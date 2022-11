Israël se précipite pour protéger la vie marine alors que la Méditerranée se réchauffe

Commentez cette histoire Commentaire

RÉSERVE MARINE DE ROSH HANIKRA, Israël — Entre les falaises et les rochers de la côte préhistorique submergée d’Israël, un écosystème méditerranéen reprend vie. Des mérous géants fleurissent parmi les rochers, une limace de mer nudibranche violette psychédélique s’accroche à un affleurement et une paire de raies patinent le long du fond sablonneux intact.

Israël va de l’avant avec un plan visant à protéger des sections de son littoral de 118 milles, une mesure qui, selon les experts, est cruciale pour maintenir la biodiversité et protéger les écosystèmes de l’humanité. Rosh Hanikra, juste au sud de la frontière libanaise, est la pièce maîtresse de cet effort, fournissant ce que les scientifiques pensent être un plan pour sauver les mers ravagées par la pollution, la surpêche et le changement climatique.

Le changement climatique, les espèces envahissantes et l’activité humaine explosive menacent ce qui reste des écosystèmes gravement touchés de la Méditerranée orientale. Les scientifiques préviennent que sans protection, les écosystèmes marins restants seront dévastés.

Mais il y a une lueur d’espoir. Ces dernières années, Israël a pris des mesures pour mieux protéger les habitats critiques le long de sa côte méditerranéenne, comme la réserve marine de Rosh Hanikra, et les chercheurs affirment que les espèces clés ont rebondi même après seulement quelques années de protection.

“Si nous ne maintenons pas la résilience et la fonctionnalité de l’océan, il s’effondrera”, a déclaré Ruth Yahel, écologiste marine à l’Autorité israélienne de la nature et des parcs. Les défenseurs de l’environnement disent que la meilleure façon d’y parvenir est de créer des zones où l’impact humain est réduit.

Le mois dernier, une équipe de l’Associated Press a rejoint les gardes du parc plongeant sous les vagues au large de Rosh Hanikra, que Yahel appelle « le joyau de la couronne » des aires marines protégées d’Israël, où la pêche commerciale, le forage et le ruissellement des eaux usées sont interdits. Un canyon sous-marin et des collines en pente – vestiges du littoral méditerranéen submergé par la montée des mers à la fin de la dernière période glaciaire – offrent des oasis à la vie sous-marine pour prendre pied.

Depuis 2019, Israël a augmenté ces zones protégées d’environ 0,3 % de ses eaux côtières à environ 4 %. Environ 4,5 % supplémentaires sont destinés à la protection.

Bien que ces mesures soient en deçà de l’objectif international de 10 % d’ici 2020 et que les efforts mondiaux plus larges pour protéger la vie marine aient échoué, cela montre qu’Israël a commencé à prendre la question plus au sérieux.

L’année dernière, Israël a adhéré à l’initiative 30 par 30 du président américain Joe Biden visant à « conserver 30 % de nos terres et de nos eaux d’ici 2030 ». Environ 24 % de la superficie terrestre d’Israël sont désormais désignés comme réserves naturelles, ainsi qu’un peu plus de 2 % de son territoire maritime total, y compris sa zone économique exclusive qui s’étend sur quelque 200 kilomètres au-delà de ses eaux territoriales. Cet été, le gouvernement a déclaré une zone protégée en forme d’hameçon de 175 milles carrés (450 kilomètres carrés) qui abrite un écosystème de haute mer à plusieurs dizaines de kilomètres au large de la côte de Tel-Aviv en dehors de ses eaux territoriales.

Ces aires protégées ne sont pas que des lignes sur une carte. Des rangers marins les patrouillent le long de la côte méditerranéenne d’Israël et « protègent un écosystème censé être moins perturbé par l’humanité », a déclaré Eyal Miller, l’un des rangers.

Mais cet objectif ambitieux se heurte à des obstacles majeurs en raison de la croissance rapide de la population d’Israël, des terres disponibles limitées, de l’exploitation du gaz offshore, de la pêche et de la navigation commerciales et de l’utilisation militaire.

Tamar Zandberg, ministre sortante de la protection de l’environnement du pays, a déclaré qu’un défi majeur est l’absence d’Israël d’une stratégie gouvernementale globale concernant la Méditerranée.

