Israël se prépare à l’invasion de Gaza alors que 250 missiles frappent le « nid de la terreur » alors que l’on craint qu’une effusion de sang n’engloutisse le Moyen-Orient

ISRAËL s’est engagé à raser Gaza en lançant 250 frappes aériennes en seulement une heure sur son « nid de la terreur ».

Cela survient alors que l’on craint que le Moyen-Orient soit au bord d’une guerre totale alors qu’un barrage de missiles a été tiré depuis le Liban et la Syrie vers Israël.

5 De la fumée s’échappe suite aux frappes israéliennes dans la ville de Gaza Crédit : Reuters

5 Les Palestiniens se rassemblent sur les décombres après les frappes israéliennes Crédit : Reuters

5 Les forces israéliennes transportent du matériel militaire, des véhicules blindés et de l’artillerie jusqu’à la frontière de Gaza Crédit : Getty

Plus de 2 000 personnes ont été tuées depuis que les terroristes du Hamas ont organisé une attaque surprise contre Israël samedi.

Israël a maintenant promis une escalade encore plus punitive alors que des dizaines d’avions de combat ont bombardé quartier après quartier pendant la nuit.

Les forces armées ont déclenché 250 frappes aériennes en seulement une heure mercredi, a rapporté Trey Yingst de Fox News.

L’armée israélienne a déclaré que la zone touchée est un « nid de terreur » utilisé par les militants du Hamas pour lancer des attaques contre Israël.

Des dizaines de bâtiments ont été réduits en ruines, laissant un nombre indéterminé de corps sous des monticules de débris tandis que les habitants se précipitaient pour se mettre en sécurité.

Pendant ce temps, Israël a appelé un nombre sans précédent de 300 000 réservistes.

L’armée israélienne a insisté sur le fait que des centaines de soldats massés près de la frontière de Gaza étaient « prêts à exécuter la mission qui nous a été confiée ».

Un responsable israélien de la défense a déclaré à la Treizième chaîne que Gaza allait devenir une « ville de tentes » après que les combattants du Hamas ont franchi la barrière frontalière et ont pris d’assaut le sud du pays ce week-end.

Des centaines d’Israéliens ont été abattus chez eux, dans les rues et lors d’un festival de musique en plein air.

Ils ont emmené en captivité à Gaza environ 150 soldats, hommes, femmes, enfants et personnes âgées.

Le Hamas a prévenu lundi qu’il tuerait un otage à chaque nouvelle attaque israélienne.

Alors que la bataille fait rage dans son cinquième jour, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’au moins 950 personnes ont été tuées et 5 000 blessées dans cette enclave côtière surpeuplée.

En Israël, le bilan a atteint 1 200 morts et plus de 2 700 personnes ont été blessées, plusieurs Britanniques étant tués et d’autres portés disparus.

On craint désormais que cela ne déclenche une guerre dans l’ensemble du Moyen-Orient, alors que de nouveaux échanges de tirs ont éclaté mardi au-dessus des frontières nord d’Israël avec des militants au Liban et en Syrie.

Israël a bloqué l’entrée de nourriture, de carburant et de médicaments à Gaza en réponse à l’incursion sanglante du Hamas en Israël – que l’Iran aurait contribué à planifier.

Cela vient comme…

Les troupes israéliennes se massent à la frontière avec Gaza, prêtes à « exécuter » 300 000 personnes prêtes à une invasion terrestre

Des détails horribles continuent d’apparaître après l’attaque massive des terroristes du Hamas contre des civils israéliens ce week-end

Des bébés et de jeunes enfants auraient été massacrés, certains décapités, dans le kibboutz de Kfar Aza.

1 200 personnes ont été tuées en Israël – tandis que le bilan à Gaza atteint 950

Les frappes sur Gaza se poursuivent – ​​avec des informations selon lesquelles des roquettes seraient également tirées sur Israël depuis le Liban et la Syrie

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié le Hamas de « pire que l’Etat islamique » lors d’un appel téléphonique avec le président américain Joe Biden.

Les familles attendent toujours désespérément des nouvelles des otages capturés par le Hamas, notamment le tatoueur Shani Louk.

Dans une ville, les terroristes du Hamas auraient massacré au moins 40 bébés et enfants dans un déchaînement écoeurant.

Les soldats israéliens ont découvert des scènes d’horreur inimaginables à Kfar Aza – un village proche de la frontière avec Gaza capturé pendant deux jours par les militants du Hamas.

L’armée israélienne a repris mardi le contrôle du village assiégé et ses soldats ont été confrontés à la tâche angoissante de récupérer les corps de dizaines de victimes.

Armés de fusils, de grenades et de couteaux, les terroristes du Hamas ont décapité des hommes, des femmes, des enfants et des bébés dans leurs lits tôt samedi matin après avoir franchi la frontière.

Dans une nouvelle tactique, Israël avertit les civils d’évacuer quartier après quartier, puis inflige des dégâts, ce qui pourrait être le prélude à une offensive terrestre.

Mardi, l’armée a demandé aux habitants du quartier voisin d’al-Daraj d’évacuer.

De nouvelles explosions l’ont rapidement secoué ainsi que d’autres zones, se poursuivant jusque dans la nuit.

Des avions de combat sont retournés à plusieurs reprises dans un autre quartier, al-Furqan, frappant 450 cibles en 24 heures, a indiqué l’armée israélienne.

Cela survient alors que les médias locaux suggèrent qu’Israël a en fait été averti de l’attaque du Hamas par les services de renseignement égyptiens.

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a nié avoir eu connaissance de cette attaque, qualifiée d’« échec total des services de renseignement ».

5 Les flammes et la fumée s’élèvent suite aux bombardements israéliens sur le village de Jal al-Allam, au sud du Liban Crédit : AP