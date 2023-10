Lors d’une tournée dans le sud d’Israël jeudi visant à remonter le moral des troupes se préparant à une probable opération terrestre à l’intérieur de Gaza, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a promis de conduire Israël à une victoire décisive contre le Hamas.

« Nous serons précis et énergiques, et nous continuerons jusqu’à ce que nous remplissions notre mission », a déclaré Gallant.

La nature exacte de cette mission a été clairement reprise dans les rangs militaires israéliens jusqu’à ses dirigeants politiques au cours des deux dernières semaines, depuis qu’une unité d’élite du groupe terroriste palestinien Hamas a lancé une attaque surprise sur le sud d’Israël.

Après le meurtre de 1 400 personnes, civils et soldats et l’enlèvement de 210 personnes, Israël a déclaré qu’il n’arrêterait pas cette guerre tant que le Hamas, sa population et ses infrastructures ne seraient pas anéantis.

LA CHASSE PAR ISRAËL AU CHEF DU GROUPE TERRORISTE DU HAMAS, YAHYA SINWAR : « UN HOMME MORT QUI MARCHE »

Des voix partout dans le monde ont commencé à se demander si la réponse d’Israël était « proportionnée », appelant à la retenue alors que le nombre de morts parmi les civils à Gaza augmente et exigeant un cessez-le-feu avant que ce conflit n’entraîne d’autres acteurs régionaux, plus néfastes.

Mais les Israéliens restent fermes, convaincus qu’ils n’ont pas le choix : « c’est eux ou nous ». Il n’y a pas de place pour les deux dans la région.

S’adressant à Fox News Digital, Eylon Levy, porte-parole du gouvernement israélien, a réitéré l’objectif d’Israël de détruire le Hamas.

« Exiger un cessez-le-feu d’Israël, c’est dire que le Hamas devrait s’en sortir avec ce qu’il a fait – et devrait conserver sa capacité de le faire à nouveau », a déclaré Levy.

UNE VIDÉO MONTRE DES AVIONS CARGO LIVRANT DES VÉHICULES BLINDÉS AUX FORCES DE DÉFENSE ISRAÉLIENNES

« Jusqu’à ce que nous ayons terminé notre mission de démantèlement du Hamas, exiger un cessez-le-feu est la position pro-Hamas.

« Nous parlons de familles entières incinérées vivantes, brûlées jusqu’à ce qu’il ne reste plus des enfants que des fragments d’os et de cendres », a déclaré Levy, décrivant l’attaque tentaculaire contre plusieurs communautés et villes du sud d’Israël. « Ces images nous rappellent non seulement l’EI, mais aussi les pires horreurs de l’Holocauste. Israël ne peut plus permettre à cette organisation terroriste satanique de menacer ses citoyens. »

Vendredi soir, deux des otages – les ressortissantes américaines Judith et Natalie Raanan – ont été libérées par le Hamas, et samedi matin, les Nations Unies ont confirmé que plusieurs camions d’aide étaient entrés dans la bande de Gaza en provenance d’Égypte. Malgré cela, Israël a poursuivi ses frappes aériennes sur l’enclave palestinienne, frappant des sites d’infrastructures clés utilisés par les terroristes du Hamas.

Miri Eisen, colonel à la retraite de Tsahal et directrice de l’Institut international de lutte contre le terrorisme à l’Université Reichman près de Tel Aviv, a déclaré : « Israël n’a pas le choix de faire cela parce que, le 7 octobre 2023, nous tous qui suivons le Hamas, notre des vies adultes entières ont été prises par surprise.

« Au cours de ses 16 années au pouvoir à Gaza, le Hamas a construit un système de tunnels souterrains, il a des tonnes d’agents et les dirigeants de ce groupe terroriste ont planifié, entraîné et investi dans les moindres détails une attaque terroriste incomparable à tout ce qui a été Cela ne s’est jamais produit ailleurs. Il ne s’agit pas de vengeance. C’est exactement ce à quoi le monde a été confronté face à ISIS. Nous devons effacer chaque partie de leurs opérations.

« PAY FOR SLAY » : L’AUTORITÉ PALESTINIENNE POURRAIT DEVOIR INDEMNIER LES FAMILLES DE TERRORISTES DU HAMAS, INDIQUE UN RAPPORT

Décrivant l’horrible brutalité de l’attaque du Hamas, au cours de laquelle des membres de sa force armée Nukhba ont tué, brutalisé, décapité, violé et même brûlé vif des personnes, ainsi que l’enlèvement de centaines de personnes, Eisen a déclaré : « Le monde ne peut permettre à aucune organisation terroriste – pas au Hamas , ni l’Etat islamique ni le Hezbollah – pour reproduire et exécuter une autre attaque de ce type au cœur des communautés civiles.

« De toute façon, qui serait prêt à retourner vivre dans une région avec ce genre de menace ?

Selon les informations partagées par Tsahal, quelque 22 communautés et deux villes ont été attaquées par jusqu’à 3 000 terroristes palestiniens, dont certains appartenant à d’autres organisations extrémistes à Gaza.

Dans au moins une douzaine de communautés, dont la plupart sont des villages agricoles (kibboutzim), des habitations et des infrastructures ont été détruites. Tous les civils israéliens qui ont survécu ont désormais été évacués de la zone autour de la bande de Gaza, et nombre de ceux qui ont survécu à l’attaque n’ont nulle part où retourner. C’est la première fois en 75 ans d’histoire d’Israël que des citoyens sont déplacés à l’intérieur du pays. Les estimations parlent de plus de 50 000 personnes.

