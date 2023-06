Israël renforce sa présence militaire en Cisjordanie après l’attaque palestinienne qui a tué 4 civils

JERUSALEM (AP) – L’armée israélienne a déployé mercredi des forces supplémentaires à travers la Cisjordanie occupée et s’est préparée à démolir les maisons de deux hommes armés palestiniens qui ont tué quatre Israéliens lors de l’une des pires attaques de violence de l’année dernière.

Les familles ont inhumé les victimes de la fusillade meurtrière dans l’implantation d’Eli en Cisjordanie, au cours de laquelle deux militants palestiniens ont ouvert le feu sur un restaurant d’une station-service.

Les médias israéliens ont identifié les quatre tués comme étant Harel Masood, 21 ans, Ofer Fayerman, 64 ans, et Elisha Anteman, 18 ans, Nahman-Shmuel Mordoff, 17 ans. Un civil israélien a tué un assaillant sur les lieux, tandis que les troupes israéliennes ont poursuivi et tué le deuxième tireur après Il a fui.

La fusillade est survenue un jour après que sept Palestiniens ont été tués dans une bataille d’une journée contre les troupes israéliennes dans le bastion militant de Jénine. L’aggravation de la violence a créé un test pour le gouvernement d’extrême droite israélien et a suscité des appels à une opération militaire généralisée en Cisjordanie.

L’armée a déclaré qu’elle renforçait sa présence militaire en Cisjordanie. Mercredi matin, il a déclaré que les troupes avaient arrêté trois suspects dans le village palestinien d’Urif en lien avec l’attaque et cartographié les maisons des deux hommes armés avant leur probable démolition.

Israël démolit les maisons des assaillants palestiniens dans le cadre d’une politique qui, selon lui, vise à dissuader les autres, mais les critiques disent que la tactique équivaut à une punition collective.

Le Hamas n’a pas officiellement revendiqué la responsabilité de l’attaque, bien qu’il ait identifié les deux hommes armés – Mohannad Faleh, 26 ans, qui a été tué par un civil sur les lieux et Khaled Sabah, 24 ans, qui a été tué par l’armée alors qu’il fuyait – comme ses membres .

Au lendemain de l’attaque de mardi, des colons israéliens ont attaqué des propriétés palestiniennes dans des villages adjacents, causant d’importants dégâts matériels. Au moins cinq Palestiniens ont été blessés lors d’attaques par des colons israéliens, a rapporté la radio de l’armée israélienne.

La fusillade de mardi faisait suite à une fusillade massive entre des militants palestiniens et des soldats israéliens dans le camp de réfugiés du nord de Jénine un jour plus tôt. Sept Palestiniens ont été tués et plus de 90 autres ont été blessés dans cet affrontement. Mercredi, le nombre de morts du raid est passé à sept lorsque Sadeel Naghniyeh, 15 ans, a succombé à des blessures subies lors de la fusillade, ont déclaré des responsables de la santé palestiniens.

Huit soldats israéliens ont également été blessés dans la fusillade.

La fusillade mortelle de mardi était la dernière d’une longue série de violences dans la région au cours de la dernière année et demie qui ne montre aucun signe de relâchement. Au moins 130 Palestiniens et 24 personnes du côté israélien ont été tués jusqu’à présent cette année, selon un décompte de l’Associated Press.

Israël a organisé des raids quasi nocturnes en Cisjordanie en réponse à une série d’attaques palestiniennes meurtrières visant des civils israéliens au début de 2022. Israël affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants, mais des jeunes lanceurs de pierres protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués lors d’affrontements ont également été tués.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour un futur État indépendant.

The Associated Press