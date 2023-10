Israël se prépare à une invasion terrestre massive de Gaza – alors que l’ONU met en garde contre une « catastrophe humanitaire »

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

L’armée israélienne se prépare à une invasion terrestre de Gaza, alors que les Nations Unies ont mis en garde contre une « catastrophe humanitaire » en cours dans la bande assiégée.

Des centaines de milliers de soldats de Tsahal se sont regroupés dans plusieurs divisions à la frontière de l’enclave, qu’ils ont bouclée et coupé l’accès à l’eau, au carburant, à l’électricité et à la nourriture.

Au cours des derniers jours, l’armée de l’air israélienne a lancé des bombardements quasi continus et féroces sur Gaza, rasant des quartiers entiers et réduisant des pâtés de maisons en ruines.

Les responsables militaires ont averti que « toutes les options étaient sur la table » en réponse à l’attaque sans précédent menée par des militants du Hamas qui ont violé la barrière frontalière dans des dizaines d’endroits ce week-end, tuant des centaines de personnes et prenant des dizaines d’otages.

« Nous préparons nos forces à l’option d’une opération terrestre. Je crois qu’ils sont prêts, les forces veulent le faire », a déclaré le porte-parole de Tsahal, le major Nir Dinar. L’indépendant.

« [The military] signalent au gouvernement qu’ils sont prêts.

Il a déclaré que les frappes aériennes étaient en cours et « beaucoup plus fortes qu’elles ne l’étaient lors des escalades précédentes ».

« Il est plus lourd en nombre, en ampleur et en force », a-t-il ajouté.

Les destructions causées par les bombardements aériens israéliens sont visibles dans la ville de Gaza (PA)

Le développement s’est déroulé comme suit :

:: Le Premier Ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est associé au chef de l’opposition pour former un gouvernement d’urgence en temps de guerre.

:: Le nombre de citoyens britanniques tués ou portés disparus s’élève à 17, dont des enfants. Le Britannique Jake Marlowe a été confirmé mort

:: Les États-Unis affirment que 22 de leurs citoyens sont morts en Israël, tandis que 17 sont portés disparus et que certains d’entre eux auraient été pris en otage.

:: Le bilan des morts israéliens est passé à 1 200, les frappes aériennes ayant tué 1 100 Palestiniens.

:: Le Ministre des Affaires étrangères James Cleverly s’est rendu en Israël et a dû se réfugier dans un abri anti-aérien lorsque les sirènes du raid aérien se sont déclenchées.

À Gaza, où la seule centrale électrique est tombée en panne de carburant, des responsables des Nations Unies ont déclaré à The Independent qu’une catastrophe humanitaire se déroulait rapidement en raison des bombardements, du blocus et de la fermeture des postes frontières.

Tamara al-Rifae, porte-parole de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a déclaré que près de 180 000 personnes déplacées, fuyant les frappes aériennes, avaient trouvé refuge dans 88 écoles de l’ONU à Gaza en seulement deux jours.

Pendant ce temps, aucune aide humanitaire n’arrive en raison du siège total imposé par Israël et de la fermeture de la frontière avec l’Égypte. « C’est une catastrophe humanitaire qui se prépare », a-t-elle déclaré.

Des civils recherchent des survivants après une frappe aérienne israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. (AFP via Getty Images)

Elle a ajouté que neuf membres du personnel de l’ONU avaient été tués – ce nombre est ensuite passé à 11 – et que 18 bâtiments de l’ONU avaient été endommagés, y compris le quartier général, lors du bombardement.

Les coupures d’électricité et d’eau en Israël ainsi que les pénuries de carburant ont entraîné peu d’eau potable et un assainissement médiocre.

Plus de 1 200 Israéliens sont morts après que le Hamas a lancé une attaque surprise samedi, franchissant la barrière frontalière et prenant d’assaut des villages et un festival de musique. Les militants détiennent environ 150 personnes arrachées à Israël, dont des soldats, des femmes et des enfants.

Des témoins de l’attaque ont raconté avoir vu des amis se faire massacrer devant leur porte alors qu’ils se recroquevillaient chez eux.

Dans des commentaires qui pourraient être préjudiciables pour Netanyahu, un haut responsable républicain a suggéré qu’un avertissement concernant des violences potentielles avait été lancé trois jours avant l’attaque.

« Nous savons que l’Egypte a prévenu les Israéliens trois jours auparavant qu’un événement comme celui-ci pourrait se produire », a déclaré aux journalistes Michael McCaul, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine, après une séance d’information à huis clos pour les législateurs sur la crise. .

« Je ne veux pas trop entrer dans les détails mais un avertissement a été donné. Je pense que la question était de savoir à quel niveau », a-t-il déclaré.

À Gaza, plus de 1 100 Palestiniens ont été tués dans l’un des bombardements les plus violents qu’Israël ait déclenchés sur le territoire, dont 326 enfants au total.

Israël a interrompu tout approvisionnement, y compris en médicaments, vers Gaza – qui ne s’étend que sur 42 km de long, coincée entre Israël, l’Égypte et la mer Méditerranée, qui abrite 2,3 millions de Palestiniens.

Au Royaume-Uni, Lisa, la mère de M. Marlowe, a déclaré qu’elle et sa famille avaient « le cœur brisé » après avoir appris la « nouvelle bouleversante » de sa mort.

M. Marlowe, du nord de Londres, n’avait pas été revu depuis l’invasion tôt samedi matin alors qu’il assurait la sécurité d’un événement musical dans le désert près du kibboutz Re’im, près de la frontière avec Gaza. Plus de 250 festivaliers ont été tués dans ces attaques.

Le roi Charles a condamné les « actes barbares de terrorisme » en Israël, un porte-parole du palais de Buckingham ajoutant qu’il était « extrêmement préoccupé » par la situation dans la région.

« Ses pensées et ses prières accompagnent tous ceux qui souffrent, en particulier ceux qui ont perdu des êtres chers, mais aussi ceux qui sont activement impliqués au moment où nous parlons. » Le prince et les princes de Galles se sont déclarés « profondément affligés » par ces événements dévastateurs.

Les États-Unis ont déclaré qu’il s’agissait de discussions sur la sécurité du passage des civils hors de Gaza. « Nous avons des conversations actives pour essayer de permettre ce passage sûr », a déclaré le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. « Ce sont les civils qui n’ont rien fait de mal, nous voulons donc nous assurer qu’ils ont une issue. »