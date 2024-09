Israël retire l’accréditation aux journalistes d’Al Jazeera — RT World News

Le réseau qatari « diffuse de faux contenus » et « constitue une menace pour l’armée israélienne », selon un communiqué du gouvernement

Le gouvernement israélien a annoncé qu’il allait retirer les accréditations des journalistes d’Al Jazeera travaillant dans le pays. Cette décision intervient quatre mois après la fermeture par l’Etat hébreu du bureau de la chaîne de télévision qatarie dans le pays.

Les bureaux israéliens d’Al Jazeera ont été fermés le 5 mai et ses sites Web ont été bloqués après qu’Israël a qualifié les reportages du média sur le conflit de Gaza « incitation » du terrorisme. L’entreprise a condamné la décision de bloquer ses opérations en Israël comme une « acte criminel ».

Jeudi, le bureau de presse du gouvernement israélien (GPO) a écrit sur X qu’il est « la révocation des cartes GPO des journalistes d’Al Jazeera travaillant en Israël (sous réserve d’une audience), suite à la décision unanime du gouvernement en mai de fermer la chaîne en Israël et d’interdire ses émissions. »

Le communiqué cite également le directeur du service de presse, Nitzan Chen, qui a déclaré que « Al Jazeera diffuse de faux contenus, notamment des incitations à la haine contre les Israéliens et les Juifs, et constitue une menace pour les soldats de Tsahal. »

Chen a affirmé que l’utilisation de cartes de presse dans le cadre du travail des journalistes « Cela pourrait en soi mettre en danger la sécurité de l’État à ce stade. »

La nouvelle mesure s’appliquera aux journalistes et diffuseurs d’Al Jazeera en hébreu et en arabe, selon le communiqué du service de presse. Elle ne s’applique toutefois pas aux producteurs et photographes de la chaîne. « La révocation sera valable aussi longtemps que la législation de la Knesset et l’ordonnance temporaire seront en vigueur », a déclaré le GPO.

Selon un rapport de l’AFP, citant un responsable israélien proche du dossier, la dernière décision affectera quatre journalistes à temps plein d’Al Jazeera ayant la citoyenneté israélienne.















Le média a écrit que la carte de presse du GPO, qui n’est pas obligatoire pour travailler comme journaliste en Israël, donne accès au parlement et aux ministères du gouvernement, ainsi qu’aux infrastructures militaires.

Les responsables israéliens tentent de fermer le bureau d’Al Jazeera dans le pays depuis au moins 2017, lorsque le Premier ministre Benjamin Netanyahu a accusé le média d’avoir « incitation. » À l’époque, le réseau avait condamné de telles initiatives et avait insisté sur le fait qu’il continuerait à les mettre en œuvre. « de manière professionnelle et précise » couvrir les événements dans les territoires palestiniens.

En avril, le Parlement israélien a approuvé une loi autorisant la fermeture temporaire des chaînes étrangères considérées comme une menace pour la sécurité nationale. Cette nouvelle loi donne aux autorités le pouvoir d’ordonner aux fournisseurs de télévision de bloquer la diffusion de certaines chaînes, de fermer leurs bureaux locaux, de saisir leur équipement et de restreindre l’accès à leurs sites Internet.

Des groupes internationaux de défense des droits de l’homme ont condamné les implications potentielles de la loi et la fermeture des bureaux d’Al Jazeera.

Lancé en 1996, le réseau qatari est l’un des rares médias mondiaux à avoir une présence physique à la fois à Gaza et en Israël, selon le Comité pour la protection des journalistes.