Israël revendique une frappe contre le siège du Hezbollah au Liban — RT World News

UN « massif » Une frappe aérienne sur la capitale libanaise a visé vendredi le quartier général clandestin du Hezbollah, a annoncé l’armée israélienne (FDI).

Des vidéos montrant une épaisse fumée noire s’élevant en panaches de la banlieue de Dahiyeh à Beyrouth ont fait le tour des médias et des réseaux sociaux libanais.

Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré vendredi aux journalistes que l’armée israélienne était responsable de l’attentat et que sa cible était le quartier général principal de la milice chiite, situé sous un quartier civil.

Hagari n’a ni confirmé ni infirmé les rumeurs selon lesquelles le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, se trouvait au siège présumé du Hezbollah au moment de l’attaque.

Cette frappe est intervenue peu après le discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l’Assemblée générale de l’ONU. Selon le Times of Israel, Netanyahu était au milieu d’une conférence de presse lorsque son assistant militaire, le général Roman Gofman, lui a murmuré quelque chose à l’oreille. Quelques minutes plus tard, le Premier ministre a brusquement mis fin au briefing et est parti.

Le bureau de Netanyahu a ensuite publié une photo du Premier ministre dans sa chambre d’hôtel à New York, donnant apparemment l’ordre de frapper le siège du Hezbollah.















Le correspondant d’Al Jazeera à Beyrouth a décrit l’attentat de vendredi comme « explosions sans précédent, multiples, fortes et successives » qui ciblait une zone où « Des centaines de milliers de personnes vivent. »

L’attentat à la bombe est survenu peu après que des milliers de personnes se soient rassemblées à Dahiyeh pour les funérailles de trois membres du Hezbollah tués jeudi par les frappes aériennes israéliennes.

L’armée israélienne a affirmé avoir tué Mohammad Hussein Srour, également connu sous le nom d’Abou Saleh, chef de la branche drones, missiles de croisière et défense aérienne du Hezbollah. Le groupe a finalement confirmé la mort de Srour vendredi matin.

Au moins six bâtiments se sont effondrés suite aux frappes aériennes israéliennes, selon la chaîne de télévision Al-Arabiya. Parallèlement, l’agence de presse iranienne Tasnim a déclaré que Nasrallah était bel et bien vivant, citant des sources de sécurité libanaises.