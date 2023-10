Israël a catégoriquement rejeté les appels à une pause humanitaire pour autoriser l’aide à Gaza.

Une telle pause est désormais soutenue par tous ses principaux alliés, notamment les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni.

Ce à quoi ressemblerait réellement une pause n’est pas aussi largement accepté.

Israël rejette les appels à un répit à Gaza alors que ses plus proches alliés occidentaux se sont unis autour de l’idée de « pauses humanitaires », ou d’arrêts temporaires des bombardements.

La détresse internationale croissante face aux conditions de vie de 2,3 millions de personnes prises au piège sous les frappes aériennes les plus lourdes jamais lancées par Israël sur l’enclave méditerranéenne a conduit les grandes puissances cette semaine à appeler Israël à autoriser de telles pauses pour acheminer l’aide et les otages israéliens détenus par le groupe militant islamiste Hamas. dehors.

Cette question a ouvert la première scission publique entre Israël et ses partisans, notamment les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni et d’autres membres du G7 tels que le Japon, à propos de la campagne, après un alignement et un soutien étroits au cours des près de trois semaines qui ont suivi l’irruption des militants du Hamas depuis Gaza vers le sud d’Israël. dans un déchaînement mortel.

“Israël est opposé à une pause humanitaire ou à un cessez-le-feu à l’heure actuelle”, a déclaré vendredi Lior Haiat, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, tandis qu’un haut responsable israélien a déclaré que les appels à une pause dans les combats apparaissaient de “mauvaise foi”.

Le chœur d’appels à une pause faisait suite à des jours d’intense diplomatie au siège de l’ONU à New York et à Bruxelles et constituait un compromis entre ceux, comme l’Espagne, qui voulaient pousser Israël à appeler à un cessez-le-feu, et ceux qui affirment que le droit d’Israël à la légitime défense était avant tout.

Israël affirme que le Hamas a tué quelque 1 400 personnes, dont des enfants, et pris plus de 200 otages lors de son déchaînement du 7 octobre.

Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, a déclaré que 7 326 Palestiniens étaient morts dans des frappes aériennes en représailles, dont environ 3 000 enfants. Les réserves de nourriture, d’eau, de carburant et de médicaments sont rares dans cette bande de 40 km de long.

Des efforts sont en cours au niveau bilatéral et à l’ONU pour exhorter Israël à autoriser une certaine forme de pause, a déclaré vendredi à la presse la ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa.

“Je salue le consensus mondial croissant en faveur d’une pause humanitaire dans le conflit. Je réitère mon appel à un cessez-le-feu humanitaire, à la libération inconditionnelle de tous les otages et à la livraison de fournitures vitales à l’échelle nécessaire”, a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio. Guterres a déclaré vendredi dans un communiqué.

Pour le moment, un répit dans les hostilités semble lointain alors qu’Israël a intensifié ses opérations terrestres et aériennes vendredi.

Les discussions menées par les États-Unis entre l’Égypte, Israël et l’ONU sur l’amélioration de l’accès à l’aide via le poste frontière de Rafah étaient actuellement au centre des préoccupations, a déclaré un responsable européen. Un responsable de la Maison Blanche a confirmé les pourparlers et a déclaré qu’ils cherchaient également à obtenir un accord avec Israël pour autoriser le carburant vital pour les hôpitaux.

Un accord sur ces points pourrait conduire à se concentrer davantage sur la réduction de la violence dans le sud de Gaza afin de permettre l’entrée de l’aide, a déclaré le responsable européen.

En moyenne, 12 camions par jour sont entrés dans Gaza ces derniers jours, contre 500 par jour avant le conflit, a déclaré vendredi António Guterres.

Israël affirme que tout répit dans les combats profite au Hamas, qu’il est déterminé à détruire, et qui, selon lui, détourne l’aide sous forme d’eau, de carburant, de nourriture et de médicaments vers ses combattants.

“Un cessez-le-feu signifie donner au Hamas le temps de se réarmer, afin qu’il puisse nous massacrer à nouveau”, a déclaré jeudi l’ambassadeur israélien à l’ONU, Gilad Erdan, devant l’Assemblée générale, le qualifiant de “tentative de lier les mains d’Israël”.

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté vendredi à une écrasante majorité une résolution non contraignante appelant à une trêve humanitaire immédiate entre Israël et le Hamas et exigeant l’accès de l’aide à Gaza et la protection des civils.

Plus tôt vendredi, un responsable du Hamas a déclaré que le groupe, qui a jusqu’à présent libéré quatre captifs, avait l’intention de libérer des otages civils israéliens, mais avait soumis ce contingent à un cessez-le-feu.

Intermédiaire nécessaire

Même parmi les alliés d’Israël, il n’existe pas de consensus sur ce que l’on entend par pause humanitaire.

Emanuela-Chiara Gillard, chercheuse principale à l’Institut d’Oxford pour l’éthique, le droit et les conflits armés, a déclaré qu’un accord sur le libellé ne signifiait pas que la mise en œuvre d’une pause était imminente.

“Quelqu’un doit agir comme intermédiaire neutre pour convenir des modalités précises”, a-t-elle déclaré, soulignant qu’il pourrait s’agir d’une agence des Nations Unies, d’un acteur comme la Croix-Rouge ou même d’un État.

Elle a ajouté que le « cessez-le-feu » faisait généralement référence à une suspension générale des combats, tandis que les pauses ou les couloirs humanitaires étaient plus limités. Ils devraient être conçus pour n’avoir aucun impact stratégique sur le conflit dans son ensemble et être destinés à un objectif spécifique, a-t-elle déclaré.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a qualifié une pause humanitaire « d’accord temporaire et local visant à arrêter les combats suffisamment longtemps pour accomplir une tâche discrète ».

Il a déclaré que la réponse à la question de la durée et de l’étendue géographique d’une pause était la suivante : “Cela dépend”. Il a déclaré que plusieurs pauses sur plus d’une journée pourraient être nécessaires. “Si c’est ce que cela exige, alors nous essaierons absolument de mettre en place une ou plusieurs pauses.”

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que les différences étaient sémantiques mais : “Ce que nous voulons, c’est voir les combats cesser pour que l’aide humanitaire puisse arriver”.