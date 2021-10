Israël retarde la mise à jour de Covid Green Pass après que le système du ministère de la Santé se soit écrasé sous un trafic massif

En vertu des nouvelles règles entrées en vigueur dimanche, les laissez-passer verts de tous les Israéliens devaient devenir nuls, les citoyens étant invités à se réinscrire sur le système pour maintenir leur accès aux lieux publics, y compris les restaurants et les gymnases.

Cependant, il y avait un hic : seuls ceux qui avaient reçu leur troisième injection de rappel, ou qui avaient eu leur deuxième injection au cours des six derniers mois, auraient eu le droit de renouveler, ce qui signifie qu’entre 1,5 et 1,7 million de personnes auraient perdu leur Privilèges Pass Vert.

Début août, Israël est devenu l’un des premiers pays au monde à lancer une campagne de rappel et a déjà vacciné plus de trois millions de ses citoyens avec la troisième injection.

Beaucoup de ces personnes se sont précipitées sur le site Web spécial mis en place par le ministère de la Santé pour obtenir leurs nouveaux laissez-passer verts, mais elles ont reçu un message indiquant que la page était en cours de maintenance. Le système n’a fonctionné que quelques heures tôt dimanche matin avant de tomber en panne en raison du nombre massif de demandes de laissez-passer, ont rapporté les médias locaux.

Après un certain temps, le ministère de la Santé a publié une déclaration indiquant que les anciens laissez-passer verts resteraient valables « pour les prochains jours. » On ne sait pas encore quand le système sera de nouveau en ligne.

Même des membres du gouvernement israélien ont été touchés, le ministre de la Construction et du Logement Ze’ev Elkin accusant le ministère de la Santé d’avoir créé le « désordre. »

« Je n’ai pas téléchargé mon nouveau pass car le site Web ne fonctionne pas » Elkin s’est plaint au radiodiffuseur public national israélien Kan, ajoutant que le changement aurait dû être exécuté de manière plus « de manière ordonnée. »

La question sera certainement à l’ordre du jour de la réunion du cabinet sur le coronavirus, présidée par le Premier ministre Naftali Bennett, qui est prévue plus tard dimanche.

Israël a ainsi enregistré plus de 1,29 million de contaminations et 7 778 décès depuis le début de la pandémie de Covid-19. Il a connu un pic de cas au cours de l’été, en raison de l’émergence de la variante Delta, plus contagieuse, mais le directeur général du ministère de la Santé, Nachman Ash, a insisté plus tôt cette semaine, « La quatrième vague [of the coronavirus] touche à sa fin.

Selon les chiffres du ministère, le nombre de dossiers quotidiens s’élevait à 3 854 cette semaine, soit presque deux fois plus qu’à la mi-septembre. En raison de la tendance positive, les responsables de la santé ne demanderont pas au gouvernement d’introduire de nouvelles restrictions, a déclaré Ash.

