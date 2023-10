Israël se bat pour reprendre le contrôle des frontières et bombarde la bande de Gaza

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM — L’armée israélienne luttait mardi pour reprendre le contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza, alors que les combats entraient dans leur quatrième jour après que les militants du Hamas ont lancé une vague d’attaques dévastatrices contre des communautés en Israël. Au moins 900 personnes ont été tuées lors de cette attaque transfrontalière, au cours de laquelle des hommes armés du Hamas ont pourchassé des civils israéliens dans leurs maisons et leurs voitures, prenant les forces de sécurité par surprise et déclenchant une importante campagne de bombardements de représailles à Gaza qui a déjà tué plus de 750 personnes.

Lors d’une conférence de presse mardi matin, le porte-parole international de l’armée israélienne, Richard Hecht, a déclaré que l’armée avait « plus ou moins rétabli le contrôle total de la barrière frontalière », faisant écho aux commentaires similaires faits par les porte-parole la veille.

Mises à jour en direct : le Hamas attaque Israël

Les villes israéliennes autour de la zone frontalière « ont été sécurisées », a déclaré Hecht, mais « il pourrait encore y avoir des gens à l’intérieur ». Il a fait référence aux échanges de tirs entre les forces israéliennes et les combattants du Hamas pendant la nuit dans les villes de Sa’ad et Kissufim, mais a déclaré que « personne n’est venu » de Gaza.

À l’extérieur de Sderot, l’une des plus grandes villes près de Gaza et théâtre de combats parmi les plus féroces, les soldats étaient toujours déployés pour contrôler les zones considérées comme menacées alors que les roquettes en provenance de Gaza passaient au-dessus de leur tête.

Les routes menant à la ville étaient jonchées de vitres et de véhicules abandonnés.

L’ampleur et la brutalité de l’attaque du Hamas samedi matin ont laissé Israël sous le choc. Des funérailles ont eu lieu dans tout le pays. Les familles choquées et dévastées de plus de 100 otages, que les militants du Hamas prétendent détenir à Gaza, n’ont reçu aucune nouvelle du sort de leurs proches.

Un porte-parole de la branche militaire du Hamas a déclaré lundi à Al Jazeera que le groupe commencerait à exécuter publiquement un otage civil chaque fois que des maisons de Gaza seraient touchées par des frappes aériennes israéliennes « sans avertissement préalable ».

Israël avait annoncé quelques heures plus tôt qu’il mettait en place un « siège complet » de la bande de Gaza densément peuplée – « pas d’électricité, pas de nourriture, pas de carburant », a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant – dans le cadre d’une campagne qui vise désormais à détruire l’armée du Hamas. capacités, mais est également susceptible de causer des dommages considérables aux habitants de la région.

Plus de 2 millions de personnes vivent dans la bande de Gaza, pour la plupart des civils. Israël a maintenu un blocus aérien et maritime complet de la zone avant même la dernière crise, autorisant seulement un petit flux de marchandises et de personnes à travers les passages terrestres qui sont désormais coupés. Un siège à grande échelle de toute population civile est interdit par le droit international.

Au moins 765 personnes ont été tuées à Gaza et 4 000 blessées depuis le début des bombardements, selon le ministère palestinien de la Santé. Les Nations Unies affirment que plus de 187 000 personnes ont été déplacées et que ce nombre devrait augmenter.

L’armée israélienne a déclaré mardi matin que ses avions de combat avaient frappé plus de 200 cibles à Gaza dans la nuit, la plupart à Rimal et Khan Yunis. Des vidéos publiées sur la page Facebook de l’armée montraient des explosions rasant des bâtiments et des volutes de fumée épaisse à travers les quartiers alors que les habitants entasaient les blessés dans des ambulances.

Dans un discours télévisé lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti que la réponse d’Israël ne faisait que commencer. « Ce que nous ferons à nos ennemis dans les prochains jours se répercutera sur eux pendant des générations », a-t-il déclaré.

Netanyahu est revenu au pouvoir à la fin de l’année dernière dans le cadre d’une nouvelle coalition gouvernementale, la plus à droite et la plus religieusement conservatrice de l’histoire d’Israël. Son nouveau mandat a été défini par des troubles intérieurs et une situation de plus en plus préoccupante pour les citoyens palestiniens et arabo-israéliens, alors que les législateurs de la coalition défendent des projets visant à affaiblir la Cour suprême du pays et à l’expansion des colonies illégales dans les zones arabes.

Depuis que le nouveau gouvernement a pris ses fonctions en décembre, la violence a augmenté en Cisjordanie, en particulier, alors que les colons juifs y ont intensifié leurs attaques contre les résidents palestiniens et que les forces de sécurité israéliennes mènent des raids de plus en plus meurtriers ciblant un nouvelle génération de militants palestiniens.

Mardi, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Volker Türk a exhorté « tous les États influents » à désamorcer la « poudrière » en croissance rapide.

« Nous savons comment cela se produit, encore et encore : la perte de vies israéliennes et palestiniennes et les souffrances incalculables infligées aux deux communautés », a déclaré Türk.

Mais peu d’indications indiquent que la trajectoire du conflit n’a pas été celle d’une escalade, alors que les images des atrocités commises samedi par les militants du Hamas ont continué à apparaître, récupérées par les autorités à partir de vidéos de surveillance et de caméras embarquées dans les zones où les attaques se répercutaient encore.

Une nouvelle vidéo de surveillance obtenue par le Washington Post montre deux militants du Hamas accédant à Be’eri, un kibboutz du sud d’Israël où plus de 100 corps ont ensuite été retrouvés, tôt samedi, en les attendant et en tirant sur une voiture entrant dans la petite communauté du sud d’Israël. Israël.

Une vidéo de surveillance publiée par les South First Responders montre le moment où les militants sont entrés dans Be’eri début 7 octobre. (Vidéo : South First Responders)

Les images, enregistrées peu après l’aube, montrent le couple camouflé s’approchant lentement de la porte fermée du côté nord-ouest.

Un combattant se met à genoux et regarde sous la porte avant de traverser la route, où il brise la vitre d’un kiosque de sécurité et grimpe à l’intérieur. Moins d’une minute plus tard, une berline avec au moins deux personnes assises à l’avant s’arrête devant l’entrée. Alors que la porte commence à s’ouvrir, les deux combattants ouvrent le feu sur les passagers. La voiture avance vers l’entrée alors que les deux combattants se précipitent dans le kibboutz, l’un d’eux heurtant une caméra qui filmait l’incident.

Des images de surveillance supplémentaires prises quelques minutes plus tard montrent deux combattants correspondant à leur apparence marchant dans une cour de la base. Les images ont été fournies au Post par la chaîne Telegram South First Responders, qui a mis en ligne des vidéos prises dans le sud d’Israël ces derniers jours.

D’autres images analysées par The Post montrent ce qui semble être quatre civils détenus par des militants. Les mêmes individus, identifiés par leur apparence physique et leurs vêtements, ont été vus dans une vidéo ultérieure étalés au sol, apparemment tués.