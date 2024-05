Israël s’attend à ce que la guerre à Gaza se poursuive pendant sept mois, déclare le conseiller du Premier ministre

Légende, Plus d’un million de Palestiniens ont fui Rafah depuis le début de l’opération militaire israélienne dans la ville il y a trois semaines

Auteur, David Gritten

Rôle, nouvelles de la BBC

29 mai 2024, 15h29 BST Mis à jour il y a 58 minutes

Un haut responsable israélien a déclaré qu’il s’attend à ce que la guerre contre le Hamas à Gaza se poursuive au moins jusqu’à la fin de cette année.

« Les combats à Gaza se poursuivront pendant au moins sept mois supplémentaires », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre, Tzachi Hanegbi, à la radio publique israélienne Kan.

Il a également déclaré que l’armée israélienne avait pris le contrôle de 75 % de la zone tampon le long de la frontière entre Gaza et l’Égypte, alors qu’elle poursuivait son assaut contre la ville de Rafah, dans le sud du pays.

Entre-temps, les habitants de Rafah ont rapporté qu’il y avait eu davantage de frappes aériennes israéliennes et que les chars avaient lancé des raids dans les zones centrales et occidentales avant de battre en retraite.

Un haut responsable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également averti que le dernier hôpital de Rafah était à peine fonctionnel et qu’une « incursion totale » des troupes israéliennes pourrait entraîner sa fermeture et un nombre « substantiel » de morts.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré mardi que leurs troupes opéraient de manière « très ciblée » contre les derniers bataillons du Hamas à Rafah, d’où plus d’un million de Palestiniens ont fui au cours des trois dernières semaines.

Le gouvernement américain a également déclaré qu’il ne pensait pas qu’« une opération terrestre majeure » était en cours, susceptible de déclencher un changement dans sa politique en matière d’aide militaire à Israël.

Israël a insisté sur le fait qu’il lui fallait Rafah pour remporter la victoire dans la guerre déclenchée par l’attaque sans précédent du Hamas contre le pays le 7 octobre, au cours de laquelle environ 1 200 personnes ont été tuées et 252 autres prises en otages.

Au moins 36 170 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début du conflit, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

M. Hanegbi – considéré comme un proche confident du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu – a déclaré à Kan qu’il s’attendait à sept mois supplémentaires de conflit « afin de consolider nos acquis et ce que nous définissons comme la destruction des capacités gouvernementales et militaires du Hamas et [Palestinian] Jihad Islamique ».

Cette suggestion en inquiétera beaucoup en Israël et à l’extérieur.

Une pression internationale croissante s’exerce sur les dirigeants israéliens pour qu’ils définissent une stratégie complète visant à mettre fin aux combats et une vision d’après-guerre convaincante pour le territoire palestinien.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré plus tard qu’il était impératif qu’Israël formule un plan d’après-guerre le plus tôt possible s’il voulait assurer une défaite durable du Hamas.

« En l’absence de plan pour le lendemain, il n’y aura pas de lendemain », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une visite en Moldavie.

Dans son interview, M. Hanegbi a également suggéré qu’Israël prendrait bientôt le contrôle total du couloir de Philadelphie – une zone tampon, d’une profondeur d’environ 100 mètres seulement par endroits, qui longe la frontière de 13 kilomètres avec Gaza du côté de Gaza. Egypte.

« À l’intérieur de Gaza, Tsahal contrôle désormais 75 % du corridor de Philadelphie et je pense qu’elle le contrôlera entièrement avec le temps », a-t-il déclaré.

Le plan, a-t-il ajouté, était de travailler avec les Égyptiens pour « garantir que la contrebande d’armes soit empêchée ».

L’Égypte a nié que des armes continuent de passer clandestinement sous la frontière. Mais l’armée israélienne a annoncé mardi qu’elle démolissait les tunnels menant à la péninsule du Sinaï.

Les habitants ont déclaré que les troupes avaient pris le contrôle d’environ 9 kilomètres du couloir de Philadelphie, y compris le poste frontière de Rafah, depuis le début de l’opération terrestre à Rafah le 6 mai.

Les troupes ont également progressivement pénétré dans les quartiers bâtis de la ville de Rafah depuis l’est et le sud, et auraient atteint le rond-point central d’al-Awda mardi.

Mercredi, des habitants ont déclaré à l’agence de presse Reuters que les chars avaient avancé dans les régions occidentales de Tal al-Sultan et centrales de Yibna et Shaboura avant de se replier vers des positions situées à la frontière.

L’armée israélienne a également annoncé que trois soldats israéliens avaient été tués mardi au combat à Rafah.

Sam Rose, de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), qui se trouve dans l’ouest de Rafah, a déclaré à la BBC que « la plupart des gens font maintenant leurs valises et partent ».

« J’étais sur la route ce matin et beaucoup d’autres aussi. Il semble que même si l’opération, les troupes israéliennes, n’ont pas encore atteint cette distance à l’ouest de Rafah, les gens ont compris les signes… qu’il est temps pour eux de partir », a-t-il déclaré.

