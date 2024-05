Israël revendique le contrôle de toute la frontière terrestre de Gaza

L’armée israélienne a déclaré avoir pris le contrôle de la zone tampon stratégiquement importante le long de la frontière entre Gaza et l’Égypte, connue sous le nom de corridor de Philadelphie, ce qui signifie qu’elle contrôle désormais toute la frontière terrestre de Gaza.

La télévision égyptienne a cité des sources qui ont nié cette information et a déclaré qu’Israël tentait de justifier son opération militaire dans la ville de Rafah, au sud de Gaza.

« Ces derniers jours, les troupes de Tsahal ont établi un contrôle opérationnel sur le couloir de Philadelphie, à la frontière entre l’Egypte et Rafah », a déclaré mercredi le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari.

Il a déclaré que les troupes « enquêtaient… et neutralisaient » les tunnels découverts dans la région.

M. Hagari a déclaré plus tard lors d’un point de presse avec des journalistes qu’il ne pouvait pas être sûr que tous les tunnels traversaient l’Égypte, a rapporté le New York Times.

Et une source égyptienne de « haut niveau », citée par Al-Qahera News, a accusé Israël « d’utiliser ces allégations pour justifier la poursuite de l’opération sur la ville palestinienne de Rafah et la prolongation de la guerre à des fins politiques ».

Israël a insisté sur le fait qu’il lui fallait Rafah pour remporter la victoire dans la guerre déclenchée par l’attaque sans précédent du Hamas contre le pays le 7 octobre, au cours de laquelle environ 1 200 personnes ont été tuées et 252 autres prises en otages.

Les tensions entre l’Égypte et Israël se sont intensifiées depuis que les forces israéliennes ont pris le contrôle du côté gazaoui du point de passage de Rafah il y a trois semaines dans le cadre de leur offensive contre le Hamas.

L’Égypte est un fervent partisan des Palestiniens et a condamné la campagne militaire israélienne à Gaza et le meurtre de milliers de civils par Israël pendant la guerre.

L’Égypte a cependant maintenu les canaux ouverts avec le Hamas et a joué le rôle de médiateur dans des pourparlers indirects entre Israël et le groupe pour tenter de parvenir à un accord de cessez-le-feu et à la libération des otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza.