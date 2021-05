Israël se dirige vers un accord de coalition qui pourrait écarter Netanyahu

JERUSALEM — Un agent de pouvoir ultranationaliste, Naftali Bennett, a déclaré dimanche que son parti politique était prêt à rejoindre plusieurs autres partis d’opposition dans une coalition, ouvrant la porte à la formation du premier gouvernement d’Israël depuis 2009 sans Benjamin Netanyahu, le Premier ministre le plus ancien dans l’histoire du pays. Si la manœuvre, qui a suivi deux mois d’indécision de M. Bennett, aboutit à un accord de coalition formel, ce serait une alliance difficile entre huit partis relativement petits avec une gamme diffuse d’idéologies. Le poste de Premier ministre alternerait entre deux partenaires improbables : M. Bennett, un ancien dirigeant des colons qui rejette le concept d’un État palestinien souverain et défend la droite religieuse – et Yair Lapid, un ancien animateur de télévision qui est considéré comme une voix des centristes laïcs . M. Bennett a déclaré dimanche soir dans un discours : « Je travaillerai de tout mon pouvoir pour former un gouvernement d’union nationale avec mon ami Yair Lapid. L’annonce de M. Bennett est intervenue peu de temps après un conflit armé avec les Palestiniens à Gaza qui, selon beaucoup, avait amélioré les chances de M. Netanyahu de conserver son poste.

En raison des profondes différences idéologiques au sein de la coalition émergente, qui comprendrait à la fois des membres de gauche et d’extrême droite, ses dirigeants ont indiqué que leur gouvernement éviterait dans un premier temps de poursuivre des initiatives qui pourraient exacerber leur incompatibilité politique, comme celles liées au conflit israélo-palestinien. , et se concentrer plutôt sur les infrastructures et la politique économique. Tout accord conclu dans les prochains jours devra être officiellement présenté au président israélien, Reuven Rivlin, d’ici mercredi soir. Il faudrait encore qu’il soit approuvé par un vote à la Knesset, le nom hébreu du Parlement israélien. Dans le cadre de l’accord en cours de discussion, M. Bennett dirigerait le gouvernement en premier, probablement jusqu’à l’automne 2023, tandis que M. Lapid serait très probablement ministre des Affaires étrangères, selon deux personnes impliquées dans les négociations. Les deux hommes échangeraient ensuite leurs rôles jusqu’à de nouvelles élections générales en 2025. Le parti de M. Bennett a remporté moins de sièges que celui de M. Lapid lors des élections de mars, mais il détient un poids important pendant les négociations car aucun gouvernement ne peut être formé sans lui. Leur gouvernement compterait sur le soutien d’un petit parti islamiste arabe, le Raam, pour lui donner les 61 sièges nécessaires pour contrôler les 120 sièges du Parlement. M. Netanyahu resterait Premier ministre par intérim jusqu’au vote parlementaire. Les négociations pour cette coalition ont presque déraillé par le récent conflit avec le Hamas, le groupe palestinien qui contrôle la bande de Gaza. Cela a rendu M. Bennett méfiant à l’idée de former un gouvernement dépendant de Raam, qui a des racines dans le même courant religieux que les militants de Gaza.

S’il est approuvé, l’accord marquerait la fin de l’ère Netanyahu – du moins pour l’instant. Les partisans de la coalition proposée espèrent qu’elle pourra sortir de l’impasse qui bloque l’action du gouvernement depuis plus de deux ans. M. Netanyahu, le chef du parti de droite Likoud, est au pouvoir depuis 2009, après un passage antérieur entre 1996 et 1999. Ses 15 années au pouvoir font de lui le plus ancien dirigeant d’Israël ; c’est un an de plus que les mandats combinés du premier Premier ministre israélien, David Ben Gourion.

Vers la fin du mandat de M. Netanyahu, il a obtenu un prix diplomatique majeur avec un ensemble d’accords de normalisation révolutionnaires entre Israël et quatre États arabes. Ils ont brisé les hypothèses selon lesquelles Israël ne stabiliserait ses relations avec le monde arabe qu’une fois la paix conclue avec les Palestiniens. Sous M. Netanyahu, Israël a également remporté des victoires diplomatiques avec les États-Unis : l’administration Trump a déplacé l’ambassade américaine à Jérusalem, fermé son consulat pour les affaires palestiniennes, fermé la mission palestinienne aux États-Unis et adopté une ligne plus combative contre Israël. l’Iran ennemi. Mais le processus de paix israélo-palestinien s’est effondré sous la direction de M. Netanyahu, les négociations formelles ayant échoué il y a sept ans. Et les tensions avec la minorité arabe d’Israël se sont accrues, entraînant une violence généralisée de la foule arabo-juive au cours du récent conflit. Son gouvernement a également promulgué une loi en 2018 qui a dégradé le statut de la langue arabe en Israël et a déclaré que seuls les Juifs avaient le droit de déterminer la nature de l’État israélien.

Grâce à un accord électoral avec des politiciens d’extrême droite, qui leur a finalement permis d’entrer au Parlement, M. Netanyahu a également contribué à une augmentation de l’influence de l’extrême droite sur le discours public. Et en s’accrochant au pouvoir tout en étant jugé pour corruption, les critiques ont déclaré qu’il sapait l’état de droit, sapé les normes démocratiques et ne pouvait pas consacrer toute son attention à gouverner tout en étant distrait par une affaire judiciaire aussi grave. M. Netanyahu nie les accusations et défend son droit de blanchir son nom sans quitter ses fonctions. L’affaire, et l’effet polarisant qu’elle a eu sur l’électorat israélien, a joué un rôle majeur dans l’instabilité politique d’Israël au cours des quatre dernières années. La décision de M. Netanyahu de rester au pouvoir a divisé les électeurs moins par leurs convictions politiques que par leur attitude à son égard. En particulier, cela a divisé la droite israélienne et a rendu plus difficile pour M. Netanyahu et ses opposants de former une majorité de travail. Cela a conduit à quatre élections non concluantes en deux ans, chacune s’étant terminée sans qu’aucune faction n’était assez grande pour remporter le pouvoir à elle seule. L’impasse a laissé le pays sans budget de l’État, entre autres problèmes. Le désir d’éviter une cinquième élection était l’une des principales raisons de la décision de M. Bennett, a-t-il déclaré. « Il s’agit soit d’une cinquième élection, soit d’un gouvernement d’unité », a-t-il déclaré.