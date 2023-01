Israël révoque le permis de voyage du ministre palestinien des Affaires étrangères suite à une décision de l’ONU

JERUSALEM (AP) – Israël a révoqué dimanche le permis de voyage du ministre palestinien des Affaires étrangères, dans le cadre d’une série de mesures punitives contre les Palestiniens annoncées il y a quelques jours par le nouveau gouvernement radical d’Israël.

Riad Malki a déclaré dans un communiqué qu’il revenait de l’investiture du président brésilien lorsqu’il a été informé qu’Israël avait annulé son permis de voyage, qui permet aux hauts responsables palestiniens de voyager facilement à l’intérieur et à l’extérieur de la Cisjordanie occupée, contrairement aux Palestiniens ordinaires. Il n’était pas clair si les permis d’autres fonctionnaires avaient également été révoqués.

Le gouvernement israélien a approuvé vendredi les mesures visant à pénaliser les Palestiniens en représailles pour avoir poussé la plus haute instance judiciaire de l’ONU à donner son avis sur l’occupation israélienne. Les arrêts de la Cour internationale de justice ne sont pas contraignants, mais ils peuvent avoir une influence sur l’opinion mondiale.

La décision met en évidence la ligne dure que le gouvernement actuel adopte déjà envers les Palestiniens quelques jours seulement après son entrée en fonction. Il survient à un moment où la violence monte en Cisjordanie occupée et où les pourparlers de paix ne sont plus qu’un lointain souvenir.

À Jérusalem-Est, foyer des tensions israélo-palestiniennes, la police israélienne a déclaré avoir interrompu une réunion de parents palestiniens sur l’éducation de leurs enfants, affirmant qu’elle était illégalement financée par l’Autorité palestinienne. La police a déclaré que l’opération était intervenue à la demande du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, un ultranationaliste avec une longue histoire de rhétorique et de cascades anti-arabes qui supervise désormais la police.

Les Palestiniens ont condamné la révocation du permis de Malki, affirmant qu’Israël devrait être « puni pour ses violations du droit international ».

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche lors d’une réunion de son cabinet que les mesures contre les Palestiniens visaient ce qu’il a appelé “une mesure anti-israélienne extrême” à l’ONU. Le ministère israélien de la Défense a confirmé que le permis de Malki avait été révoqué.

Vendredi, le cabinet de sécurité du gouvernement a décidé qu’Israël retiendrait 39 millions de dollars à l’Autorité palestinienne et transférerait les fonds à la place à un programme d’indemnisation pour les familles des victimes israéliennes des attaques des militants palestiniens.

Il a également déclaré qu’Israël déduirait davantage les revenus qu’il transfère généralement à l’Autorité palestinienne à court d’argent – une somme égale au montant que l’autorité a payé l’année dernière aux familles des prisonniers palestiniens et aux personnes tuées dans le conflit, y compris les militants impliqués dans des attaques contre des Israéliens. Les dirigeants palestiniens décrivent les paiements comme un bien-être social nécessaire, tandis qu’Israël affirme que le soi-disant Fonds des martyrs incite à la violence. Les fonds retenus par Israël menacent d’exacerber les difficultés fiscales de l’AP.

Le Cabinet de sécurité a également ciblé directement les responsables palestiniens, affirmant qu’il refuserait les avantages aux « VIP qui mènent la guerre politique et juridique contre Israël ».

Pendant ce temps, le nouveau ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré qu’il dépouillait trois hauts responsables palestiniens des privilèges VIP leur permettant d’entrer en Israël. Cette décision est intervenue après avoir rendu visite à un citoyen arabe d’Israël qui a été libéré de prison la semaine dernière après avoir purgé 40 ans pour le meurtre d’un soldat israélien.

L’opération policière de samedi est intervenue quelques jours après la prise de fonction de Ben-Gvir. La police a allégué que la réunion des parents avait été financée par l’Autorité palestinienne et qu’y participaient des militants de l’AP, ce qui, selon elle, était en violation de la loi israélienne. La police a déclaré qu’elle avait empêché la réunion d’avoir lieu et qu’elle opérait sous l’ordre de Ben-Gvir de la fermer. La police a refusé de fournir des preuves à l’appui de leur affirmation et un porte-parole de Ben-Gvir a posé des questions à la police.

Ziad Shamali, chef de l’Union des comités de parents d’élèves à Jérusalem, qui tenait la réunion, a nié toute implication de l’Autorité palestinienne, affirmant qu’elle était organisée pour discuter d’une pénurie d’enseignants dans les écoles de Jérusalem-Est. Il a déclaré qu’il considérait la revendication des liens avec l’AP comme “un prétexte politique pour interdire” la réunion.

L’Autorité palestinienne a été créée pour administrer Gaza et certaines parties de la Cisjordanie occupée. Israël s’oppose à toute activité officielle menée par l’Autorité Palestinienne à Jérusalem-Est, et la police a par le passé dissimulé des événements qui, selon elle, étaient liés à l’Autorité Palestinienne.

Israël a capturé Jérusalem-Est lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et l’a ensuite annexée, une décision non reconnue par la plupart de la communauté internationale. Israël considère la ville comme sa capitale indivise et éternelle. Les Palestiniens recherchent le secteur oriental de la ville comme capitale de l’État qu’ils espèrent.

Environ un tiers de la population de la ville est palestinienne et elle est depuis longtemps victime de négligence et de discrimination de la part des autorités israéliennes, notamment dans les domaines de l’éducation, du logement et des services publics.

___

La rédactrice d’Associated Press, Tia Goldenberg à Tel Aviv, a contribué à ce rapport.

Josef Federman, Associated Press