Israël restreint les services du consulat espagnol en Cisjordanie — RT World News

Le ministre des Affaires étrangères Israel Katz affirme que cette mesure est une réponse à un appel à « libérer la Palestine du fleuve à la mer »

Israël a interdit au consulat d’Espagne à Jérusalem de fournir des services aux Palestiniens de Cisjordanie, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Israel Katz. Il a déclaré que cette décision était en représailles à un récent « antisémite » commentaire de la vice-première ministre espagnole Yolanda Diaz.

Dans un discours vidéo mercredi, Diaz a commenté la décision de Madrid de reconnaître l’État de Palestine le 28 mai, en disant : « La Palestine sera libre du fleuve à la mer » – un slogan utilisé par les groupes militants palestiniens et les militants pro-palestiniens du monde entier. Les critiques le considèrent comme antisémite.

Dans le cadre d’un changement de politique coordonné, les gouvernements irlandais et norvégien se sont également engagés mardi prochain à reconnaître formellement la Palestine.

Dans un article publié vendredi sur X (anciennement Twitter), Katz a écrit : « En réponse à la reconnaissance par l’Espagne d’un État palestinien et à l’appel antisémite du vice-Premier ministre espagnol à non seulement reconnaître un État palestinien mais à « libérer la Palestine du fleuve à la mer », j’ai décidé de rompre le lien entre la représentation espagnole en Israël et les Palestiniens, et d’interdire au consulat espagnol à Jérusalem de fournir des services aux Palestiniens de Cisjordanie. »















Rodica Radian-Gordon, l’ambassadrice d’Israël en Espagne, s’est également adressée à X pour accuser Diaz d’avoir utilisé « La devise du Hamas » et faire un « un appel clair à l’élimination d’Israël ».

« Les proclamations antisémites n’ont pas leur place dans une société démocratique et il est absolument intolérable qu’elles émanent du vice-président du gouvernement. [deputy prime minister].»

Dans une série de messages sur X, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a rejeté l’affirmation d’Israël selon laquelle ceux qui reconnaissent l’État de Palestine se rangent du côté des terroristes. Il a expliqué que l’Espagne cherche simplement à « relancer un processus politique qui mettrait fin à la violence… au Moyen-Orient ».

« Nous sommes du bon côté de l’histoire » Sánchez a insisté.

Suite aux annonces faites mercredi par l’Espagne, l’Irlande et la Norvège, le ministère israélien des Affaires étrangères a convoqué leurs ambassadeurs respectifs, rappelant également ses propres représentants des pays européens pour des consultations.

Selon Ynet, Israël envisage de ne pas renvoyer ses envoyés, ce qui abaisserait le niveau des relations avec les trois nations.

Alors que de nombreux pays, dont la Russie et la Chine, reconnaissent déjà la Palestine, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à empêcher la création de l’État.