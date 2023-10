Israël reporte son opération terrestre à Gaza – NYT

L’offensive était prévue pour le week-end mais a été reportée en raison de conditions météorologiques défavorables, affirme le journal.

Israël a décidé de reporter le début de son opération terrestre contre le Hamas à Gaza en raison de conditions météorologiques défavorables, a affirmé le New York Times. Le journal rapporte également que l’incursion aura probablement un prix élevé pour l’armée israélienne, compte tenu de son ampleur ainsi que des fortifications construites par les militants.

Dans un article publié samedi, le média a affirmé, citant des officiers israéliens anonymes, que «L’invasion était initialement prévue pour le week-end mais a été retardée de quelques jours, au moins en partie à cause des conditions météorologiques.« Celles-ci empêchent jusqu’à présent les pilotes et opérateurs de drones israéliens de fournir une couverture aérienne aux forces terrestres, a expliqué le New York Times.

Il cite trois officiers israéliens anonymes confirmant que l’opération imminente impliquerait des dizaines de milliers de militaires, y compris des unités de commandos et des chars soutenus par des avions de guerre, des hélicoptères de combat, des drones et de l’artillerie tirés depuis la terre et la mer. L’objectif présumé est la destruction complète des dirigeants du Hamas, qui contrôlent l’enclave depuis 2007.

L’opération terrestre prévue devrait être la plus importante de ce type depuis plus d’une décennie, poursuit le rapport du New York Times, ajoutant qu’il reste difficile de savoir si Tsahal envisage de prendre le contrôle d’une partie seulement de l’enclave densément peuplée ou de la totalité. Il existe également un grand point d’interrogation quant à savoir si les Israéliens dirigeront Gaza ou installeront une nouvelle administration palestinienne s’ils réussissent à chasser le Hamas du pouvoir, écrit le texte.

Quant à l’incursion imminente elle-même, les officiers israéliens anonymes ont déclaré au New York Times que cela prendrait probablement des mois et ferait de leur côté un grand nombre de victimes, car ils devront nettoyer un vaste réseau de tunnels souterrains du Hamas.

Commentant vendredi les raids aériens israéliens en cours contre le Hamas, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays avait déclenché «une force sans précédent.» Il a toutefois souligné que «ce n’est que le début,» ajoutant que «nos ennemis commencent seulement à en payer le prix.»

Selon les dernières estimations, l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre a fait au moins 1 300 morts et près de 3 500 blessés. Des dizaines de personnes, Israéliennes et autres ressortissants, ont été prises en otage par les militants.

À Gaza, au moins 1 900 Palestiniens, dont 614 enfants et 370 femmes, ont été tués lors des frappes aériennes israéliennes massives qui ont suivi au cours de la semaine dernière, a rapporté le ministère palestinien de la Santé.

Pendant ce temps, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a averti samedi que son pays réagirait si Israël poursuivait une opération terrestre à Gaza.