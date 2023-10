Israël se prépare à attaquer Gaza « par voie aérienne, maritime et terrestre » alors que les civils fuient

Israël se préparait samedi à lancer une attaque terrestre dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, après avoir demandé aux Palestiniens vivant dans ce territoire densément peuplé de fuir vers le sud, vers une frontière fermée avec l’Égypte.

Le conseiller israélien à la sécurité nationale a par ailleurs averti le groupe militant libanais Hezbollah de ne pas déclencher une guerre sur un deuxième front, menaçant de « destruction du Liban » s’il le faisait.

Israël s’est engagé à anéantir le Hamas en représailles au déchaînement au cours duquel ses combattants ont pris d’assaut les villes israéliennes il y a une semaine, tirant sur des civils et prenant de nombreux otages lors de la pire attaque contre des civils dans l’histoire d’Israël.

Quelque 1 300 personnes ont été tuées dans une attaque brutale qui a choqué Israël, à cause des meurtres, des horribles images de téléphones portables et des rapports des services médicaux et d’urgence faisant état d’atrocités commises dans les villes et les kibboutz envahis.

En réponse, les avions et l’artillerie israéliens ont soumis Gaza au bombardement le plus intense qu’elle ait jamais connu, plaçant l’enclave, qui abrite 2,3 millions de Palestiniens, sous un siège total.

Les autorités de Gaza affirment que plus de 2 200 personnes ont été tuées, dont un quart d’enfants, et près de 10 000 blessées. Les secouristes recherchaient désespérément les survivants des raids aériens nocturnes.

Des milliers de Palestiniens ont fui samedi le nord de la bande de Gaza pour échapper à l’attaque terrestre attendue par Israël, tandis qu’Israël pilonnait la zone avec davantage de frappes aériennes et déclarait garder deux routes ouvertes pour permettre aux gens de s’échapper.

« Les soldats et bataillons de Tsahal (Forces de défense israéliennes) sont déployés à travers le pays et augmentent leur préparation opérationnelle pour les prochaines étapes de la guerre, en mettant l’accent sur d’importantes opérations terrestres », a déclaré l’armée dans un communiqué.

Il a ajouté que cela inclurait des assauts aériens, maritimes et terrestres et couvrirait une « arène de combat élargie », sans plus de détails.

Le président américain Joe Biden a appelé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et, tout en réitérant son soutien « inébranlable », a discuté de la coordination internationale pour garantir aux civils innocents l’accès à l’eau, à la nourriture et aux soins médicaux.

Biden s’est également entretenu avec le président palestinien Mahmoud Abbas, qui a souligné la nécessité urgente d’autoriser des couloirs d’aide humanitaire d’urgence à Gaza.

Un million d’habitants de Gaza auraient fui leurs foyers depuis qu’Israël a commencé ses bombardements. Source: PAA / Hatem Moussa/AP Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que les Palestiniens « resteraient dans notre terre » même si un million d’habitants de Gaza auraient fui leurs maisons depuis qu’Israël a commencé ses bombardements.

L’attaque surprise du Hamas le 7 octobre a plongé la région dans une nouvelle crise alors que les dirigeants israéliens furieux se préparent à réagir avec une force écrasante.

Vendredi, l’armée israélienne a demandé à la population de la moitié nord de la bande de Gaza, qui comprend la plus grande colonie de l’enclave, Gaza City, de se déplacer immédiatement vers le sud. Samedi, il a déclaré qu’il garantirait la sécurité des Palestiniens fuyant sur deux routes principales jusqu’à 16 heures de la ville locale. Une fois la date limite passée, les troupes se massaient autour de Gaza.

Le Hamas a dit aux gens de ne pas partir et a déclaré que les routes étaient dangereuses. Des dizaines de personnes ont été tuées vendredi dans des frappes contre des voitures et des camions transportant des réfugiés, ce que Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante. Israël affirme que le Hamas empêche les gens de partir afin de les utiliser comme boucliers humains, ce que le Hamas nie.

Dans un quartier de la ville de Gaza qu’Israël a ordonné d’évacuer, des bombes tirées depuis des avions militaires ont touché plusieurs maisons pendant la nuit, ont indiqué des habitants.

« Nous avons vécu une nuit d’horreur. Israël nous a punis parce que nous ne voulions pas quitter notre maison. Existe-t-il une brutalité pire que celle-ci ? » a déclaré par téléphone un père de trois enfants depuis un hôpital où il s’était réfugié, refusant de donner son nom par crainte de représailles.

« Je préfère mourir et ne pas partir, mais je ne peux pas voir ma femme et mes enfants mourir sous mes yeux. »

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré qu’il avait reçu un ordre israélien d’évacuer l’hôpital avant 16 heures, heure locale, mais qu’il ne le ferait pas car il avait un devoir humanitaire de continuer à fournir des services aux malades et aux blessés.

Cette escalade significative constitue le dernier point d’ébullition dans un conflit de longue date entre Israël et le Hamas.

Le Hamas est un groupe militaire et politique palestinien qui a gagné le pouvoir dans la bande de Gaza depuis sa victoire aux élections législatives de 2006.

L’objectif déclaré du Hamas est d’établir un État palestinien, tout en refusant de reconnaître le droit d’Israël à exister.

Le Hamas, dans son intégralité, est désigné comme organisation terroriste par des pays comme l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Certains pays classent uniquement sa branche militaire parmi les groupes terroristes.