Israël se dirige vers la 5e élection en 3 ans après l’effondrement du gouvernement, selon des responsables

Cela fait suite à des semaines de paralysie causées par la défection de deux législateurs du gouvernement de droite et les fréquentes rébellions de trois autres, supprimant la majorité de la coalition au Parlement et rendant difficile le gouvernement.

JERUSALEM – La coalition gouvernementale israélienne votera pour dissoudre le Parlement dans la semaine prochaine, renversant le gouvernement et envoyant le pays à une cinquième élection en trois ans, ont annoncé lundi le bureau du Premier ministre et deux responsables de la coalition.

Prévues pour l’automne, les élections seront les cinquièmes d’Israël depuis avril 2019. Elles surviennent à un moment déjà tendu pour le pays, après qu’une augmentation des attaques palestiniennes contre des Israéliens a fait pression sur le gouvernement, et au milieu d’une escalade dans l’ombre. guerre entre Israël et l’Iran.

Les termes de l’accord de coalition actuel stipulent qu’au cas où des défections de droite provoqueraient des élections anticipées, Yair Lapid, le ministre des Affaires étrangères et ancien radiodiffuseur centriste, prendrait la relève en tant que Premier ministre par intérim tandis que le Premier ministre Naftali Bennett se retirerait. Si cet accord est honoré, M. Lapid dirigera le gouvernement pendant au moins plusieurs mois, à travers la campagne électorale et les longues négociations de coalition qui suivront probablement.

Le gouvernement était fragile au départ en raison de l’incompatibilité idéologique de ses huit partis constitutifs – une alliance fractionnée de groupes de droite, de gauche, laïcs, religieux et arabes qui n’ont uni leurs forces qu’en juin dernier après quatre élections peu concluantes en deux ans. laissé Israël sans budget d’État ni gouvernement fonctionnel.

La coalition était suffisamment cohérente pour adopter un nouveau budget, le premier d’Israël en plus de trois ans ; prendre les rendez-vous administratifs clés ; et approfondir les relations naissantes d’Israël avec les principaux États arabes. Mais ses membres se sont régulièrement affrontés au sujet des droits de la minorité arabe d’Israël, de la relation entre la religion et l’État et de la politique de colonisation en Cisjordanie occupée – des affrontements qui ont finalement conduit deux membres clés à faire défection et d’autres à voter contre les projets de loi du gouvernement.

Les membres de la coalition ont accepté de faire équipe l’année dernière uniquement en raison d’un désir commun d’évincer M. Netanyahu, l’ancien Premier ministre de droite. Le refus de M. Netanyahu de démissionner alors qu’il était jugé pour corruption avait aliéné nombre de ses alliés naturels à droite, conduisant certains d’entre eux à s’allier avec leurs adversaires idéologiques pour le destituer.