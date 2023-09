Israël rouvre le passage de Gaza aux travailleurs palestiniens après l’avoir fermé en raison des tensions croissantes

GAZA CITY, bande de Gaza (AP) — Israël a rouvert jeudi un principal passage avec la bande de Gaza, permettant à des milliers de travailleurs palestiniens d’entrer dans le pays pour la première fois depuis qu’il a été fermé la semaine dernière.

Le terminal rouvre après des semaines de violentes manifestations le long de la frontière entre Gaza et Israël, où les manifestants ont lancé des explosifs et des pierres et ont fait voler des ballons incendiaires qui ont déclenché des incendies. Les manifestations ont exacerbé les tensions, incitant Israël à lancer des frappes aériennes sur le territoire, ciblant des postes militaires appartenant au Hamas qui dirige Gaza.

Cogat, l’organisme de défense israélien qui s’occupe des affaires civiles palestiniennes, a déclaré mercredi soir que le terminal serait rouvert et que de telles mesures pourraient se poursuivre si le calme était maintenu. Tôt jeudi, les ouvriers se sont rassemblés au passage à niveau avant d’être autorisés à passer, certains se reposant sur des parcelles d’herbe en attendant de traverser.

Le passage d’Erez est le seul passage piétonnier sortant de l’enclave côtière vers Israël pour les quelque 18 000 Palestiniens de Gaza qui travaillent en Israël. Les emplois en Israël sont très demandés et paient jusqu’à 10 fois plus que des emplois similaires à Gaza. Le chômage dans le territoire, soumis à un blocus israélo-égyptien depuis 2007, oscille autour de 50 %.

Israël affirme que le blocus est nécessaire pour empêcher le Hamas de s’armer. Mais le bouclage a étouffé l’économie de Gaza et rendu la vie de plus en plus difficile aux plus de 2 millions de personnes qui y vivent.

Israël a commencé à accorder des permis de travail ces dernières années pour aider à maintenir le calme à Gaza. Mais les responsables israéliens affirment que les permis dépendent d’une situation sécuritaire calme. Plus tôt ce mois-ci, Israël a brièvement fermé le principal point de passage de marchandises de Gaza après avoir déclaré avoir découvert des explosifs dans une cargaison de vêtements sortante.

On ne sait pas combien de temps le passage d’Erez restera ouvert. Une fête juive d’une semaine commence vendredi au coucher du soleil et Israël ferme généralement les passages pendant les vacances.

Issam Adwan, Associated Press