« Beaucoup d’anxiété, beaucoup de peur dans l’air. Le chapitre de Rafah dans ce conflit, dont nous espérions qu’il ne s’ouvrirait pas, est désormais en cours. »

Légende, Israël subit une pression internationale croissante pour élaborer une stratégie complète visant à mettre fin aux combats.

Pendant ce temps, le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a averti que le bombardement israélien de Rafah rendait de plus en plus difficile l’accès des patients et des équipes de santé à la maternité émiratie de Tal al-Sultan.

Cela survient un jour après que l’OMS a déclaré que l’hôpital était à peine fonctionnel et ne pouvait plus accueillir de patients.

« Si l’incursion se poursuivait, nous perdrions le dernier hôpital de Rafah », a prévenu le Dr Rik Peeperkorn, représentant de l’agence pour Gaza et la Cisjordanie occupée, dans un entretien avec les agences de presse Reuters et AFP à Genève.

L’hôpital européen de Gaza dans la ville de Khan Younis étant inaccessible en raison des ordres d’évacuation israéliens et des combats sur le terrain, les 1,9 millions de personnes estimées dans le sud de Gaza seraient laissées « dépendantes d’une série d’hôpitaux de campagne le long de la côte », a-t-il déclaré.

Le Dr Peeperkorn a déclaré qu’il existait un plan d’urgence visant à orienter les patients vers l’hôpital al-Aqsa, dans la ville centrale de Deir al-Balah, et à rétablir les services dans deux autres hôpitaux de Khan Younis qui ont été attaqués par les forces israéliennes. Mais, a-t-il ajouté, s’il y avait une « incursion totale », le plan « n’empêcherait pas ce que nous attendons ». [to be] une mortalité et une morbidité supplémentaires substantielles ».

Tous les hôpitaux de campagne qui fonctionnent encore dans la région de Rafah sont débordés par les blessés et sous-approvisionnés, selon l’OMS.

La Société du Croissant-Rouge palestinien (SCRP) a annoncé mercredi avoir évacué l’hôpital de campagne d’Al-Quds à al-Mawasi, une zone côtière située juste au nord-ouest de Rafah.

« Cette action a été prise en raison du niveau de menace accru de l’occupation israélienne, de la poursuite des bombardements d’artillerie et aériens dans son voisinage, et de l’évacuation complète des habitants des environs », explique un communiqué.

Mardi, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que six autres établissements médicaux à Rafah – l’hôpital al-Najjar, l’hôpital spécialisé koweïtien, les deux hôpitaux de campagne de Rafah, l’hôpital de campagne indonésien et la clinique centrale Abu al-Walid – avaient été mis hors service. .

L’hôpital Al-Najjar, le plus grand de Rafah, a été évacué au début de l’opération israélienne, tandis que l’Aide médicale aux Palestiniens (MAP) a déclaré que le plus petit hôpital koweïtien avait été fermé « après qu’une attaque de char israélien à l’extérieur de l’hôpital a tué deux membres du personnel médical » lundi.

Légende, Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré mercredi que les patients avaient du mal à atteindre l’hôpital émirati à peine fonctionnel de Rafah.

Par ailleurs, la porte-parole de l’OMS, le Dr Margaret Harris, a déclaré que les victimes d’une frappe aérienne israélienne et les incendies qui en ont résulté dans un camp de personnes déplacées à Tal al-Sultan dimanche avaient « complètement submergé » les hôpitaux de campagne du sud de Gaza.

Le ministère de la Santé a déclaré qu’au moins 45 personnes avaient été tuées dans cet incident. Des centaines d’autres ont été soignés pour de graves brûlures, fractures et blessures causées par des éclats d’obus.

Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Hagari, a déclaré mardi que des avions avaient ciblé deux hauts responsables du Hamas à l’intérieur d’une structure éloignée de toute tente, en utilisant « deux munitions avec de petites ogives ».

« Nos munitions à elles seules n’auraient pas pu déclencher un incendie de cette ampleur », a-t-il déclaré, ajoutant que l’armée étudiait la possibilité que les armes stockées par le Hamas à proximité aient pu provoquer une explosion secondaire.

Mardi, les Palestiniens ont accusé Israël d’avoir bombardé des tentes à al-Mawasi, où ils avaient conseillé aux civils de Rafah de se mettre en sécurité. Mais l’armée israélienne a déclaré qu’elle « n’avait pas frappé la zone humanitaire d’al-Mawasi ».

Un homme déplacé de Zeitoun, dans le nord de Gaza, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré au programme Gaza Today de la BBC arabe que 18 membres de sa famille figuraient parmi les 21 tués.

« J’étais en compagnie d’un de mes proches, que j’ai quitté un moment et qui suis allé faire mes prières », a-t-il déclaré en tentant d’identifier les corps. « Quand je suis revenu, j’ai découvert qu’il était martyrisé. »

« Je ne sais pas pourquoi tout cela nous arrive ? Nous sommes des êtres humains de chair et de sang… Dix-huit personnes innocentes ont perdu la vie en quelques secondes.