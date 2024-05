Israël saisit le matériel d’Associated Press — RT World News

Le flux en direct de l’agence depuis Gaza aurait été utilisé par la chaîne interdite Al Jazeera.

L’Associated Press a violé une nouvelle loi sur les médias en fournissant un service à Al Jazeera, ont déclaré mardi les autorités israéliennes, après avoir saisi une caméra et du matériel de diffusion qui transmettaient un flux en direct depuis Gaza.

Des responsables du ministère des Communications ont visité mardi après-midi le site de l’AP dans la ville de Sderot, dans le sud d’Israël, a indiqué l’agence. Ils ont remis au personnel de l’AP un morceau de papier signé par le ministre des Communications Shlomo Karhi, alléguant qu’il violait la loi israélienne sur les radiodiffuseurs étrangers, et ont confisqué l’équipement.

Dans un communiqué concernant la saisie, le ministère a déclaré qu’il « continuer à prendre toutes les mesures coercitives nécessaires pour limiter les émissions qui nuisent à la sécurité de l’État. »

Les informations diffusées par AP depuis Sderot montraient principalement de la fumée provenant d’explosions s’élevant au-dessus du nord de Gaza. L’agence a déclaré qu’elle se conformait aux règles de censure israéliennes et ne montrait rien qui puisse mettre en danger les soldats.

« L’Associated Press dénonce dans les termes les plus fermes les actions du gouvernement israélien visant à couper notre diffusion en direct de longue date montrant une vue sur Gaza et à saisir les équipements d’AP. » a déclaré Lauren Easton, vice-présidente des communications d’entreprise de l’agence.















« La fermeture n’était pas basée sur le contenu du flux mais plutôt sur une utilisation abusive par le gouvernement israélien de la nouvelle loi du pays sur les radiodiffuseurs étrangers. Nous exhortons les autorités israéliennes à restituer notre équipement et à nous permettre de rétablir immédiatement notre diffusion en direct afin que nous puissions continuer à fournir cet important journalisme visuel à des milliers de médias à travers le monde. Easton a ajouté.

AP a également révélé qu’elle avait reçu jeudi un ordre verbal d’Israël d’arrêter la transmission en direct, mais qu’elle avait refusé de le faire. Al Jazeera était l’un des nombreux clients d’AP abonnés au flux en direct.

Israël a interdit le média basé au Qatar au début du mois, qualifiant ses reportages sur le conflit de Gaza « incitation » du terrorisme et s’engageant à saisir tout matériel utilisé pour diffuser son contenu. Les bureaux d’Al Jazeera ont été fermés le 5 mai et ses sites Internet ont été bloqués en Israël.

Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu a envahi Gaza en octobre dernier, à la suite d’une série de raids menés par des militants du Hamas sur des bases militaires et des villages israéliens voisins. On estime que 1 200 Israéliens ont été tués et 250 autres faits prisonniers lors des attaques du 7 octobre.

Depuis lors, les opérations militaires israéliennes à Gaza ont entraîné la mort de 35 562 Palestiniens et 79 652 blessés, selon le ministère de la Santé de l’enclave.