Israël riposte après les attaques du Hamas, le nombre de morts dépasse les 1 100

JERUSALEM/GAZA (Reuters) – L’attaque du Hamas contre Israël a fait grimper les prix du pétrole lundi, les marchés prenant en compte les craintes d’un conflit plus large au Moyen-Orient, un jour après qu’Israël a pilonné l’enclave palestinienne de Gaza en représailles à l’une des attaques les plus sanglantes. dans son histoire.

Les combattants du groupe islamiste Hamas ont tué 700 Israéliens et enlevé des dizaines d’autres alors qu’ils attaquaient des villes israéliennes samedi, l’incursion la plus meurtrière sur le territoire israélien depuis les attaques égyptiennes et syriennes lors de la guerre du Kippour il y a 50 ans.

En réponse, les frappes aériennes israéliennes ont touché dimanche des immeubles d’habitation, des tunnels, une mosquée et des maisons de responsables du Hamas à Gaza, tuant plus de 400 personnes, dont 20 enfants, conformément au vœu de « puissante vengeance » du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

« Le prix que la bande de Gaza paiera sera très lourd et changera la réalité pour des générations », a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant dans la ville d’Ofakim, qui a subi des pertes et a fait prendre des otages.

Les violences ont alimenté la volatilité sur les marchés mondiaux lundi, avec des inquiétudes concernant d’éventuelles perturbations des approvisionnements en provenance d’Iran, contribuant à faire grimper le brut Brent de 4,18 dollars, ou 4,94%, à 88,76 dollars le baril à 01h20 GMT dans les échanges asiatiques.

L’Iran est un allié du Hamas et, tout en félicitant le Hamas pour cette attaque, sa mission auprès des Nations Unies a déclaré que Téhéran n’était pas impliqué dans les attaques.

Toute hausse durable des prix du pétrole agirait comme une taxe sur les consommateurs et aggraverait les pressions inflationnistes mondiales, ce qui pèserait sur les actions, les contrats à terme sur le S&P 500 perdant 0,7 % et les contrats à terme sur le Nasdaq, 0,6 %.

Au-delà de Gaza sous blocus, les forces israéliennes et la milice libanaise du Hezbollah, soutenue par l’Iran, ont échangé des tirs d’artillerie et de roquettes, tandis qu’en Égypte, deux touristes israéliens ont été abattus ainsi qu’un guide.

Des appels à la retenue sont venus du monde entier, même si les pays occidentaux ont largement soutenu Israël, tandis que le président iranien Ebrahim Raisi a téléphoné au chef du Hamas pour le féliciter pour la « victoire » et que le Hezbollah et les manifestants de divers pays du Moyen-Orient ont loué le Hamas.

Dimanche, dans le sud d’Israël, des hommes armés du Hamas combattaient toujours les forces de sécurité israéliennes plus de 24 heures après leur attaque surprise, sur plusieurs fronts, composée de barrages de roquettes et de bandes d’hommes armés qui ont envahi les bases militaires et envahi les villes frontalières.

« Mes deux petites filles, ce ne sont que des bébés. Elles n’ont même pas cinq ans ni trois ans », a déclaré Yoni Asher qui a raconté avoir vu une vidéo d’hommes armés palestiniens saisissant sa femme et ses deux petites filles après qu’elle les ait emmenées lui rendre visite. mère.

Uri David a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il avait passé 30 minutes au téléphone avec ses deux filles, Tair et Odaya, lors d’une attaque jusqu’à ce qu’elles ne lui répondent plus et qu’il ne connaissait pas leur sort.

« J’ai entendu des tirs, des cris en arabe, je leur ai dit de s’allonger par terre et de se tenir la main », a-t-il déclaré, fondant en larmes.

PRISONNIERS

L’armée israélienne, confrontée à des questions embarrassantes pour ne pas avoir déjoué l’attaque, a déclaré qu’elle avait repris le contrôle de la plupart des points d’infiltration le long des barrières de sécurité, tué des centaines d’assaillants et fait des dizaines d’autres prisonniers.

Les frappes aériennes israéliennes sur Gaza ont détruit les bureaux et les camps d’entraînement du Hamas, mais aussi des maisons et d’autres bâtiments. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que 413 Palestiniens, dont 78 enfants, avaient été tués et 2 300 personnes blessées depuis samedi.

« En tant que puissance occupante, Israël n’a ni le droit ni la justification de s’en prendre à la population civile sans défense à Gaza ou ailleurs en Palestine », a déclaré le ministère palestinien des Affaires étrangères, dénonçant une « campagne barbare de mort et de destruction ».

Le Hamas a tiré dimanche de nouvelles salves de roquettes sur Israël.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle avait déployé des dizaines de milliers de soldats autour de Gaza, une étroite bande de terre abritant 2,3 millions de Palestiniens, et qu’elle commençait à évacuer les Israéliens autour de la frontière.

« C’est ma cinquième guerre. La guerre doit cesser. Je ne veux pas continuer à ressentir cela », a déclaré Qassab al-Attar, un Palestinien en fauteuil roulant à Gaza que ses frères l’ont porté jusqu’à son abri.

