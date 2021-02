Israël renvoie 2 bergers en Syrie au milieu des rapports d’échange

JERUSALEM (AP) – L’armée israélienne a déclaré jeudi qu’elle avait renvoyé en Syrie deux bergers qui sont entrés en territoire israélien, un développement qui, selon un responsable israélien, faisait partie d’un échange de prisonniers imminent que la Syrie avait rapporté la veille.

L’agence de presse officielle syrienne SANA a déclaré mercredi qu’avec l’aide de la médiation russe, la Syrie avait négocié la libération de deux Syriens détenus par Israël en échange d’une Israélienne qui est entrée en Syrie par erreur.

Les deux ont été identifiés comme étant Nihal al-Makt, qui avait été assignée à résidence dans son village des hauteurs du Golan annexé par Israël, et Ziyab Qahmouz, détenue en 2016 et purgeant 14 ans de prison israélienne.

Al-Makt, a déclaré SANA, purgeait une peine de trois ans avec sursis en plus de se présenter quotidiennement pendant un an aux autorités israéliennes. Elle a déclaré que ces restrictions avaient été levées mercredi et s’adressant à la télévision syrienne Al-Ikhbariya via Skype, elle a déclaré qu’elle était désormais libre.

Qahmouz aurait refusé de quitter la garde israélienne car il voulait retourner dans son village du Golan et ne pas être expulsé vers la Syrie. Selon la partie israélienne, al-Makt a également refusé d’être expulsé vers la Syrie.

Israël s’est emparé du Golan lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et a annexé le territoire en 1981, une décision qui n’est pas largement reconnue au niveau international.

En échange des deux, la Syrie devait remettre en liberté une femme identifiée par les médias israéliens comme étant âgée de 25 ans et originaire de la colonie ultra-orthodoxe de Modiin Ilit.

Les deux bergers n’ont pas été identifiés. Mais l’armée a déclaré qu’ils avaient été appréhendés sur les hauteurs du Golan ces dernières semaines après leur passage depuis la Syrie et que leur libération avait été ordonnée par le gouvernement.

Un responsable israélien, s’exprimant sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à discuter de la question avec les médias, a déclaré que la libération des bergers faisait partie de l’accord avec la Syrie. Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a refusé de commenter.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la Syrie.

___

L’écrivain d’Associated Press Albert Aji à Damas, en Syrie, a contribué à ce rapport.