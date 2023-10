Israël reprend les zones frontalières de Gaza au Hamas et le nombre de morts pendant la guerre dépasse les 3 000

Israël a déclaré avoir repris aux terroristes du Hamas les zones frontalières de Gaza alors que le nombre de morts dans la guerre dépassait les 3 000 mardi, le quatrième jour de combats acharnés depuis que les islamistes ont lancé une attaque surprise. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a averti que la campagne militaire israélienne qui a suivi l’attaque de samedi n’était que le début d’une guerre soutenue visant à détruire le Hamas et à « changer le Moyen-Orient ».

Les craintes d’une conflagration régionale ont surgi dans l’attente d’une incursion terrestre israélienne imminente dans Gaza, l’enclave surpeuplée d’où le Hamas a lancé son attaque terrestre, aérienne et maritime contre le sabbat juif.

Le nombre de morts en Israël a dépassé les 900, ce qui constitue la pire attaque des 75 ans d’histoire du pays, tandis que les responsables de Gaza ont fait état de 765 personnes tuées jusqu’à présent.

Des hommes armés du Hamas ont tué plus de 100 personnes rien que dans le kibboutz de Beeri, a déclaré Moti Bukjin, un bénévole de l’association caritative Zaka qui récupère les corps conformément à la loi juive.

« Ils ont tiré sur tout le monde », a-t-il déclaré à l’AFP. « Ils ont assassiné de sang-froid des enfants, des bébés, des personnes âgées, tout le monde ».

« Le Hamas est l’Etat islamique » : Benjamin Netanyahu

Le Premier ministre Netanyahu a comparé le massacre à grande échelle de civils israéliens aux atrocités commises par le groupe État islamique, également connu sous le nom d’ISIS, lorsqu’il contrôlait de vastes pans de la Syrie et de l’Irak.

« Les terroristes du Hamas ont ligoté, brûlé et exécuté des enfants », a déclaré lundi soir le Premier ministre Netanyahu, bouillonnant, dans un discours télévisé à la nation en deuil. « Ce sont des sauvages. Le Hamas est l’EI. »

Le leader vétéran à la tête de la coalition d’extrême droite israélienne a également appelé à un « gouvernement d’urgence d’unité nationale » après des années de crise politique et d’âpres divisions sociétales.

L’armée israélienne a appelé 300 000 réservistes pour sa campagne « Épées de fer » et a massé des chars et autres blindés lourds près de Gaza et à la frontière nord avec le Liban.

L’armée a déclaré que ses forces avaient en grande partie reconquis le sud assiégé et la frontière autour de Gaza et délogé les combattants du Hamas de plus d’une douzaine de villes et de kibboutzim.

« Environ 1.500 corps de combattants du Hamas ont été retrouvés en Israël autour de la bande de Gaza », a déclaré le porte-parole de l’armée, Richard Hecht, ajoutant que les forces de sécurité avaient « plus ou moins rétabli le contrôle de la frontière » avec l’enclave.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et l’Italie soutiennent Israël

Les États-Unis, allié clé, qui ont fait état de 11 de leurs propres citoyens tués et d’autres disparus dans la spirale du conflit, ont souligné leur plein soutien à Israël, tout comme la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et l’Italie.

Leurs dirigeants ont déclaré qu’ils « reconnaissent les aspirations légitimes du peuple palestinien », mais ont déclaré que le Hamas « n’offre rien d’autre au peuple palestinien que davantage de terreur et d’effusion de sang », dans une déclaration commune.

Les cinq puissances occidentales et de nombreux autres pays ont signalé des citoyens tués, enlevés ou portés disparus, notamment le Brésil, le Cambodge, le Canada, l’Irlande, le Mexique, le Népal, le Panama, le Paraguay, la Russie, le Sri Lanka, la Thaïlande et l’Ukraine.

Le Hamas a détenu environ 150 otages depuis son incursion terrestre, parmi lesquels des enfants, des personnes âgées et des jeunes capturés lors d’un festival de musique au cours duquel quelque 270 personnes sont mortes.

Lundi, le Hamas a averti qu’il commencerait à tuer des otages chaque fois qu’Israël lancerait une frappe sur une cible civile à Gaza sans avertissement.

