Israël se prépare à démolir la maison d’un Palestinien

Le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu a approuvé un ordre de sceller la maison d’un deuxième tireur palestinien – un garçon de 13 ans qui a blessé samedi deux Israéliens à Jérusalem-Est. Son cabinet a également pris des mesures pour approuver d’autres mesures punitives contre les familles des agresseurs palestiniens, y compris la possibilité de les priver de leurs droits de citoyenneté et de les expulser.

Plus tôt dimanche, la police israélienne a bouclé la maison de Jérusalem-Est d’un attaquant palestinien de 21 ans qui a tué sept personnes et en a blessé trois devant une synagogue vendredi soir pendant le sabbat juif. L’agresseur a été abattu par la police.

“Nous avons scellé la maison du terroriste qui a perpétré l’horrible attentat à Jérusalem, et sa maison sera démolie”, a déclaré Netanyahu à son cabinet.

« Nous ne recherchons pas une escalade, mais nous sommes prêts à tout scénario. Notre réponse au terrorisme est une main lourde et une réponse forte, rapide et précise », a-t-il déclaré.

Plus tard dimanche, le bureau de Netanyahu a déclaré que le Cabinet scellerait également la maison familiale du tireur de 13 ans. Israël ne démolit généralement les maisons des assaillants que lors d’attaques meurtrières. Les victimes du garçon ont été grièvement blessées mais ont survécu à la fusillade de samedi.

Son bureau a également déclaré que le Cabinet allait de l’avant avec des plans qui pourraient retirer les droits de résidence et de citoyenneté des familles des assaillants palestiniens, et potentiellement les expulser vers la Cisjordanie occupée. De tels mouvements ont été condamnés par des groupes de défense des droits de l’homme comme une punition collective.

La police israélienne a diffusé des images d’ingénieurs de l’armée israélienne soudant des plaques de métal sur les fenêtres de la maison du premier tireur et soudant la porte d’entrée.

Des proches ont déclaré que le grand-père d’Alqam avait été tué lors d’un attentat à l’arme blanche en 1998 à Jérusalem. Le meurtre n’est toujours pas résolu, mais un extrémiste juif a été arrêté en 2010 en lien avec une série d’attaques contre des Palestiniens. Il a été libéré et aucune charge n’a été retenue.

D’autres funérailles pour les victimes de la fusillade de vendredi, l’attaque la plus meurtrière contre des Israéliens depuis 2008, devaient avoir lieu dimanche.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu’un Palestinien de 18 ans qui avait été abattu par un agent de sécurité près de l’implantation de Kedumim en Cisjordanie est décédé dimanche. L’armée israélienne a déclaré qu’un agent de sécurité de la colonie avait identifié un homme armé d’un pistolet à l’extérieur de la colonie et lui avait tiré dessus.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Il a construit des dizaines de colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, qui abritent aujourd’hui plus de 700 000 colons juifs, au cours des décennies qui ont suivi.