“C’est un écosystème très sensible qui peut très facilement passer d’une solution à un problème si nous ne le conservons pas”, a-t-elle déclaré, exprimant sa crainte que les problèmes environnementaux ne soient devenus politisés et que le nouveau gouvernement israélien ne les abandonne.

Le gouvernement israélien a été critiqué pour son inaction climatique. Dov Khenin, chef du Forum israélien sur le climat, a récemment résumé un rapport de surveillance de l’État de 2021 sur les politiques climatiques d’Israël comme “fixant des objectifs bas et ne les atteignant pas”. Seulement 8,2 % de l’énergie d’Israël a été produite à partir de ressources renouvelables en 2021, l’essentiel de la production provenant de réserves de gaz naturel nouvellement exploitées au large de son littoral méditerranéen, a déclaré l’Autorité de l’électricité.

Le Moyen-Orient dans son ensemble devrait être fortement affecté par l’augmentation des températures mondiales, et la Méditerranée orientale ne fait pas exception. Il se réchauffe plus rapidement que la plupart des autres masses d’eau du monde, mettant en danger ses écosystèmes déjà fortement endommagés.

“Nous sommes comme le canari dans la mine de charbon pour ce qui pourrait arriver à l’Ouest et au Nord alors que le climat continue de changer et que l’eau continue de se réchauffer”, a déclaré Gil Rilov, biologiste marin à l’Institut israélien de recherche océanographique et limnologique.

Les eaux côtières d’Israël abritent des dizaines d’espèces envahissantes, du poisson-lion venimeux et du poisson-lapin maraudeur d’algues aux énormes essaims de méduses, dont beaucoup sont originaires des eaux tropicales et ont migré vers la Méditerranée par le canal de Suez.

“C’est une complexité de conditions que la réserve marine atténue en offrant une protection supplémentaire contre l’activité humaine”, a déclaré Yahel de l’autorité des parcs.

Yahel et ses collègues ont mené des enquêtes sur la biomasse tous les deux ans depuis 2015 pour évaluer l’efficacité des aires protégées. Elle dit que les zones ont montré leur efficacité.

Les algues, les éponges et autres invertébrés prolifèrent tous dans les réserves, et les espèces de poissons commerciales comme les mérous ont une biomasse trois fois supérieure à celles des eaux non protégées. Ils sont plus gros, il y en a plus et, en tant que prédateurs situés au sommet de la chaîne alimentaire, c’est le signe d’un écosystème sain, a-t-elle déclaré.

Tout le monde n’est pas satisfait de la croissance des zones maritimes protégées d’Israël, en particulier du nombre décroissant de pêcheurs commerciaux. Israël a sévèrement resserré les réglementations sur son industrie de la pêche en 2016, y compris une interdiction de pêche pendant la saison de frai printanière et l’utilisation de chalutiers de fond qui détruisent les habitats des fonds marins.

Nir Froyman, chef de la pêche et de l’aquaculture au ministère de l’Agriculture, a déclaré que les mesures visaient à assurer la durabilité à long terme.

Mais de nombreux pêcheurs y voient une autre mesure prise par le gouvernement pour réduire leurs moyens de subsistance.

“Il est interdit de pêcher, mais il est permis de poser des infrastructures pour les plates-formes gazières et pour que les pétroliers et les pollueurs pénètrent dans les réserves marines”, a déclaré Sami Ali, porte-parole de l’Union des pêcheurs d’Israël. “Il y a une contradiction inhérente ici.”

Son organisation représente les 900 pêcheurs commerciaux d’Israël, y compris ceux du village de Jisr al-Zarka, à 33 kilomètres au sud de Haïfa, où une douzaine de petits bateaux ont filé au large alors qu’une plate-forme gazière géante se profilait.

Ali a dénoncé ce qu’il a appelé l’hypocrisie, affirmant que les dommages environnementaux causés par les pêcheurs sont une goutte d’eau dans l’océan “par rapport à ces monstruosités polluantes”, pointant du doigt la plate-forme gazière.

“La vérité est que nous avons surexploité nos océans”, a déclaré Yahel, regardant les vagues à Rosh Hanikra. “Si nous n’allouons pas de grandes parties de la zone afin de la protéger, nous perdrons tout le merveilleux écosystème de la mer.”

