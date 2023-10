Israël reprend la zone frontalière de Gaza alors que le bilan de la guerre s’alourdit

Israël a repris au Hamas certaines zones de la frontière avec Gaza, a-t-il déclaré mardi.

Au moins 1 900 personnes ont été tuées dans le violent conflit qui a éclaté samedi.

Le Hamas a prévenu qu’il commencerait à tuer des otages chaque fois qu’Israël lancerait une frappe, sans avertissement, sur une cible civile à Gaza.

Israël a déclaré avoir repris mardi au Hamas les zones frontalières de Gaza, le quatrième jour de combats acharnés qui ont fait des milliers de morts des deux côtés depuis que les militants ont lancé une attaque surprise.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a averti que la campagne militaire israélienne suite à l’attaque de samedi n’était que le début d’une guerre soutenue visant à détruire le Hamas et à « changer le Moyen-Orient ».

Les craintes d’une conflagration régionale ont surgi à l’approche d’une incursion terrestre israélienne attendue dans Gaza, l’enclave surpeuplée et pauvre d’où le Hamas a lancé son attaque terrestre, aérienne et maritime contre le sabbat juif.

Le nombre de morts en Israël a dépassé les 1 000 suite à la pire attaque des 75 ans d’histoire du pays, tandis que les autorités de Gaza ont fait état de 900 personnes tuées jusqu’à présent, et l’armée israélienne a déclaré que les corps d’environ 1 500 militants avaient été retrouvés.

Les ONG internationales ont lancé un sévère avertissement sur la situation sanitaire et humanitaire dans la bande de Gaza.

Des hommes armés du Hamas ont tué plus de 100 personnes rien que dans le kibboutz de Beeri, a déclaré Moti Bukjin, un bénévole de l’association caritative Zaka qui récupère les corps conformément à la loi juive.

DÉVELOPPEMENT | « Ce qui était à Gaza ne le sera plus » : le ministre israélien de la Défense met en garde contre une guerre terrestre

Le président américain Joe Biden a condamné les attaques du Hamas comme étant un « pur mal », et Netanyahu a déclaré que les militants avaient commis « une sauvagerie jamais vue depuis l’Holocauste », y compris la décapitation de soldats.

La condamnation des dirigeants occidentaux contrastait nettement avec le sentiment pro-palestinien dans le monde arabe où les gens distribuaient des bonbons, dansaient et chantaient des prières en soutien à la « résistance » à l’occupation de longue date des territoires palestiniens par Israël.

« Toute ma vie, j’ai vu Israël nous tuer, confisquer nos terres et arrêter nos enfants », a déclaré Farah al-Saadi, 52 ans, une vendeuse de café de Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, qui a salué l’attaque du Hamas.

L’armée israélienne a mobilisé 300 000 réservistes et massé des chars et autres blindés lourds près de Gaza et à la frontière nord avec le Liban, où les échanges de tirs se sont poursuivis.

L’armée a déclaré que ses forces avaient en grande partie reconquis le sud assiégé et la frontière autour de Gaza, et délogé les combattants du Hamas résistants de plus d’une douzaine de villes et de kibboutzim.

Mais mardi soir, à Ashkelon, ville du sud d’Israël, des troupes appuyées par des hélicoptères et des drones ont échangé des tirs avec plusieurs militants, faisant trois morts, a indiqué l’armée.

Un nouveau barrage de roquettes a également été tiré depuis Gaza vers Ashkelon.

« Environ 1.500 corps de combattants du Hamas ont été retrouvés en Israël autour de la bande de Gaza », a déclaré plus tôt le porte-parole de l’armée, Richard Hecht.

Dans le kibboutz de Kfar Aza, où les forces israéliennes affirment que le Hamas a massacré plus de 100 civils, les soldats israéliens se préparaient à évacuer plusieurs de leurs compatriotes dans des sacs mortuaires noirs.

‘Chantage’

Dans un discours prononcé mardi, Biden a confirmé qu’au moins 14 Américains avaient été tués et que d’autres étaient portés disparus.

Les États-Unis ont envoyé un porte-avions et d’autres navires de guerre en Méditerranée orientale dans le cadre des efforts visant à dissuader une expansion du conflit, et fournissent également d’autres aides, notamment en partageant des renseignements avec Israël.

Les proches d’Américains soupçonnés d’être détenus à Gaza ont appelé l’administration Biden à les ramener chez eux sains et saufs.

Les puissances occidentales et de nombreux autres pays ont signalé la mort, l’enlèvement ou la disparition de citoyens. Il s’agit notamment du Brésil, du Cambodge, du Canada, de l’Irlande, du Mexique, du Népal, du Panama, du Paraguay, de la Russie, du Sri Lanka, de la Thaïlande et de l’Ukraine.

Le Hamas a détenu environ 150 prisonniers depuis son incursion terrestre, parmi lesquels des enfants, des personnes âgées et des jeunes capturés lors d’un festival de musique où environ 270 personnes sont mortes.

