Israël reste uni face à la guerre

Le Hamas a déclaré la guerre à Israël, a déclaré samedi le porte-parole de Tsahal, Richard Hecht, aux journalistes lors d’un point de presse.

Les opposants politiques du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se sont déclarés prêts à s’unir dans la bataille contre le Hamas.

Le chef de l’opposition Yair Lapid a appelé à la mise en place d’un « gouvernement d’urgence » pour gérer ce qu’il a appelé « l’opération difficile et complexe qui nous attend ».

« L’État d’Israël est en guerre. Ce ne sera pas facile et ce ne sera pas court. Cela a des conséquences stratégiques que nous n’avons pas vues depuis de nombreuses années. Il existe un risque sérieux que cela devienne une guerre sur plusieurs fronts », a déclaré Lapid dans un communiqué.

Lapid a déclaré avoir rencontré Netanyahu et lui avoir dit que « dans cette situation d’urgence, je suis prêt à mettre de côté nos différences et à former avec lui un gouvernement d’urgence, restreint et professionnel pour gérer l’opération difficile et complexe qui nous attend ».

Benny Gantz, chef du parti d’opposition Unité nationale, a déclaré plus tôt qu’Israël était « complètement unifié ».

« Je veux dire clairement, d’une manière qui résonne depuis Gaza, en passant par Beyrouth, jusqu’à Téhéran : le peuple israélien tout entier est uni », a déclaré Gantz. « Tous les citoyens israéliens soutiennent les forces de sécurité, et le gouvernement a le soutien nécessaire pour exiger un prix lourd, douloureux et efficace afin qu’un événement comme celui-ci ne se reproduise pas. »

À la lumière des récentes luttes internes en Israël entre la droite et la gauche, Gantz a déclaré qu’« il n’y a plus de coalition ni d’opposition à l’heure actuelle… juste un seul poing qui frappera l’ennemi ».

« Il faut le dire honnêtement : les conséquences de cette attaque sont graves. Bientôt, certaines rumeurs se confirmeront comme de mauvaises et douloureuses nouvelles pour nous tous. J’adresse mes condoléances aux familles des victimes… et prie pour le rétablissement de tous les blessés.

Il a déclaré qu’Israël « peut être pris par surprise, mais il ne peut pas être battu, comme nous le prouverons cette fois encore ».

Netanyahu s’est entretenu avec le président Biden au sujet de ce que Biden a appelé « les attaques horribles et en cours en Israël ».

« Les États-Unis condamnent sans équivoque cette effroyable attaque contre Israël par les terroristes du Hamas depuis Gaza, et j’ai clairement fait savoir au Premier ministre Netanyahu que nous sommes prêts à offrir tous les moyens appropriés de soutien au gouvernement et au peuple israélien. Le terrorisme n’est jamais justifié. Israël a le droit de se défendre et de défendre son peuple. Les États-Unis mettent en garde contre toute autre partie hostile à Israël qui chercherait à tirer profit de cette situation. Le soutien de mon administration à la sécurité d’Israël est solide et inébranlable », a déclaré Biden dans un communiqué.

Le 11 septembre, Biden a ouvert la voie aux banques internationales pour transférer 6 milliards de dollars d’actifs iraniens gelés depuis la Corée du Sud et le Qatar sans crainte de sanctions, en échange de la libération de cinq citoyens américains détenus en Iran.

De nombreux critiques avaient alors déclaré que cet argent serait utilisé pour financer le terrorisme par des mandataires iraniens comme le Hezbollah au Liban et le Hamas et le Jihad islamique à Gaza et en Cisjordanie.