Israël se prépare à des manifestations alors que le gouvernement d’extrême droite cible les tribunaux

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu est revenu au pouvoir lors des élections de novembre après un an et demi d’absence, propulsé par un bloc de partenaires d’extrême droite autrefois marginaux. Au cours des deux semaines qui ont suivi son investiture, son gouvernement s’est lancé dans un blitz d’initiatives législatives, les caractérisant comme une « révision » pour corriger le « déséquilibre entre les trois branches du gouvernement ».

Mais les critiques disent que ces mesures équivalent à un « coup d’État » qui détruira le système national de freins et contrepoids pour sauver Netanyahu des poursuites dans trois affaires de corruption distinctes et encourager ses partenaires religieux extrémistes à faire avancer la législation soutenant l’expansion de la colonisation juive en la Cisjordanie et l’application de la loi juive conservatrice aux institutions publiques.

Le nouveau mouvement de protestation est animé par des militants de gauche et des personnalités éminentes de l’opposition du centre politique et de la gauche qui avertissent que le gouvernement, bien que démocratiquement élu, a outrepassé son mandat en tentant d’éroder les institutions démocratiques d’Israël qui, selon les sondages, environ la moitié des pense que le pays doit être préservé.

Les critiques disent que Netanyahu et ses alliés politiques ont une autre perspective sur l’état de droit parce que, pendant des années, ils ont été la cible d’enquêtes policières. En 2019, Netanyahu a été inculpé de multiples accusations de pots-de-vin, de fraude et d’abus de confiance et est actuellement jugé dans trois affaires de corruption. En janvier 2022, Aryeh Deri, le chef du parti ultra-orthodoxe Shas qui a été nommé ministre de l’Intérieur et ministre de la Santé, a été reconnu coupable de fraude fiscale.