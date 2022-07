Israel Scott, 4 ans, se noie dans la piscine de Géorgie pendant une leçon de natation

Une mère noire à Hephzibah, en Géorgie, a perdu l’un de ses enfants et le maître-nageur dont il s’occupait ne lui a pas donné les réponses qu’elle cherchait.

Selon le Chronique d’Auguste, Israel Scott, 4 ans, s’est noyé le mois dernier après avoir assisté à un cours de natation avec Lexie TenHuisen, la propriétaire et instructrice de Swim With Lexie. La mère d’Israel, Dori Scott, a dit que son fils était anxieux à propos de la classe et lui a même demandé ce jour-là, “Et si je me noie?”

Scott était l’un des dix enfants à suivre un cours de natation et, selon le shérif du comté de Burke, Alfonzo Williams, Israël “est entré dans l’eau profonde de la piscine sans être détecté”, ce qui ressemble à une façon très polie de dire la personne ou les personnes. chargés de surveiller tous ces enfants n’ont pas surveillé correctement au moins l’un d’entre eux.

De la Chronique :

Scott a été remarqué par la petite-fille de TenHuisen après être allée retirer l’aspirateur de la piscine de la partie peu profonde de la piscine. TenHuisen venait de sortir de la piscine avec les enfants pour se sécher après le relais de natation du dernier enfant, selon le shérif Williams. Après avoir entendu les appels à l’aide de sa petite-fille, TenHuisen « a immédiatement sauté dans la piscine pour sauver Israël », a écrit Williams. « À ce moment-là, Israël (Scott) ne répondait pas… »

Quelques points à noter :

Tout d’abord, TenHuisen aurait dit à la police qui a répondu qu’il s’agissait de la deuxième leçon de natation du groupe, qu’Israël n’avait pas peur de l’eau et qu'”il était juste partout dans la piscine”. Deuxièmement, les enquêteurs ont noté qu ‘«il n’y avait aucune marque de profondeur de piscine dans ou autour de la piscine». Troisièmement, selon la mère d’Israel, on lui a dit que les parents ne pouvaient pas rester pour surveiller leurs enfants pendant le cours. Selon AUJOURD’HUIon lui a dit que la règle visait à empêcher les enfants d’être distraits.

“J’ai compris parce que je suis coiffeuse et je sais que les enfants peuvent agir différemment lorsque leurs parents sont là”, a déclaré Dori Scott AUJOURD’HUI. “Mais je ne voulais pas laisser mon bébé.”

Donc, la première question évidente— pourquoi diable un moniteur de natation dit-il aux parents de jeunes enfants qu’ils ne peuvent pas rester pendant la leçon ? Si ce que dit Scott est exact, c’est une politique absurdement irresponsable. Bien sûr, les enfants pourraient être distraits par la présence de leurs parents, mais les avoir là garderait également plus d’yeux sur les enfants afin qu’aucun d’entre eux ne s’aventure dans l’extrémité profonde non marquée de la piscine, ce qui est particulièrement nécessaire si l’instructeur va laissez un enfant de 4 ans être “juste partout dans la piscine”.

Dori a dit à la police qu’elle avait demandé comment son enfant était entré dans les profondeurs en premier lieu et TenHuisen a dit “elle ne savait pas”. Le rapport de police a noté que “Dori a demandé:” Qu’est-ce que tu veux dire que tu ne sais pas? “” (Exactement. WTF?)

Pourtant, Williams a fait une déclaration la semaine dernière disant que l’autopsie avait conclu que la mort d’Israël était le résultat d’une noyade accidentelle et que lui et le procureur de district adjoint Rex Meyers avaient déterminé que “l’affaire manque de preuves suffisantes pour prouver la négligence criminelle” et que le bureau du shérif est “incapable de se déplacer”. aller de l’avant avec cette affaire.

Mais cela n’a pas empêché Scott d’exiger des réponses, qu’elle n’arrive pas à obtenir de la part du moniteur de natation en qui elle avait confiance avec son fils.

“Nous n’avons pas de récit concret de ce qui s’est passé”, a déclaré aujourd’hui l’avocat des droits civiques Lee Merritt, qui représente la famille Scott. Merritt a également déclaré que la famille n’avait pas encore déposé de plainte pour la mort d’Israël, mais qu’ils étaient dans la “phase d’enquête” et qu’ils “prendraient une décision pour la famille”.

Voici ce que Dory lui a posté la page Facebook:

« Comment l’inscription de votre bébé à des cours de natation pour apprendre la sécurité aquatique et l’empêcher de se noyer peut-elle entraîner la noyade de votre bébé pendant les cours de natation ? Comment le bureau du shérif enquête-t-il et en vient-il à vous dire que l’instructeur ne sait pas et que personne n’a vu ce qui s’est passé ? Comment personne n’est tenu responsable de cela et mon fils est parti depuis près de 3 semaines ? … Je n’ai pas de bouclage, pas de réponses et pas d’Israël.

Scott a également déclaré à AUJOURD’HUI qu’elle n’avait pas obtenu d’explication de TenHuisen sur la mort de son fils dans sa piscine. Au lieu de cela, tout ce qu’elle a dit avoir reçu est un remboursement Venmo pour la classe, qu’elle a appelé “une gifle au visage”.

Voici ce que TenHuisen a dit à la police, selon AUJOURD’HUI :

TenHuisen a déclaré à la police qu’après un exercice au cours duquel les élèves devaient ramasser des anneaux au fond de la piscine (ce qu’elle a dit qu’Izzy était «fière» de faire), elle s’est rendu compte que le cours durait deux minutes, alors elle a demandé aux élèves de puis nager un tour en groupe, selon le rapport du shérif. TenHuisen a déclaré qu’elle avait quitté la piscine alors qu’elle pensait que tous les enfants étaient sortis, selon le rapport du shérif, alors que les parents arrivaient pour récupérer leurs enfants.

Scott, qui a trois autres enfants, dont l’un avait été élevé par TenHuisen, a déclaré dans un autre Publication Facebook qu’elle et sa famille “ne s’arrêteront pas tant que justice ne sera pas rendue”.

“Cela n’aurait pas dû arriver et nous voulons nous assurer que cela n’arrivera à personne d’autre”, a-t-elle écrit. Vous devez être tenu responsable de vos actes. »

La famille Scott a établi une GoFundMe pour créer une fondation en l’honneur d’Izzy pour sensibiliser et protéger les enfants contre les noyades dirigées par un instructeur. Ils ont également une pétition Change.Org qu’ils aident à attirer davantage l’attention sur leur cas. Tu peux voir ça ICI.