Israël n’a pas publié de bilan officiel mais ses médias ont indiqué qu’au moins 700 personnes avaient été tuées dans les attaques de samedi, parmi lesquelles des enfants. Le porte-parole militaire Daniel Hagari l’a qualifié de « pire massacre de civils innocents dans l’histoire d’Israël ».

Plusieurs Américains ont été tués par des assaillants du Hamas, a confirmé un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, affirmant que les États-Unis continueraient de surveiller la situation de près.

Une trentaine d’Israéliens disparus participant à une soirée dansante qui a été attaquée par des hommes armés sont sortis de leur cachette dimanche, ont rapporté les médias israéliens, évaluant le bilan de ce rassemblement en plein air à 260 morts.

Les combattants palestiniens ont emmené des dizaines d’otages à Gaza, notamment des soldats et des civils, des enfants et des personnes âgées. Un deuxième groupe militant palestinien, le Jihad islamique, a déclaré qu’il détenait plus de 30 prisonniers.

La capture d’un si grand nombre d’Israéliens, certains passés par des points de contrôle de sécurité ou poussés vers le sang à Gaza, est une autre énigme pour Netanyahu après les épisodes passés où des otages ont été échangés contre de nombreux prisonniers palestiniens.

« La cruelle réalité est que le Hamas a pris des otages comme police d’assurance contre les représailles israéliennes, en particulier une attaque terrestre massive et pour échanger contre des prisonniers palestiniens », a déclaré Aaron David Miller, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace.

UNE VIOLENCE INATTENDUE

Le président américain Joe Biden s’est entretenu dimanche avec Netanyahu pour la deuxième journée consécutive, déclarant dans un message sur la plateforme de médias sociaux X qu’il exprimait « mon plein soutien au peuple d’Israël face à une attaque sans précédent et épouvantable des terroristes du Hamas ». «

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré qu’il avait ordonné au groupe aéronaval USS Gerald R. Ford de se rendre en Méditerranée orientale en signe de soutien à Israël et qu’il commencerait également à fournir de nouvelles munitions au plus proche allié de Washington, le Middle Easy.

À Gaza, le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a condamné l’annonce américaine comme « une véritable participation à l’agression contre notre peuple » et a déclaré que le groupe ne se laisserait pas intimider.

Cette flambée choquante pourrait saper les efforts soutenus par les États-Unis en faveur de la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite – un réalignement sécuritaire qui pourrait menacer les espoirs d’autodétermination des Palestiniens et limiter le principal soutien du Hamas, l’Iran.

L’autre principal allié régional de Téhéran, le Hezbollah libanais, a mené une guerre contre Israël en 2006 et a déclaré que ses « armes et ses roquettes » étaient aux côtés du Hamas.

L’escalade fait suite à une recrudescence des violences entre Israël et des militants palestiniens en Cisjordanie occupée par Israël, où l’autorité palestinienne exerce une autonomie limitée, à laquelle s’oppose le Hamas qui veut détruire Israël.

Les conditions en Cisjordanie se sont détériorées sous le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu, avec davantage de raids israéliens et d’attaques de colons juifs contre des villages palestiniens, et l’Autorité palestinienne a appelé à une réunion d’urgence de la Ligue arabe.

Le rétablissement de la paix est au point mort depuis des années, la politique israélienne étant distraite cette année par des querelles internes sur les projets de Netanyahu de réformer le système judiciaire.

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que l’attaque s’étendrait à la Cisjordanie et à Jérusalem. Les habitants de Gaza vivent sous un blocus dirigé par Israël depuis 16 ans, depuis que le Hamas a pris le contrôle du territoire en 2007.

« Combien de fois vous avons-nous prévenu que le peuple palestinien vit dans des camps de réfugiés depuis 75 ans et que vous refusez de reconnaître les droits de notre peuple ? » dit Haniyeh.

Les États-Unis ont été à la tête des dénonciations occidentales de l’attaque du Hamas, Biden lançant un avertissement direct à l’Iran et à d’autres : « Ce n’est pas le moment pour une partie hostile à Israël d’exploiter ces attaques. »

L’ONU a appelé à la création de couloirs humanitaires pour acheminer de la nourriture vers Gaza et a déclaré qu’au moins 70 000 Palestiniens de Gaza cherchaient refuge dans les écoles qu’elle gère. (Cette histoire a été reclassée pour corriger l’orthographe de « israélien » au paragraphe 2 et de « allié » au paragraphe 6)

(Reportage de Maayan Lubell et Ari Rabinovitch à Jérusalem, Nidal al-Mughrabi à Gaza et Ammar Anwar à Sderot ; Reportages supplémentaires d’Henriette Chacar, Emily Rose et Dan Williams à Jérusalem, Ali Sawafta à Ramallah et Steven Scheer à Modiin, et bureau de Washington. ; Écrit par James Mackenzie, Angus McDowall, Andrew Cawthorne et Matt Spetalnick ; Édité par Stephen Coates et Michael Perry)