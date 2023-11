Israël révèle pourquoi il a envoyé des troupes à Gaza pour détruire une fois pour toutes les tunnels terroristes du Hamas afin de mettre fin à la guerre : « Ces fils de putes se cachent sous les maisons et les hôpitaux pour maximiser les pertes civiles. C’est du pur mal’

Il n’y a aucun endroit sur terre comme Gaza. Partout où vous regardez, il y a des gens. Les commerçants vendent leurs produits dans des caisses en plastique retournées ; des vieillards conduisent des ânes à travers la foule, des commerçants préparent du café frais sur des poêles en fer ; et tout autour, des enfants : ils courent, jouent, rient et crient.

La vie ici est implacable. Les gens se hurlent depuis les fenêtres des appartements, défilent dans les mosquées, se disputent dans les cafés et tirent en l’air lorsqu’ils se marient.

Gaza est une bande de terre côtière de 25 milles de long et, à son point le plus large, de 12,5 milles de large. Elle abrite environ 2,3 millions d’habitants, dont la majorité est concentrée dans les petites villes.

Mais sous Gaza s’étend un réseau de tunnels de 300 milles de long qui sillonnent profondément le sol dans toutes les directions.

Ils forment tout un monde souterrain si vaste qu’il a été décrit comme un « système de métro » – mais bien plus grand que les métros de Londres ou de Paris.

Yocheved Lifshitz, otage israélien de 85 ans récemment libéré, a révélé que le Hamas l’avait cachée, elle et d’autres otages, dans un système de tunnels qui « ressemblait à une toile d’araignée ».

Lors de ma dernière visite à Gaza en 2016, l’influence des tunnels était partout. Des milliers de personnes y ont trouvé du travail et des dizaines de milliers d’autres, des chauffeurs aux commerçants, ont bénéficié de l’argent qui affluait dans l’économie de Gaza grâce au travail qu’ils fournissaient. Mais ils étaient bien entendu totalement invisibles.

C’est un sentiment déconcertant de se promener en sachant que sous vos pieds se trouve une armée terroriste qui fait de la contrebande de marchandises, prépare des attaques et s’enfouit, jour et nuit.

Les Israéliens ont récemment découvert une sortie de tunnel sur une plage du nord d’Israël, donnant au Hamas la possibilité d’attaquer via la mer.

Le fait que les services de renseignement de l’État juif ne développent encore qu’une cartographie rudimentaire des tunnels prouve à quel point le réseau est étendu, désorientant et complexe.

Ils sont partout et ils sont mortels : ils sont l’élément vital de la guerre du Hamas contre Israël.

Les tunnels sont une force vivante et respirante – et ils ont besoin de carburant et d’oxygène pour fonctionner. L’une des raisons pour lesquelles Israël a été si réticent à autoriser l’aide humanitaire à Gaza est qu’il sait que le Hamas siphonne les fournitures dont il a cruellement besoin pour maintenir les tunnels opérationnels.

La situation est à la fois dure et brutale : le Hamas dispose d’énormes stocks de carburant pour éclairer ses tunnels, tandis que les habitants ordinaires de Gaza sont transportés d’urgence vers des hôpitaux qui disposent à peine de suffisamment d’électricité pour alimenter leurs équipements.

Lorsque les Forces de défense israéliennes (FDI) ont finalement envoyé des troupes terrestres à Gaza la semaine dernière, c’est parce qu’elles savent que pour gagner cette guerre, elles doivent détruire les tunnels et les terroristes qui s’y trouvent.

Les responsables israéliens sont réticents à aborder un sujet aussi sensible lors d’une opération en cours, mais grâce à des contacts personnels de longue date dans le pays, j’ai pu parler à plusieurs sources qui ont expliqué la situation à laquelle ils sont confrontés.

« La machine terroriste du Hamas est souterraine », m’a dit un haut responsable israélien. « Il s’agit d’un réseau de tunnels sous Gaza, principalement dans les zones urbaines. C’est totalement formidable. Vous ne pouvez pas détruire la machine militaire du Hamas sans vous attaquer à son réseau terroriste souterrain. C’est pourquoi nous avons envoyé nos forces terrestres.

Des sources de Tsahal me disent que les tunnels vont de couloirs étroits d’environ 2 mètres sur 1 mètre à de vastes passages pouvant accueillir des voitures et même des camions.

Ils sont emmaillotés dans le béton et bien éclairés ; ils contiennent des centres de commandement et de contrôle, des dépôts de munitions et des usines d’armement. Ils sont utilisés pour lancer des attaques contre Israël et également pour introduire clandestinement de tout, des véhicules aux armes à longue portée.

La plupart sont suffisamment hauts pour permettre à un homme de taille moyenne de s’y tenir debout et souvent suffisamment profonds pour éviter les bombes anti-bunker de Tsahal, qui peuvent généralement pénétrer jusqu’à 40 mètres. Le tunnel le plus profond découvert jusqu’à présent par Tsahal se trouvait à environ 70 mètres sous terre.

