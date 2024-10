Israël révèle ses pertes militaires — RT World News

Plus de 700 soldats israéliens ont été tués dans le conflit le plus sanglant qu’ait connu le pays depuis cinq décennies

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont publié une longue liste de victimes, révélant qu’elles ont perdu au moins 726 soldats depuis le début de la guerre à Gaza il y a un an. Plus de 4 500 soldats ont été blessés au cours de la même période.

Quelque 726 soldats, réservistes et agents de sécurité israéliens ont été tués depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas il y a un an lundi, a déclaré dimanche l’armée israélienne dans un communiqué. Sur ce nombre, 346 ont été tués lors d’opérations terrestres à Gaza, qui ont débuté le 27 octobre de l’année dernière.

Ces pertes sont les plus élevées subies par Israël au cours d’un conflit militaire depuis la guerre du Yom Kippour en 1973, au cours de laquelle plus de 2 600 soldats israéliens ont été tués. L’armée israélienne a noté que le décompte actuel des cadavres n’inclut que ceux « dont les noms ont été autorisés à être publiés » ce qui signifie que le nombre réel pourrait être nettement plus élevé.

Sur les 726 tués, 56 sont morts à cause de tirs amis ou autres. « accidents d’exploitation » » a déclaré Tsahal.















Au total, 4 576 soldats israéliens ont été blessés depuis le début de la guerre, dont 2 300 lors d’opérations terrestres à Gaza, poursuit le communiqué.

Le communiqué de Tsahal ne mentionne pas le nombre de soldats israéliens tués au Liban. Le Hezbollah affirme que ses combattants ont tué plus de 25 membres du personnel israélien depuis que Tsahal a envahi le sud du Liban mardi, et affirme que le gouvernement israélien minimise ses pertes.

Le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël le 7 octobre 2023, tuant environ 1 100 personnes et ramenant environ 250 otages à Gaza. Israël a répondu en déclarant la guerre au groupe militant et en lançant une intense campagne de bombardements dans l’enclave palestinienne. Une opération terrestre a suivi trois semaines plus tard, et après un an de combats, près de 42 000 Palestiniens sont morts, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Le décompte des victimes du ministère est considéré comme exact par l’ONU, mais ne fait pas de différence entre les civils et les militants. Dans un communiqué publié dimanche, l’armée israélienne a affirmé avoir éliminé environ 17 000 membres du Hamas et d’autres groupes militants à Gaza depuis octobre dernier. Si ce décompte est exact, Tsahal a tué 2,4 civils pour chaque militant.

Quelque 800 « terroristes » ont été tués au Liban et le long de la frontière israélo-libanaise, a déclaré l’armée israélienne, ajoutant que ce nombre comprend environ 90 commandants du Hezbollah. Alors que les opérations terrestres et les frappes aériennes israéliennes se poursuivent au Liban, le ministère de la Santé du pays estime le bilan des morts depuis octobre dernier à plus de 2 000 personnes, dont plus de 100 enfants.