L’ONU DÉCLARE LES PALESTINIENS DE GAZA RETOURNANT AU NORD APRÈS L’ÉVACUATION : « JE POURRAIT AUSSI MOURIR DANS MA PROPRE MAISON »

« L’ensemble du concept avec lequel Israël a vécu pendant des décennies concernant la sécurité et la sûreté de sa population civile autour de la bande de Gaza s’est effondré », a déclaré à Fox News Digital Shaul Shay, également colonel à la retraite de Tsahal et ancien chef adjoint du Conseil de sécurité nationale d’Israël.

« Si, dans le passé, Israël pensait pouvoir contenir le Hamas grâce à des séries de violences, des tunnels de tir de roquettes et d’autres efforts, la récente attaque nous a montré de manière douloureuse que ce concept ne fonctionne plus », a-t-il déclaré. Il a ajouté que lors des cycles précédents, des débats avaient eu lieu sur la suppression du Hamas et la reprise du contrôle de Gaza. Israël contrôlait la bande de Gaza jusqu’à son retrait unilatéral en 2005, mais le coût a toujours été jugé trop élevé.

« Il n’y a pas d’autre option que de changer totalement le paradigme dans la bande de Gaza », a déclaré Shay. « Il est impossible de revenir à ce qui s’est passé avant. »

Depuis l’attaque surprise du Hamas, Israël a mené des centaines de frappes aériennes contre ce qu’il appelle des « infrastructures terroristes » dans l’enclave palestinienne et a assassiné un nombre croissant de dirigeants de haut rang des différents groupes terroristes qui y opèrent. L’armée a déclaré que son objectif principal était d’atteindre le chef du Hamas, Yahya Sinwar, que le porte-parole de Tsahal a qualifié d’« homme mort ambulant ».

Pourtant, avec une grande partie des soi-disant infrastructures de combat du Hamas enfouies profondément sous terre dans des zones résidentielles, notamment sous des hôpitaux, des écoles et des lieux de culte, selon l’armée israélienne, les morts civiles sont inévitables. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme qu’au moins 4 137 Palestiniens ont été tués à Gaza jusqu’à présent.

Alors que le nombre de morts à Gaza s’alourdit et que la situation humanitaire se détériore, l’acheminement de l’aide essentielle en provenance d’Egypte, qui partage également une frontière avec Gaza, n’était toujours pas arrivé vendredi. Les tensions dans d’autres parties de la région s’accentuent également.

Vendredi matin, Israël a commencé à évacuer la population civile de sa plus grande ville du nord, Kiryat Shmona, alors que les tirs de roquettes et d’artillerie continuaient de pleuvoir en provenance du groupe chiite Hezbollah soutenu par l’Iran.

FAIRE PAYER LES SPONSORS DU TERRORISME COMME L’IRAN POUR LEURS CRIMES – LITTÉRALEMENT

« Malheureusement, il ne s’agit pas seulement d’un problème local », a déclaré Shay. « Cela fait partie d’un conflit régional qui, au niveau géostratégique, a été initié par l’Iran. Le Hamas, le Hezbollah et d’autres milices chiites font tous partie de l’infrastructure iranienne.

« L’Iran était préoccupé par l’alliance régionale croissante que les États-Unis tentaient de construire au Moyen-Orient, y compris par l’éventuel accord de paix entre Israël et l’Arabie saoudite et les accords d’Abraham. Ils ont vu l’équilibre régional évoluer en faveur d’Israël et des États-Unis. et ils voulaient l’arrêter.

Le lieutenant-colonel (responsable) Shaul Bartal, chercheur principal au Centre Begin-Sadat d’études stratégiques de l’Université Bar Ilan près de Tel Aviv, a déclaré qu’au cours des derniers mois, il avait remarqué une augmentation des réunions entre les hauts dirigeants du Hamas basés à l’extérieur de Gaza. comme Ismail Haniyeh, Khaled Mashal et Saleh al-Arouri rencontrant de hauts responsables iraniens.

« Si vous suiviez l’actualité arabe, vous constaterez que ces dirigeants se rencontraient ou se parlaient presque chaque semaine », a noté Bartal, également chercheur à l’Institutio do Oriente de l’Université de Lisbonne. « En tant que chercheur, j’ai remarqué que quelque chose de grave se passait et j’ai vu leur courage augmenter. »

En plus d’être enhardi par l’Iran, a déclaré Bartal, le Hamas est depuis longtemps « un idéologue antisémite, décrivant les Juifs comme des animaux d’une manière similaire aux nazis ».

« Nous le savions. C’est pourquoi nous avons construit une clôture pour nous protéger d’eux, et nous avons dépensé des millions de dollars pour les empêcher d’atteindre notre territoire, pour arrêter leurs roquettes et leurs tunnels d’attaque », a-t-il déclaré.

« Le problème est que, quoi que nous fassions, ils trouveront toujours un moyen de contourner le problème et tenteront de nous tuer de la même manière que l’EI a tué les non-croyants et les infidèles », a déclaré Bartal. « Si nous voulons vivre en sécurité et en paix, le seul moyen est de renverser le Hamas. »