LIRE | Des ONG médicales alertent sur la situation à Gaza

Lundi, le Hamas a averti qu’il commencerait à tuer des otages chaque fois qu’Israël lancerait une frappe sur une cible civile à Gaza sans avertissement. Le président français Emmanuel Macron a qualifié cette menace de « chantage inacceptable ».

La peur et le chaos régnaient parmi les 2,3 millions de Palestiniens vivant dans le territoire côtier frappé par des milliers de munitions israéliennes.

Le Hamas a déclaré que les frappes avaient tué deux de ses hauts responsables : Zakaria Muammar, qui dirigeait sa section économique, et Jawad Abu Shamala, qui coordonnait les liens avec d’autres factions palestiniennes.

L’armée israélienne a également annoncé leur mort.

Quatre journalistes palestiniens ont également été tués dans des frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza, ont indiqué des syndicats de médias et des responsables.

Des explosions ont encore secoué la ville de Gaza mardi soir.

A LIRE AUSSI | « Nous ne pouvons pas confondre le Hamas avec tous les Palestiniens », déclare l’Espagne dans le cadre de l’examen de l’aide de l’UE

Plus tôt, pour la troisième fois en 24 heures, une frappe aérienne israélienne a touché le poste frontière de Rafah, entre Gaza et l’Egypte, ont indiqué un photographe de l’AFP et une ONG.

De la fumée blanche s’est échappée des bateaux de pêche après une frappe aérienne sur le port de Gaza, et à Jérusalem, les rues désertes ont été visées par des tirs de roquettes du Hamas.

Ahmed Karkash, propriétaire d’un magasin dans la vieille ville, a déclaré :

Les Israéliens ont peur des Arabes et les Arabes ont peur des Juifs… tout le monde a peur les uns des autres.

Dans la ville de Gaza, les rues sont encombrées de décombres et jonchées d’éclats de verre.

Mazen Mohammad et sa famille dormaient au rez-de-chaussée de leur immeuble, se blottissant les uns contre les autres alors que les explosions retentissaient autour d’eux.

Ce à quoi ils se sont réveillés le lendemain était méconnaissable.

Mohammad, 38 ans, a déclaré à l’AFP :

Nous avions l’impression d’être dans une ville fantôme, comme si nous étions les seuls survivants.

Israël a imposé lundi un siège total à Gaza, qu’il bloquait déjà depuis des années, coupant l’approvisionnement en eau, en nourriture, en électricité et d’autres fournitures essentielles.

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont exhorté Israël à ne pas supprimer ces produits essentiels et ont appelé à la mise en place de couloirs humanitaires pour ceux qui tentent de fuir.

Le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Turk, a déclaré que de tels sièges sont interdits par le droit international humanitaire.

Les fournitures médicales, y compris l’oxygène, manquaient à l’hôpital Al-Shifa, débordé, de Gaza, a déclaré Mohammed Ghonim, médecin aux urgences.

Pris par surprise’

Les Nations Unies ont déclaré que plus de 187 500 personnes avaient été déplacées à l’intérieur de Gaza, la plupart ayant trouvé refuge dans les écoles des Nations Unies.

Israël a été ébranlé par l’attaque terrestre, aérienne et maritime sans précédent du Hamas qui a commencé avec des milliers de roquettes, la comparant aux attaques du 11 septembre contre les États-Unis.

Par la suite, les soldats qui montaient la garde le long de la barrière de sécurité de haute technologie autour de Gaza ont raconté comment l’attaque avait commencé dans le but de paralyser les caméras d’observation et les communications.

« Ils nous ont pris par surprise et nous n’étions pas prêts », a déclaré un soldat guetteur dans un témoignage publié sur Instagram.

Israël est confronté à la menace d’une guerre sur plusieurs fronts après trois jours d’affrontements avec des militants à la frontière nord avec le Liban.

Pour la première fois depuis l’attaque du Hamas, il y a eu un échange de tirs entre Israël et les forces en Syrie, après que l’armée israélienne a déclaré que des munitions avaient été tirées vers le plateau du Golan qu’elle occupe depuis 1967.

Les personnes en deuil dans le village de Khirbet Selm, au sud du Liban, portaient deux cercueils, drapés de drapeaux jaunes du Hezbollah, avec les corps de deux combattants qui auraient été tués lors de frappes israéliennes la veille. Un troisième combattant a également été tué, a indiqué le mouvement Hezbollah soutenu par l’Iran.

Mardi, les Brigades Ezzedine al-Qassam ont revendiqué une nouvelle salve de tirs de roquettes depuis le sud du Liban vers Israël, a indiqué l’armée israélienne, ajoutant avoir riposté par des tirs d’artillerie.

« C’est comme un état de guerre », a déclaré Yaakov Regev, en sirotant un café dans une station-service du nord d’Israël, à quelques kilomètres de la frontière libanaise.

Les troubles ont également augmenté en Cisjordanie, où 15 Palestiniens ont été tués depuis samedi.

Netanyahu, le leader vétéran à la tête de la coalition d’extrême droite israélienne, a appelé à un « gouvernement d’urgence d’unité nationale » après que la proposition de son administration de réformes judiciaires ait divisé le pays et même son armée cette année, avant que la guerre ne rapproche le pays. ensemble.