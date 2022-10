Israël se disculpe après la mort d’un garçon palestinien de 7 ans

L’armée israélienne s’est innocentée jeudi de la mort d’un garçon palestinien de 7 ans dont la famille dit qu’il est “mort de peur” après une rencontre avec des soldats israéliens en Cisjordanie occupée.

Les États-Unis, l’Union européenne et les Nations Unies avaient exigé une enquête sur la mort de Rayan Suleiman, un élève de deuxième année, qui est devenu le dernier paratonnerre du conflit israélo-palestinien alors que des Palestiniens outrés accusaient Israël de sa mort la semaine dernière.

Les parents de Rayan affirment qu’il a été poursuivi par des soldats israéliens alors qu’il rentrait de l’école et qu’il s’est effondré lorsque des soldats sont apparus chez lui dans la ville palestinienne de Tequa. Ils disent qu’il est tombé inconscient après que les soldats aient interrogé son père et menacé Rayan et ses frères d’arrestation.

Les médecins qui ont traité Rayan ont déclaré qu’un examen préliminaire avait montré que Rayan avait subi un arrêt cardiaque provoqué par ce qui pourrait être décrit comme une crise de panique grave. Un hôpital palestinien a déclaré avoir procédé à une autopsie, mais ses conclusions n’ont pas encore été rendues publiques.

Israël a clos son enquête sur sa mort jeudi, niant toute violence dans la rencontre entre les soldats israéliens et la famille de Rayan et affirmant que “les soldats ont agi comme on s’y attendait, tout en adhérant aux valeurs (de l’armée)”.

Les enquêtes militaires israéliennes suscitent depuis longtemps les critiques des groupes de défense des droits et des Palestiniens qui les accusent de ne pas être indépendants ou efficaces, citant un faible taux d’inculpation. L’armée insiste sur le fait que le système fonctionne.

Dans son enquête sur la mort de Rayan, l’armée a déclaré qu’un de ses commandants avait fouillé plusieurs maisons à Tequa à la recherche de suspects qui avaient fui après avoir lancé des pierres sur des automobilistes la semaine dernière.

Il a indiqué que le soldat avait convoqué le père de Rayan avec ses deux enfants à leur porte pour un interrogatoire jeudi dernier, décrivant la rencontre comme une conversation “tenue de manière respectueuse, sans aucune forme de contact physique et certainement sans recours à la violence verbale ou physique”.

Les soldats ont ensuite vu le père dans une voiture avec son fils sur ses genoux, a indiqué l’armée, notant qu’elle n’a trouvé “aucune preuve” que Rayan ait subi des dommages physiques à la suite d’activités militaires israéliennes.

Des centaines de personnes ont assisté aux funérailles de Rayan vendredi dernier, et sa mort a touché les nerfs des parents palestiniens. La peur pour la sécurité de leurs enfants et la peur des soldats qui frappent à la porte font partie de la vie quotidienne sous un régime militaire israélien enraciné qui en est maintenant à sa 56e année. Des groupes de défense des droits de l’homme affirment que les soldats israéliens arrêtent régulièrement des enfants et des adolescents lors de raids nocturnes.

La mort de Rayan est survenue alors que la violence s’intensifie en Cisjordanie occupée, où près d’un demi-million de colons israéliens vivent sur des terres que les Palestiniens veulent pour un futur État indépendant. Israël a mené des raids d’arrestation presque chaque nuit depuis une série d’attaques palestiniennes meurtrières en Israël au printemps dernier. Les incursions ont tué plus de 100 Palestiniens cette année – un sommet en sept ans.

Selon Israël, la plupart des personnes tuées étaient des militants, mais des jeunes locaux protestant contre les incursions ainsi que des civils sont également morts dans les violences.