La peur règne parmi les Palestiniens

La peur et le chaos régnaient parmi les 2,3 millions de Palestiniens vivant dans ce territoire côtier surpeuplé et pauvre, frappé par des milliers de bombes israéliennes.

Des boules de feu ont illuminé à plusieurs reprises la ville de Gaza avant l’aube mardi alors que des explosions secouaient le sol et que les sirènes hurlaient.

Un homme désemparé a été vu transportant le corps enveloppé d’un enfant à Khan Yunis, dans le sud de l’enclave, où d’autres restes étaient entassés à l’arrière de camionnettes.

Des scènes similaires se sont produites dans le kibboutz de Kfar Aza, où des soldats israéliens ont emporté les morts dans des sacs mortuaires noirs.

La tension s’est fait sentir dans les rues désertes de Jérusalem après que la ville ait été ciblée par des tirs de roquettes du Hamas.

« Les Israéliens ont peur des Arabes et les Arabes ont peur des Juifs… tout le monde a peur les uns des autres », a déclaré Ahmed Karkash, propriétaire d’un magasin dans la vieille ville.

Dans la ville de Gaza, des images aériennes tournées par l’AFP ont montré l’ampleur des destructions, avec des bâtiments entiers réduits en ruines.

Un habitant, Muhammad Najib, 70 ans, a déclaré qu’il avait fui son domicile lundi après avoir reçu un avertissement israélien l’enjoignant d’évacuer et qu’il était revenu mardi sur une « scène terrifiante » dans son quartier d’Al-Rimal.

« Toute la zone a été dévastée, un grand nombre de maisons ont été complètement détruites », a-t-il déclaré. « Quelle est la faute des enfants et des femmes ? »

Quatre journalistes palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza, ont indiqué des syndicats de médias et des responsables.

Israël impose un siège total à Gaza

Israël a imposé lundi un siège total à Gaza, longtemps bloquée, coupant l’approvisionnement en eau, en nourriture, en électricité et d’autres fournitures essentielles.

Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit « profondément affligé » par l’annonce du siège et a averti que la situation humanitaire déjà désastreuse de Gaza « ne ferait que se détériorer de façon exponentielle ».

Le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Turk, a déclaré mardi qu’imposer « des sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdit par le droit international humanitaire ».

Les Nations Unies ont déclaré que plus de 187 500 personnes avaient été déplacées à l’intérieur de la bande de Gaza, la plupart ayant trouvé refuge dans les écoles des Nations Unies.

Israël a été ébranlé par les attaques terrestres, aériennes et maritimes sans précédent du Hamas, qui ont inclus des milliers de roquettes, comparables aux attentats du 11 septembre 2001.

Le pays, qui s’enorgueillit depuis longtemps de sa capacité militaire et de renseignement de haute technologie, a été profondément ébranlé après avoir été aveuglé par l’attaque massive.

Washington s’est engagé à envoyer des munitions et du matériel militaire pour soutenir Israël et a déployé un groupe de porte-avions en Méditerranée orientale.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’envoyer les troupes américaines sur le terrain, tout en condamnant la « sauvagerie au niveau de l’EI » de l’attaque du Hamas.

Israël est confronté à la menace d’une guerre sur plusieurs fronts après deux jours d’affrontements à la frontière nord avec le Liban avec des terroristes du mouvement Hezbollah soutenu par l’Iran.

Les troubles ont également augmenté en Cisjordanie occupée, où 15 Palestiniens ont été tués depuis samedi.

L’Iran – qui s’engage ouvertement dans la destruction d’Israël – a salué l’attaque surprise du Hamas mais a nié à plusieurs reprises y avoir joué un quelconque rôle.

Les puissances mondiales et les gouvernements régionaux, notamment l’Égypte, la Turquie et les États du Golfe, se sont engagés dans une diplomatie frénétique cherchant à empêcher toute nouvelle escalade.

Le prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, a déclaré au président palestinien Mahmud Abbas que le royaume s’employait à garantir que le conflit ne s’étende pas à toute la région, ont rapporté les médias officiels.

