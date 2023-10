Israël renforce ses défenses à la frontière libanaise, se préparant à l’escalade du Hezbollah

Commentez cette histoire Commentaire

SHTULA, Israël — À cent quinze milles de Gaza, Israël s’empressait mercredi de renforcer sa frontière avec le Liban, se préparant à un éventuel deuxième front dans sa guerre contre les militants islamistes. À Shtula et dans d’autres petites villes de cette région vallonnée, on craint de plus en plus que le Hezbollah ne se joigne au combat.

Les autorités positionnaient des forces militaires le long de la frontière et évacuaient les quelques civils restants de 28 communautés au sein d’une zone tampon qui s’étend à un peu plus d’un kilomètre de la ligne libanaise.

Des chars et des véhicules blindés de transport de troupes étaient positionnés dans toute la zone, traversant les routes presque désertes. Des postes de contrôle militaires ont bouclé la zone. Les unités avaient établi des campements sous le couvert forestier.

Les forces des deux côtés ont échangé des tirs à plusieurs reprises depuis que les infiltrés du Hamas ont lancé leur attaque surprise contre Israël le 7 octobre, tuant au moins 1 400 personnes.

Le Hezbollah affirme que huit de ses combattants dans la région frontalière ont été tués lors de frappes israéliennes depuis mardi. Un couple de personnes âgées a été tué dans une ville rurale libanaise. Un obus israélien aurait tué un vidéaste de Reuters qui couvrait les combats la semaine dernière. L’armée israélienne a déclaré qu’elle enquêtait sur cet incident, qui a blessé six autres journalistes.

L’armée israélienne affirme qu’au moins cinq Israéliens ont été tués, dont trois soldats, dans une fusillade avec un homme armé du Hezbollah qui s’était infiltré dans la zone. Le seul civil tué, un citoyen palestinien d’Israël, a été touché dimanche alors qu’il travaillait sur un chantier de construction dans cette ville perchée à quelques mètres de la barrière frontalière.

Un camion brisé près de l’endroit où se trouvait l’homme est resté là mercredi, une paire de bottes de travail abandonnées là où l’un des trois blessés a été soigné sur la route.

« En une seconde, tout a changé », a déclaré Liav Benshushan, un réserviste de la petite force de sécurité de Shtula et l’un des seuls civils restés dans la ville de 300 habitants. Un panache de fumée s’est élevé d’une crête voisine, non loin de l’endroit où les tirs ont eu lieu. a éclaté mardi dans la ville israélienne de Zarit.

Benshushan était propriétaire de la maison que l’homme aidait à construire. « Il était mon ami. »

La communauté internationale s’efforce de contenir le risque d’une bataille plus large entre Israël et le Hezbollah, la milice chiite qui constitue la force politique et militaire la plus dominante du Liban. Les États-Unis ont envoyé des navires de guerre dans la région la semaine dernière, espérant que cette démonstration de force dissuaderait le groupe – et ses alliés iraniens – de lancer une attaque à grande échelle.

Mais une crise humanitaire à Gaza, sur fond de frappes aériennes israéliennes qui ont tué plus de 3 000 personnes, attise la colère au Liban et dans le monde arabe et pourrait pousser le Hezbollah à l’escalade.

Cette colère a éclaté après une frappe meurtrière contre un hôpital de Gaza lundi soir, une explosion que Tsahal et les militants palestiniens se sont mutuellement imputés. L’évaluation des services de renseignement américains était qu’Israël n’était « pas responsable » de l’explosion. Mais cela n’a rien fait pour contenir l’indignation au Liban, où la méfiance à l’égard des États-Unis est profonde. Mercredi, des soldats ont affronté des manifestants pour une deuxième journée à Beyrouth.

« Tout le monde doit se lever et dire que le projet d’expulser la population de Gaza ne sera pas adopté », a déclaré mercredi Hashem Safieddine, chef du conseil exécutif du Hezbollah.

