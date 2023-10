ISRAËL a accusé le Hamas d’utiliser des femmes et des enfants malades comme boucliers humains afin de faire fonctionner son QG depuis le principal hôpital de Gaza.

L’armée israélienne a fourni vendredi la preuve que le groupe islamique utilisait l’hôpital Al Shifa comme protection de ses tunnels et de ses centres opérationnels.

L’armée israélienne a fourni des images de l’hôpital Al Shifa pour montrer où est basé le QG clandestin du Hamas. Crédit : Twitter

Des illustrations ont été fournies pour montrer le réseau de tunnels sous l’hôpital qui sont utilisés par le Hamas pour préparer ses attaques. Crédit : Twitter/@sentdefender

Le porte-parole militaire en chef d’Israël, le contre-amiral Daniel Hagari, a révélé les conclusions choquantes sur les lâches terroristes lors d’une conférence de presse. Crédit : Twitter/@IDF

Le porte-parole militaire en chef d’Israël, le contre-amiral Daniel Hagari, a révélé les conclusions choquantes sur ces lâches terroristes lors d’une conférence de presse.

« Le Hamas a transformé les hôpitaux en centres de commandement et de contrôle et en cachettes pour les terroristes et les commandants du Hamas », a-t-il déclaré.

“Les terroristes du Hamas opèrent à l’intérieur et sous l’hôpital Shifa et d’autres hôpitaux de Gaza.”

Des photographies, des diagrammes et des enregistrements audio ont été fournis pour montrer comment le Hamas utilisait le système hospitalier pour cacher divers postes de commandement et points d’entrée dans le vaste réseau de tunnels sous Gaza.

L’armée israélienne accuse régulièrement le Hamas de baser ses dirigeants et ses centres opérationnels dans des zones résidentielles ou autour des écoles et des hôpitaux.

En réponse, Ezzat El-Reshiq, responsable du Hamas et membre du bureau politique du mouvement, a déclaré sur Telegram : « Il n’y a aucun fondement véridique à ce qui a été rapporté par le porte-parole de l’armée ennemie ».

Il a ensuite accusé Israël de répandre des mensonges comme « un prélude à la commission d’un nouveau massacre contre notre peuple ».

Ces commentaires interviennent alors que les forces israéliennes se sont massées à l’extérieur de Gaza et ont mené des raids dans l’enclave en préparation d’une offensive terrestre attendue.

Depuis, les avions et l’artillerie israéliens ont pilonné l’enclave, détruisant de vastes zones et tuant plus de 7 000 personnes, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza.

Le lieutenant-colonel Peter Lerner de Tsahal a déclaré au Sun qu’Israël encourage les civils du nord de Gaza à se diriger vers le sud, et que d’autres mesures sont en cours pour lutter contre le Hamas.

Il a déclaré : « Depuis environ deux semaines maintenant, nous appelons la population du nord de Gaza à partir vers le sud. Nous continuons de le faire et espérons que les gens écouteront, surtout après notre exposé d’aujourd’hui.

“Nous savons ce que cache l’hôpital. Nous savons à quel point le Hamas abuse des soins de santé. Nous savons que l’hôpital devrait être utilisé pour la guérison.

“Nous savons ce qui se passe là-bas. Nous appelons toujours la population à quitter le site et à s’éloigner de cette terrible violation du droit humanitaire international.

“Et nous poursuivons cela. Cela signifie-t-il qu’il y aura d’autres actions ? Je ne peux pas le dire pour le moment.

“Mais il existe effectivement une menace sérieuse ici en raison de l’ampleur de cette organisation terroriste.”

Les responsables de l’ONU ont appelé à une pause dans les combats pour permettre l’arrivée de l’aide dans l’enclave, où plus d’un million de personnes ont été déplacées.

Ils ont prévenu qu’ils pourraient devoir cesser leurs activités si aucun approvisionnement en carburant n’arrivait.

Cependant, les responsables israéliens affirment que le Hamas dispose d’importantes réserves de carburant qu’il utilise pour ses propres opérations.

“Il y a du carburant dans les hôpitaux de Gaza et le Hamas l’utilise pour ses infrastructures terroristes”, a déclaré l’amiral Hagari.

Israël court toujours le risque d’assassiner ses propres civils lors des frappes du Hamas, les otages étant toujours détenus par le Mouvement islamique.

Mais 50 otages israéliens ont déjà été tués lors des frappes aériennes israéliennes sur Gaza, a affirmé le groupe terroriste.

La branche armée de l’organisation, les Brigades Al-Qassam, a publié un communiqué attribuant ces morts aux « frappes sionistes ».

En prévision d’une invasion totale de Gaza, 200 Britanniques tentent toujours de fuir la bande de Gaza – les forces frontalières étant en attente en Égypte pour les extraire.

Il y a de l’espoir d’un accord pour ouvrir le poste frontière de Rafah avec Gaza – rouvert brièvement pour la première fois la semaine dernière pour laisser passer une aide limitée.

Tsahal a fourni des illustrations du principal hôpital de Gaza et du réseau du Hamas situé en dessous. Crédit : Twitter/@IDF

Israël encourage les civils du nord de Gaza à se diriger vers le sud, et de nouvelles mesures sont en cours pour lutter contre le Hamas. Crédit : Twitter/@IDF