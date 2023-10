Ce que les experts rechercheraient pour déterminer la cause de l’explosion d’un hôpital à Gaza

Vidéo en vedetteAndres Gannon, professeur adjoint de sciences politiques à l’Université Vanderbilt, discute des preuves que les experts utiliseraient pour déterminer la cause d’une explosion meurtrière dans un hôpital de la ville de Gaza. Il prévient que la guerre en cours entre Israël et le Hamas rendra plus difficile l’identification des causes.