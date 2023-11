Israël réprimande le New York Times, CNN, Reuters et AP pour les attaques des photographes du Hamas – POLITICO

Israël a critiqué jeudi quatre médias internationaux – le New York Times, CNN, Associated Press et Reuters – pour le comportement de quatre photojournalistes à Gaza, affirmant qu’ils étaient au courant de l’attaque perpétrée par des militants du Hamas le 7 octobre, qui a tué plus de 1 400 personnes. personnes.

Les services de presse ont fermement rejeté l’accusation du gouvernement israélien selon laquelle ils avaient été avertis de l’imminence d’une attaque meurtrière, le New York Times affirmant que les accusations « scandaleuses » mettaient en danger les journalistes en Israël et à Gaza.

Le ministre des Communications, Shlomo Karhi, a accusé les médias étrangers d’employer des collaborateurs informés des attaques du Hamas. “Nous avons remarqué que certaines personnes au sein de votre organisation, notamment des photographes et d’autres, avaient connaissance de ces actions horribles et auraient pu entretenir des liens troublants avec les auteurs”, a-t-il déclaré. a écrit sur X.

Le directeur du bureau de presse du gouvernement israélien, Nitzan Chen, a écrit aux chefs des bureaux des quatre organisations en Israël pour demander des éclaircissements sur le comportement de quatre photographes au milieu de l’assaut des militants du Hamas.

La lettre d’Israël, qui a été vue par POLITICO, accusait les photojournalistes qui travaillaient avec les publications d’être arrivés à la frontière israélienne « aux côtés des terroristes du Hamas, documentant le meurtre de civils israéliens, le lynchage de soldats et les enlèvements à Gaza » et cherchait une réponse sur « l’inquiétant conclusions » publiées mercredi par une organisation non gouvernementale pro-israélienne.

La demande de clarification d’Israël faisait suite à une rapport par des rapports honnêtes. La question la plus sérieuse posée par l’ONG était de savoir si les photographes savaient que l’attaque était en préparation et étaient donc prêts le samedi matin à suivre de près les militants du Hamas.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est allé plus loin sur la question de savoir si les journalistes auraient dû faire la chronique des crimes plutôt que d’essayer de les arrêter, affirmant que les journalistes étaient « complices de crimes contre l’humanité ». Le leader centriste israélien Benny Gantz, membre du cabinet de guerre de Netanyahu, a déclaré que les journalistes qui étaient sur les lieux du massacre mais qui « ont quand même choisi de rester des spectateurs désœuvrés pendant que des enfants étaient massacrés – ne sont pas différents des terroristes et devraient être traités comme tels ».

Le rapport de l’ONG indique que deux des quatre photojournalistes dont les noms sont apparus pour la première fois sous les crédits photo d’AP travaillaient également en tant qu’indépendants pour CNN et le New York Times. Reuters a publié des photos de deux autres photojournalistes qui se trouvaient également à la frontière au moment où l’infiltration du Hamas commençait.

Jeudi, le service de presse du gouvernement israélien a publié une déclaration sur X accusant les quatre photographes d’avoir franchi « toutes les lignes rouges professionnelles et morales » pour avoir franchi la frontière avec Israël avec les militants, filmé le meurtre de civils, les abus sur les corps et l’enlèvement d’hommes et de femmes.

Les médias ripostent

Plus tard jeudi, Reuters, PA et Le New York Times a publié des déclarations niant avoir eu connaissance préalable des attentats du 7 octobre.

Reuters a spécifiquement répliqué à l’idée selon laquelle il y avait effectivement un photojournaliste intégré au Hamas. Elle a déclaré avoir acquis des photos de « deux photographes indépendants basés à Gaza qui se trouvaient à la frontière le matin du 7 octobre » et que l’agence n’avait eu de relation préalable avec aucun d’eux.

“Les photographies publiées par Reuters ont été prises deux heures après que le Hamas a tiré des roquettes sur le sud d’Israël et plus de 45 minutes après qu’Israël a déclaré que des hommes armés avaient traversé la frontière”, a ajouté Reuters, affirmant que ses journalistes “n’étaient pas sur le terrain aux endroits mentionnés”. dans l’article Honest Reporting.

AP a déclaré: « n’avait aucune connaissance des attentats du 7 octobre avant qu’ils ne surviennent. Les premières photos reçues par AP d’un indépendant montrent qu’elles ont été prises plus d’une heure après le début des attaques. Aucun membre du personnel de l’AP n’était à la frontière au moment des attaques, et aucun membre du personnel de l’AP n’a traversé la frontière à aucun moment. “

Il a ajouté que l’agence « ne travaille plus avec Hassan Eslaiah », l’un des photographes cités dans le rapport, « qui était occasionnellement indépendant pour AP et d’autres agences de presse internationales à Gaza ». Le reportage de Honest Reporting présente une photo d’Eslaiah souriant alors qu’il est embrassé par le chef du Hamas Yahya Sinwar.

Le New York Times a qualifié ces accusations de « fausses » et de « scandaleuses », dans la mesure où elles mettent « en danger les journalistes sur le terrain en Israël et à Gaza ». Il a également critiqué Honest Reporting pour avoir formulé « de vagues allégations contre plusieurs photojournalistes indépendants travaillant à Gaza, dont Yousef Masoud », précisant que Masoud « ne travaillait pas pour le Times le jour de l’attaque », mais avait effectué un « travail important » pour le journal. publication.

CNN n’a publié aucune déclaration sur le rapport. Il a cependant été cité par le réseau israélien Ynet affirmant avoir rompu ses liens avec Eslaiah.

“Nous sommes au courant de l’article et de la photo concernant Hassan Eslaiah, un photojournaliste indépendant qui a travaillé avec un certain nombre de médias internationaux et israéliens”, a déclaré un porte-parole de CNN, cité par Ynet. “Bien que nous n’ayons pas encore trouvé de raison de douter de l’exactitude journalistique du travail qu’il a accompli pour nous, nous avons décidé de suspendre tout lien avec lui.”