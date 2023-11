Israël se dit ouvert à une pause dans les combats à Gaza pour obtenir de l’aide et des otages

GAZA/JÉRUSALEM, 7 novembre (Reuters) – Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël envisagerait de “petites pauses tactiques” dans les combats dans la bande de Gaza pour permettre aux otages de partir ou à l’aide de passer, mais a une nouvelle fois rejeté les appels à un cessez-le-feu malgré la pression internationale.

Après avoir encerclé la ville densément peuplée de Gaza, au nord de l’enclave, où est basé le groupe islamiste Hamas, l’armée israélienne a déclaré qu’elle avait pris un complexe militant et qu’elle était prête à attaquer les combattants cachés dans un dédale de tunnels souterrains.

Au moins 23 Palestiniens ont été tués mardi dans deux frappes aériennes israéliennes distinctes dans les villes de Khan Younis et Rafah, au sud de Gaza, ont indiqué les responsables de la santé.

À Khan Younis, un homme sauvé des décombres d’une maison où les responsables palestiniens de la santé ont déclaré que 11 personnes avaient été tuées a averti qu’Israël recevrait « une leçon très dure ».

“C’est le courage du soi-disant Israël, ils montrent leur puissance et leur puissance contre les civils, les bébés à l’intérieur, les enfants à l’intérieur et les personnes âgées”, a déclaré à la presse l’homme qui s’appelle Ahmed Ayesh.

Israël bombarde l’enclave depuis le raid du Hamas sur le sud d’Israël il y a un mois, lorsque ses combattants ont tué 1 400 personnes et capturé 240 otages.

Les responsables de la santé à Gaza affirment que l’attaque israélienne a tué plus de 10 000 Palestiniens, dont quelque 4 100 enfants.

Israël et le Hamas ont rejeté les appels croissants à l’arrêt des combats. Israël affirme que les otages devraient d’abord être libérés. Le Hamas affirme qu’il ne les libérera pas et ne cessera pas les combats tant que Gaza sera attaquée.

Netanyahu a déclaré qu’un cessez-le-feu général entraverait l’effort de guerre de son pays, mais que la suspension des combats pour des raisons humanitaires, une idée soutenue par le principal allié d’Israël, les États-Unis, continuerait d’être envisagée en fonction des circonstances.

“En ce qui concerne les petites pauses tactiques – une heure ici, une heure là – nous en avons déjà eu. Je suppose que nous allons vérifier les circonstances afin de permettre l’entrée des marchandises, des biens humanitaires, ou de nos otages, des otages individuels, partir”, a déclaré Netanyahu à ABC News lundi.

“Mais je ne pense pas qu’il y aura un cessez-le-feu général.”

Le président américain Joe Biden a discuté de ces pauses et d’éventuelles libérations d’otages lors d’un appel téléphonique avec Netanyahu lundi, réitérant son soutien à Israël tout en soulignant que celui-ci doit protéger les civils, a indiqué la Maison Blanche.

Comme Israël, les États-Unis craignent que le Hamas ne profite d’un cessez-le-feu total pour se regrouper.

Appelant à un cessez-le-feu urgent, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti lundi que Gaza était en train de devenir un “cimetière pour les enfants”.

[1/9] Le personnel d’urgence travaille pour sauver une jeune fille palestinienne sur le site des frappes israéliennes sur un immeuble résidentiel, dans le contexte du conflit en cours entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas, à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, le 7 novembre 2023. REUTERS/Ahmed Zakot Acquérir des droits de licence

« Les opérations terrestres menées par l’armée israélienne et les bombardements continus frappent des civils, des hôpitaux, des camps de réfugiés, des mosquées, des églises et des installations de l’ONU – y compris des abris. Personne n’est en sécurité », a déclaré António Guterres aux journalistes.

“Dans le même temps, le Hamas et d’autres militants utilisent des civils comme boucliers humains et continuent de lancer des roquettes sans discernement vers Israël”, a-t-il déclaré.

Les organisations internationales ont déclaré que les hôpitaux ne peuvent pas prendre en charge les blessés et que la nourriture et l’eau potable s’épuisent alors que les livraisons d’aide sont loin d’être suffisantes.

“Nous avons besoin d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Cela fait 30 jours. Assez, c’est assez. Cela doit cesser maintenant”, ont déclaré lundi les chefs de plusieurs organes des Nations Unies dans un communiqué.

L’armée israélienne a déclaré mardi avoir pris le contrôle d’un bastion militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, où elle a déclaré que les forces avaient localisé des missiles et des lanceurs antichar, des armes et divers matériels de renseignement.

Des avions israéliens ont frappé plusieurs militants du Hamas qui s’étaient barricadés dans un bâtiment près de l’hôpital al-Quds et prévoyaient de lancer une attaque contre les forces israéliennes, a-t-il ajouté.

L’armée israélienne a publié lundi une vidéo montrant des chars se déplaçant dans des rues bombardées et des groupes de soldats se déplaçant à pied. Il affirme avoir encerclé la ville de Gaza, coupant du sud les parties nord de l’étroite bande côtière.

Lors d’un point de presse, le porte-parole militaire en chef, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que les troupes traquaient les commandants du Hamas sur le terrain pour affaiblir la capacité des militants « à mener des contre-attaques ».

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni lundi à huis clos. L’organe de 15 membres tente toujours de parvenir à un accord sur une résolution après avoir échoué à quatre reprises en deux semaines à prendre des mesures. Les diplomates ont déclaré que l’un des principaux obstacles était de savoir s’il fallait appeler à un cessez-le-feu, à la cessation des hostilités ou à des pauses humanitaires pour permettre l’accès de l’aide à Gaza.

Lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des principales démocraties du G7 à Tokyo, la ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, a déclaré que le groupe prévoyait d’appeler à une pause dans les combats et à autoriser l’accès humanitaire à Gaza.

L’administration Biden a informé le Congrès américain qu’elle prévoyait un transfert de bombes de précision pour Israël d’une valeur de 320 millions de dollars, a déclaré lundi une source proche du projet.

Israël a annoncé lundi qu’il frappait des cibles du Hezbollah au Liban en réponse à un barrage de roquettes tirées sur des villes du nord d’Israël. L’armée israélienne a déclaré avoir détecté une trentaine de lancements depuis le Liban en une heure.

Le Hezbollah, soutenu par l’Iran, échange des tirs avec les forces israéliennes à travers la frontière libano-israélienne depuis le 7 octobre, dans le cadre des pires combats depuis la guerre entre le Hezbollah et Israël en 2006.

Le Hamas a déclaré avoir lancé 16 missiles vers Nahariyya et le sud de Haïfa en Israël.

Reportage de Nidal al-Mughrabi à Gaza, Emily Rose à Gaza, Patricia Zengerle à Washington et Michelle Nichols aux Nations Unies ; Écrit par Daphné Psaledakis et Lincoln Feast ; Montage par Rami Ayyub, Cynthia Osterman et Simon Cameron-Moore