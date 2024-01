Israël restitue les corps de 100 Palestiniens à Gaza

Mises à jour en direct : suivez les dernières actualités Israël-Gaza

Israël a remis mardi les corps de 100 Palestiniens aux autorités de Gaza, où les autorités sanitaires ont signalé plus de 700 000 cas de maladies infectieuses résultant de conditions de vie épouvantables créées par une offensive militaire israélienne qui a duré plusieurs mois.

Les corps remis par Israël provenaient d’hôpitaux et de cimetières à travers Gaza et étaient dans divers états de décomposition, a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa.

Les restes ont été restitués par Israël via le poste frontière de Kerem Shalom et ont été enterrés dans une fosse commune dans la ville de Rafah, dans le sud du pays.

Certains avaient des organes manquants, a indiqué Wafa, citant des sources médicales.

Les autorités palestiniennes ont confirmé la remise à Reuters, mais n’ont pas précisé combien de corps étaient impliqués.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré mardi que le bilan de la guerre était passé à 26 751 après qu’au moins 128 personnes aient été tuées pendant la nuit dans de violents bombardements israéliens et des combats terrestres à travers la bande côtière. Le nombre de blessés s’est élevé à 65.636, ajoute le communiqué.

La guerre, qui a débuté le 7 octobre après que des combattants du Hamas sont entrés dans le sud d’Israël depuis Gaza et ont tué environ 1 200 personnes et pris environ 240 en otages, a dévasté de vastes zones de l’enclave palestinienne et déplacé la majorité des 2,3 millions d’habitants, dont la plupart étaient obligé de fuir vers le sud.

“Au moins 700 000 cas de maladies infectieuses et cutanées, de rhumes, de diarrhées et d’hépatites épidémiques ont été enregistrés parmi les personnes déplacées dans la bande”, a déclaré le Dr Ashraf Al Qudra, porte-parole du ministère de la Santé, dans un communiqué.

« La surpopulation, le manque d’abris convenables, le manque de nourriture et de boissons adéquates et l’absence de soins médicaux nécessaires ont exacerbé le désastre sanitaire et humanitaire pour les personnes déplacées.

Le Dr Al Qudra a accusé les forces israéliennes d’avoir procédé à des exécutions massives dans la ville méridionale de Khan Younis, assiégeant ses hôpitaux et empêchant la circulation des ambulances pour secourir les blessés.

Alors que l’offensive contre le Hamas se concentre désormais sur le sud de Gaza, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a déclaré lundi soir que certaines unités “se déplaçaient vers le nord et se préparaient à ce qui allait arriver”, en référence à la frontière israélo-libanaise.

L’armée israélienne et le groupe militant Hezbollah libanais, soutenu par l’Iran et allié du Hamas, ont eu des échanges de tirs quasi quotidiens depuis le début de la guerre à Gaza.

Des enfants se tiennent au sommet d’une petite colline, près de tentes dans un abri de fortune pour les Palestiniens qui ont fui vers Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. AFP

Davantage de Palestiniens se dirigent vers le sud

L’armée israélienne a averti les citoyens de la ville de Gaza vivant dans les zones d’Al Nasser, Sheikh Al Ridwan, du camp d’Al Shati et d’Al Rimal d’évacuer vers le sud en direction de Deir Al Balah, dans le centre de Gaza.

Un grand nombre de Palestiniens ont été vus partir lundi après que des chars israéliens sont entrés dans la ville de Gaza et ont commencé à tirer sur des zones habitées alors que l’armée de l’air lançait des frappes d’en haut.

Roaa Al Gharbawi, une habitante d’Al Nasser, a déclaré que sa famille avait décidé de déménager après l’avertissement israélien, même si elle n’était revenue que récemment dans sa maison endommagée, après la fin des combats dans la région.

“Nous avons passé une nuit difficile qui ne peut être décrite ; nous avons entendu le bruit des chars lorsqu’ils se rendaient à l’hôpital Al Shifa”, a déclaré Mme Al Gharbawi. Le National.

“Après que nous nous soyons installés dans nos maisons et que nous avons réparé ce que nous pouvions en fermant les fenêtres cassées avec du plastique et en planifiant comment apporter de l’eau et cuisiner notre nourriture, ils nous ont forcés à évacuer à nouveau.”

Mme Al Gharbawi a déclaré que sa famille prévoyait de séjourner dans une école gérée par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, UNRWA, à Deir Al Balah, mais qu’elle craignait de garder ses enfants au chaud en hiver, car elle ne pouvait pas emporter suffisamment de vêtements chauds et de couvertures. .

“Qu’avons-nous d’autre à vivre ?” dit-elle. “Nous mourons à chaque minute. Nous voulons que la guerre cesse immédiatement.”

Daood Al Shamali, qui vit à Al Rimal, a déclaré Le National il a refusé de quitter son domicile et de déménager vers le sud.

« Assez, c’est assez ; ils ont détruit nos maisons et anéanti notre avenir », a-t-il déclaré. « Que veulent-ils d’autre ?

“Nous n’allons pas quitter Gaza et nous refusons d’être humiliés. Nous voulons que la guerre prenne fin le plus tôt possible.”

Mise à jour : 30 janvier 2024, 14h46