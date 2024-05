Israël revendique le taux de victimes civiles le plus bas de l’histoire — RT World News

Jérusalem-Ouest a publié sa première estimation des décès de non-combattants à Gaza, affirmant que les chiffres du Hamas sont « faux »

Israël a fourni une estimation du nombre de morts parmi les civils dans la bande de Gaza pour la première fois depuis le début de sa guerre contre le Hamas en octobre, affirmant que ses forces «établir le nouvel étalon-or» pour minimiser les dommages causés aux non-combattants dans un conflit urbain.

S’exprimant lundi dans une déclaration vidéo en ligne, le porte-parole du gouvernement israélien, Avi Hyman, a évalué le nombre de morts à la guerre à Gaza à plus de 14 000. « les terroristes » et environ 16 000 civils. Les autorités sanitaires locales de l’enclave palestinienne gouvernée par le Hamas ont signalé plus de 35 000 décès, affirmant que la plupart des victimes étaient des femmes et des enfants.

Hyman a réprimandé les médias et les Nations Unies pour avoir rapporté comme des faits les allégations de victimes du Hamas, affirmant qu’Israël avait été condamné à l’échelle mondiale sur la base de « faux et fabriqué » Nombres. Maintenant que le gouvernement israélien a publié sa déclaration, il a ajouté : « Nous nous attendrions à ce que tout le monde considère désormais ces chiffres comme une véritable estimation d’un pays libre et démocratique qui combat dans le strict respect des lois des conflits armés dans l’un des scénarios de guerre urbaine les plus difficiles de l’histoire. »















Le porte-parole a déclaré qu’Israël considérait chaque victime civile comme une tragédie. Il a imputé la responsabilité de ces morts au Hamas, accusant le groupe militant d’utiliser des non-combattants comme boucliers humains. Il a déclaré à Fox News : « En réalité, Israël est en train d’établir la nouvelle référence en matière de guerre urbaine avec ce qui semble être le ratio de victimes civiles/combattants le plus bas de l’histoire. »

La déclaration israélienne intervient moins d’une semaine après que Hyman ait été interrogé par l’animateur de podcast Piers Morgan pour avoir « aucune idée du nombre de civils que vous avez tués. » Cela survient également après que l’ONU a réduit de près de moitié, la semaine dernière, son estimation du nombre de femmes et d’enfants tués à Gaza.

La révision de l’ONU a été motivée par la décision de communiquer les chiffres sur la base de près de 25 000 décès pour lesquels les autorités sanitaires de Gaza disposent de détails complets, plutôt que d’inclure les plus de 10 000 personnes qui sont estimées être mortes. « manquant ou sous les décombres. » L’ONU n’a pas laissé entendre que les chiffres du Hamas étaient gonflés. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi qu’elle voyait « rien de mal » avec les chiffres rapportés par les autorités sanitaires locales.

EN SAVOIR PLUS:

Le Congrès américain menace la CPI suite aux mandats d’arrêt émis par Israël

Le bilan des victimes fourni par les autorités de Gaza était d’environ 40 % d’hommes, 20 % de femmes, 32 % d’enfants et 8 % de personnes âgées. Même selon les estimations israéliennes, plus de 53 % des morts à Gaza étaient des civils.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a souligné dimanche que les forces israéliennes avaient tué plus de civils palestiniens que de combattants du Hamas. Il a déclaré que Washington était d’accord avec les estimations des pertes israéliennes.

« Israël dispose de processus, de procédures, de règles et de réglementations pour tenter de minimiser les dommages causés aux civils. » Blinken a déclaré dans une interview à CBS News. Mais ils « n’ont pas été appliquées de manière cohérente et efficace. Il y a un écart entre l’intention déclarée et certains des résultats que nous avons constatés.