Se cacher sous terre signifie deux choses. Premièrement, vous êtes d’autant plus difficile à trouver et à tuer ; Deuxièmement, tout ce qui se trouve au-dessus de vous – c’est-à-dire des millions de civils à Gaza – devient votre « couverture ».

Comme me l’a dit Amichai Chikli, ministre israélien des Affaires de la diaspora et ministre de l’Égalité sociale : « La plus grande menace concerne la population de Gaza, car tous ces systèmes de tunnels sont couverts par des civils. Alors quand nous disons que ce sont des boucliers humains, ce n’est pas une métaphore, nous le pensons littéralement.

Un ancien responsable de la défense, qui n’a pas pu être nommé en raison de son service de réserve actif, a été encore plus direct, déclarant : « ils ont littéralement créé tout un réseau souterrain de tunnels terroristes, transformant d’immenses pans de la bande de Gaza en cibles militaires légitimes. Ces fils de putes ont intentionnellement creusé leurs tunnels sous les maisons, les mosquées et les hôpitaux pour maximiser les pertes civiles. Ce n’est pas seulement cynique, c’est du mal à l’état pur.

Une question importante demeure : comment le Hamas peut-il dépenser des millions de livres pour acquérir les milliers de tonnes de béton, les millions de kilowatts d’électricité et les millions de litres de carburant et d’oxygène nécessaires à la construction de tout cela alors que Gaza est censée être totalement bloquée par Israël ?

La réponse est aussi simple que déprimante. “Depuis des années, la communauté internationale envoie du ciment à Gaza pour construire des logements et le Hamas le vole”, déclare le haut responsable israélien.

« Et bien sûr, personne ne peut les arrêter car ils sont les seuls à Gaza à posséder des armes. S’ils veulent quelque chose, ils le prennent. Nous l’avons vu avec l’afflux de carburant et d’autres aides humanitaires dans la bande de Gaza.

Il poursuit : « Ils ont besoin de carburant pour leurs fusées, mais aussi pour maintenir l’oxygène et les lumières allumées dans les tunnels. Soyons clairs : sans carburant, les tunnels deviennent un éléphant blanc.

« C’est pourquoi ils volent du carburant aux civils de Gaza et des livraisons d’aide humanitaire – qu’il s’agisse de matériaux de dessalement de l’eau ou, plus terrible encore, de carburant pour alimenter les générateurs des hôpitaux. »

Le Dr Daphné Richemond-Barak, professeur à l’Université Reichman d’Israël et auteur de Underground Warfare, a été claire : « Je n’ai aucun doute sur le fait que tout carburant qui entre actuellement dans Gaza va au Hamas. Ce serait une grave erreur d’envoyer du carburant dans la bande de Gaza, cela ne ferait que prolonger les combats”, m’a-t-elle dit.

Mais la construction de tunnels nécessite également du matériel et du savoir-faire, et c’est ici que le tableau devient encore plus terrifiant.

Le groupe terroriste ISIS, qui a saccagé l’Irak et la Syrie avant d’être finalement écrasé par les forces de la coalition, a désormais une influence considérable sur la stratégie militaire du Hamas.

L’Etat islamique a largement utilisé les tunnels lorsqu’il tenait les villes de Mossoul en Irak et de Raqqa en Syrie. Le Hamas a également clairement assimilé les leçons apprises là-bas.

Selon Richemond-Barak, l’influence de l’EI est ici cruciale. “Mais il ne faut pas oublier que l’EI a combattu dans les tunnels en Syrie et en Irak pendant quelques mois tout au plus”, dit-elle. “Le Hamas est présent dans les tunnels depuis plus de vingt ans.”

Les Israéliens ont récemment découvert une sortie de tunnel sur une plage du nord d’Israël – donnant au Hamas la possibilité d’attaquer via la mer (image d’archive)

Le fait que les services de renseignement de l’État juif ne développent encore qu’une cartographie rudimentaire des tunnels prouve à quel point le réseau est étendu, désorientant et complexe. Ils sont partout et ils sont mortels : l’élément vital de la guerre du Hamas contre Israël (image d’archive)

Mais ce n’est pas seulement l’EI qui a aidé le Hamas, mais aussi une entité bien plus puissante et dangereuse : l’Iran. « Plus de 90 pour cent du budget militaire du Hamas vient de l’Iran », me dit le haut responsable.

« L’Iran a fourni des armes et aidé le Hamas avec ses capacités locales de fabrication d’armes. Nous savons qu’il existe des relations de travail étroites entre le Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran et le Hamas. Ils se rencontrent, ils se coordonnent, ils travaillent ensemble.

Il n’a pas tort. Lorsque le Hamas a lancé des drones contre Israël lors de son dernier affrontement majeur en 2021, il a utilisé des drones Shebab basés sur le drone iranien Ababil 2.

En Ukraine, j’ai subi ces derniers mois des attaques des forces russes utilisant des drones iraniens Shahed. Une alliance d’acteurs voyous se développe à travers le monde. Et à Gaza, sa présence se fait le plus clairement sentir dans les tunnels.