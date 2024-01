Israël se prépare à un tournant dans l’affaire du génocide de Gaza devant la Cour internationale de Justice

La Cour internationale de Justice (CIJ), la plus haute instance juridique des Nations Unies, devrait décider vendredi si elle prononcera des mesures provisoires contre Israël pour génocide contre les Palestiniens à Gaza.

Les représentants de l’Afrique du Sud, qui ont porté plainte contre Israël au début du mois, demandent que la CIJ ordonne un cessez-le-feu permanent à Gaza. La décision de la CIJ cette semaine devrait aborder les mesures d’urgence contre Israël, mais ne se prononcera probablement pas sur la question globale du génocide. Si l’affaire avance, cela pourrait prendre des années, selon l’AP.

Le génocide est la destruction d’un groupe de personnes dans l’intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tout ou en partie. Le génocide peut également inclure des cas dans lesquels une partie impose à un groupe des conditions de vie qui sont calculées pour entraîner la destruction du groupe, selon la Convention sur le génocide.

Des instances judiciaires, dont la CIJ, ont déjà qualifié des événements de génocides, notamment dans le cas des meurtres de musulmans bosniaques à Srebrenica en 1995.

Israël a tué 25 700 Palestiniens depuis le début de la guerre à Gaza après l’attaque du Hamas contre Israël en octobre, selon les chiffres publiés mercredi par le ministère palestinien de la Santé, dirigé par le Hamas.

L’évolution de la CIJ intervient alors qu’Israël entame une nouvelle phase de guerre, dans laquelle il a déclaré qu’il avait l’intention d’être plus ciblé avec ses opérations sur les « points chauds du terrorisme » à Gaza. Malgré les affirmations selon lesquelles elle n’a l’intention de s’en prendre qu’au Hamas, l’armée israélienne a n’a pas réussi à limiter les pertes civilesattaquant dans certains cas des zones qu’il avait auparavant désignées comme sûres pour les civils.

Israël impose également un blocus aérien, terrestre et maritime à Gaza depuis 2007.

L’administration Biden s’est donné beaucoup de mal pour reconnaître qu’Israël pourrait faire un meilleur travail pour ne pas tuer de civils innocents, tout en affirmant également que la guerre menée par Israël à Gaza ne constitue pas un génocide.

L’accusation est « sans fondement, contre-productive et totalement dénuée de tout fondement factuel », a déclaré précédemment John Kirby, coordinateur du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

« L’accusation selon laquelle Israël commet un génocide – nous pensons que cette accusation est infondée », a déclaré aux journalistes Vedant Patel, porte-parole adjoint du Département d’État, en début de semaine.

« Israël a un impératif moral et stratégique de prendre des mesures supplémentaires pour garantir que les impacts sur les civils soient minimisés », a ajouté Patel. « Nous avons été très clairs sur le fait que des mesures supplémentaires doivent être prises et que le bilan des civils palestiniens et les vies déjà perdues sont bien trop lourdes. »