Bonjour. Vous lisez la newsletter Up First. S’abonner ici pour le recevoir dans votre boîte de réception, et écouter au podcast Up First pour toutes les nouvelles dont vous avez besoin pour commencer votre journée.

Les meilleures histoires du jour

Malgré les appels internationaux à une pause humanitaire Face à l’opération militaire israélienne contre Gaza, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il n’accepterait pas un cessez-le-feu. Israël bombarde Gaza depuis 24 jours consécutifs en réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre qui ont tué 1 400 personnes en Israël. Plus de 8 300 personnes ont été tuées à Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé. Plus d’un tiers des victimes sont des femmes et des enfants.

basculer la légende Dan Kitwood/Getty Images

Dan Kitwood/Getty Images

Pour En premier Tom Bowman de NPR a parlé avec le général à la retraite Frank McKenzie, ancien commandant du Commandement central américain, qui lui a dit Israël est susceptible de cibler Postes de commandement du Hamas, dépôts de munitions et otages.

avec le général à la retraite Frank McKenzie, ancien commandant du Commandement central américain, qui lui a dit Israël est susceptible de cibler Postes de commandement du Hamas, dépôts de munitions et otages. Les restrictions sont renforcées, et les forces de sécurité ont également intensifié leurs opérations en Cisjordanie. Au moins 11 Palestiniens de Jénine ont été tués dans les frappes et raids israéliens depuis le 22 octobre, laissant les habitants méfiants.

et les forces de sécurité ont également intensifié leurs opérations en Cisjordanie. Au moins 11 Palestiniens de Jénine ont été tués dans les frappes et raids israéliens depuis le 22 octobre, laissant les habitants méfiants. Aux États-Unis, les républicains de la Chambre des représentants ont introduit un projet de loi qui enverrait environ 14 milliards de dollars d’aide à Israël – mais qui ne fournir aucun financement à l’Ukraine. L’argent serait compensé par 14 milliards de dollars de réductions des dépenses liées au financement de l’IRS. Franco Ordoñez de NPR affirme que l’accord reflète un « changement plus large du parti républicain, s’éloignant d’une politique étrangère belliciste ».

un projet de loi qui enverrait environ 14 milliards de dollars d’aide à Israël – mais qui ne fournir aucun financement à l’Ukraine. L’argent serait compensé par 14 milliards de dollars de réductions des dépenses liées au financement de l’IRS. Franco Ordoñez de NPR affirme que l’accord reflète un « changement plus large du parti républicain, s’éloignant d’une politique étrangère belliciste ». Sur Édition du matinambassadeur de Palestine auprès de l’ONU Riyad Mansour discute de lle vote de l’ONU la semaine dernière sur une résolution non contraignante appelant à une trêve humanitaire. Les États-Unis, Israël et 12 autres a voté « non ».

Vérifier npr.org/mideastupdates pour plus de couverture, des points de vue différents et une analyse de ce conflit.

Google a commencé sa défense dans un procès de monopole complexe hier au tribunal de district de DC. Le PDG Sundar Pichai a été le premier à prendre la parole pour défendre des accords dans lesquels Google verse des milliards de dollars chaque année aux entreprises pour garantir que son moteur de recherche soit la valeur par défaut sur des appareils tels que les ordinateurs et les téléphones.

Pichai dit l’objectif des accords est de rendre les services Google « transparents et faciles à utiliser », mais Dara Kerr de NPR rapporte que le ministère de la Justice n’est pas d’accord. Le DOJ fait valoir d’autres entreprises ne peut pas rivaliser parce que Google domine le marché et paie pour y être.

Le bouton de blocage est un outil précieux pour lutter contre le harcèlement en ligne. Mais les responsables publics devraient-ils pouvoir bloquer leurs critiques sur les réseaux sociaux ? La Cour suprême devrait se prononcer sur cette question aujourd’hui alors qu’elle évalue plusieurs poursuites.

Américains atteints de drépanocytose sont un pas de plus vers l’accès à un traitement révolutionnaire qui utilise une technique d’édition génétique appelée CRISPR. Un comité de conseillers de la FDA devrait se réunir aujourd’hui pour examiner les preuves scientifiques du traitement et les recherches sur sa sécurité à long terme. La maladie touche de manière disproportionnée les personnes d’origine africaine, moyen-orientale et indienne. Si la FDA approuve la thérapie, ce serait la première utilisation clinique de l’édition génétique.

Carrosserie électrique







La plupart d’entre nous connaissent nos cinq sens : la vue, le goût, le toucher, l’odorat et l’ouïe. L’intéroception, un sens moins connu, consiste à remarquer et à réagir à ce que ressent notre corps – souvent inconsciemment.

Zomorodi s’entretient avec le neuroscientifique Sahib Khalsa pour savoir comment le débranchement peut aide-nous à mieux nous connecter les signaux de notre corps. De plus, elle explore ce que nous pouvons apprendre sur la connexion esprit-corps-technologie de l’épidémie de « tics TikTok » – lorsque des milliers d’adolescents ont développé des symptômes de type Tourette après avoir regardé des vidéos TikTok en 2021.

Écoute du jour



basculer la légende Collection sur écran argenté/Getty Images

Collection sur écran argenté/Getty Images

L’Exorciste fête ses 50 ans cette année. Le film arrive régulièrement en tête des listes des « films les plus effrayants ». Mais son réalisateur a toujours insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un film d’horreur mais d’un film sur la foi.

Gabrielle Thomas, ordonnée prêtre et un professeur de l’Université Emory s’entretient avec Neda Ulaby de NPR à propos de ce que L’Exorciste peut nous apprendre sur le mal.

3 choses à savoir avant de partir



basculer la légende Joelyne King

Joelyne King

Est-ce que ton ami à quatre pattes s’habille avec toi aujourd’hui ? Vous n’êtes pas seul : les Américains devraient dépenser 700 millions de dollars en costumes d’animaux cette année. Les femmes préparent plus de repas que les hommes dans tous les pays sauf un, selon une nouvelle enquête. Alors, où peut aller une fille si elle aime un repas fait maison ? Italie! Joueur de hockey américain Adam Johnson est décédé après que son cou ait été coupé par le patin d’un autre joueur lors d’un match en Angleterre samedi, selon son équipe.

Ce bulletin d’information a été édité par Majd Al-Waheidi….