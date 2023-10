Israël répond à l’attaque du Hezbollah depuis le Liban en déployant des « dizaines de milliers » à la frontière nord

Les forces israéliennes ont lancé des roquettes sur le sud du Liban, frappant les forces du Hezbollah après que le groupe terroriste a tiré des missiles antichar à travers la frontière, touchant dans un premier temps des soldats israéliens, ont indiqué des responsables.

Le porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI), le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, a déclaré mercredi que l’armée israélienne avait bombardé la ville frontalière libanaise de Duhaira et la zone environnante d’où provenait l’attaque au missile. Il a également déclaré qu’Israël combattait activement un front secondaire le long de la frontière nord d’Israël avec le Hezbollah au Liban, en plus de la contre-offensive que Tsahal lance dans la bande de Gaza.

« Nous avons déployé des dizaines de milliers d’unités supplémentaires le long de la frontière nord », a déclaré Conricus, notamment de l’infanterie, des forces spéciales, des forces blindées, de l’artillerie, des forces aériennes et « des moyens supplémentaires, notamment des renseignements et de la logistique ».

Il a ajouté : « Le message adressé au Hezbollah est très clair : ‘S’ils tentent d’attaquer, nous sommes prêts et nous sommes vigilants à notre frontière.’ »

Le Hezbollah est une milice chiite soutenue par l’Iran et basée au Liban. Le Département d’État américain l’a désigné comme groupe terroriste étranger.

Ce groupe opère séparément du Hamas, un autre groupe terroriste désigné par l’État américain et basé à Gaza. Le groupe soutenu par l’Iran a soutenu les attaques du Hamas contre Israël, mais n’a pas officiellement rejoint la guerre.

Les renforts israéliens ont été envoyés à la frontière israélo-libanaise après que le Hezbollah a tiré des missiles antichar sur une position militaire israélienne dans la ville frontalière nord d’Aramsha.

Le groupe militant libanais a affirmé mercredi dans un communiqué que l’attaque avait fait un « grand nombre » de blessés ainsi que quelques soldats tués, sans préciser de chiffres. Le Hezbollah a déclaré que l’attaque était une réponse aux bombardements israéliens de dimanche qui ont tué trois militants du Hezbollah.

Ils ont également tenté d’envahir la frontière, a indiqué l’armée israélienne.

« Au Sud-Liban, le Hezbollah a déjà tiré des missiles antichar et des roquettes sur nos positions et nos soldats, heureusement sans faire de victimes significatives », a déclaré Conricus. « Il y a déjà eu une tentative de terroristes du jihad islamique d’infiltrer Israël. Cette tentative a été contrecarrée avec succès par Tsahal, malheureusement au prix d’un haut responsable. [IDF] officier et deux autres soldats. «

Selon Conricus, Israël était engagé dans des combats sur un troisième front après avoir détecté des roquettes tirées depuis la Syrie. Il n’a pas précisé si les roquettes avaient été tirées par le Hezbollah, un groupe militant syrien ou une autre faction. Tsahal a riposté, frappant là où les roquettes avaient été tirées, a-t-il déclaré.

« Le bilan des morts s’élève à 1 200 Israéliens », a déclaré Conricus. « Je répéterai ce chiffre parce qu’il est inimaginable. 1 200 Israéliens morts – l’écrasante majorité d’entre eux [are] civils. »

Conricus a précisé que l’augmentation du nombre de morts n’était pas due à de nouveaux combats mais au fait que Tsahal avait réussi à passer au peigne fin les zones envahies par le Hamas samedi et qu’elle « découvrait des corps dans diverses communautés que le Hamas avait infiltrées et perpétré ses massacres ».

Le porte-parole de Tsahal a déclaré qu’il y avait 2 700 autres blessés. Il a déclaré que ces chiffres devraient augmenter.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.