Israël a déclaré lundi qu’il avait déployé des forces de réserve et des forces régulières à la frontière nord, alors même qu’il rassemble des forces autour de Gaza en vue d’une invasion terrestre attendue.

« Tsahal combat l’organisation terroriste Hamas qui a déclenché cette guerre et est prête à faire face à tous les scénarios, au nord comme au sud », a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué au Washington Post. « Nous conseillons à nos ennemis de ne pas tester notre capacité à nous défendre. »

Les civils des deux côtés de la frontière, où les quartiers sont suffisamment proches pour que les Israéliens et les Libanais puissent se voir et s’entendre, se préparaient à la possibilité que leur maison redevienne une zone de guerre – comme ce fut le cas en 2006 lors d’un conflit de 34 jours. entre Israël et le Hezbollah.

Plus de 1 000 personnes ont été tuées au Liban et plus de 150 en Israël.

Ahmed Deeb, maire du village frontalier libanais de Wazzani, a déclaré que des obus israéliens étaient déjà tombés à la périphérie de sa ville. Mais la plupart des habitants de la ville sont pauvres et rares sont ceux qui envisagent de partir.

« Où voulez-vous que nous évacuions ? » Il a demandé. « Non non Non. Si Dieu le veut, nous restons.

En Israël, des milliers de civils évacués surveillaient les événements depuis leurs hôtels et chez leurs amis. Certains ont quitté la zone lorsque les missiles ont commencé à tomber la semaine dernière. Les autres se sont déplacés vers le sud lorsque l’armée a ordonné une évacuation obligatoire lundi.

Guy Becker, 52 ans, a déclaré que la majorité des habitants de son kibboutz frontalier de Baram avaient déménagé dans un seul hôtel à Tibériade, à 30 km au sud. Lui, sa femme et ses deux filles ont essayé plusieurs endroits avant de décider qu’il était plus confortable de sortir avec leurs 400 concitoyens, a-t-il déclaré.

Les attaques du 7 octobre ont créé une peur particulière dans les petites villes du nord comme la leur, a déclaré Becker, si semblables à bien des égards aux communautés envahies par les hommes armés du Hamas.

« Les forces du Hezbollah franchissant les barrières et prenant d’assaut les colonies du nord sont exactement le scénario que nous craignons et préparons depuis des années », a-t-il déclaré.

À l’instar des kibboutz du sud et des villes devenues synonymes d’atrocités – Reim, Beeri, Kfar Azza – la plupart des villes frontalières du nord s’appuient sur une petite force de sécurité armée composée de réservistes et de civils comme première ligne de défense. Les membres des forces volontaires de Shtula sont restés dans leur ville déserte – ils ont refusé de dire combien – mais ils ne se font aucune illusion sur la façon dont ils se comporteraient dans une attaque similaire.

Eliyahu Galil, un journaliste local, a posé son M16 et un gilet pare-balles chargé de munitions sur le sol d’une des rares maisons occupées de la ville. Juste en bas de la rue, des milliers de poules gloussaient dans un poulailler sans surveillance. A proximité se trouvait un mur endommagé par un missile mardi matin.

Un tunnel du Hezbollah a été découvert et détruit à moins de 600 mètres de Shtula en 2019. Il y en a presque certainement d’autres, a déclaré Galil. Le Hezbollah a déclaré que ses tireurs d’élite visaient les caméras de surveillance militaires dans la région.

« Si quelque chose comme ce qui s’est passé dans le sud se produit ici, nous nous battrons mais nous serons tués », a-t-il déclaré.

Déjà choqués que le Hezbollah ait tiré des missiles antichar sur la ville, lui et ses collègues de l’équipe de sécurité comptent sur l’armée israélienne pour prendre en charge le gros du combat. Mais ils resteraient pour aider, a-t-il déclaré.

« Nous ne pouvons pas partir », a déclaré Ofer Maman, 48 ans, producteur de champignons. « Nous faisons désormais partie de l’armée. »