Israël a rejeté les allégations formulées par Téhéran selon lesquelles il tenterait de déclencher une guerre entre les États-Unis et l’Iran, ajoutant qu’il s’inquiétait pour sa propre sécurité le jour de l’anniversaire de l’assassinat de Qassem Soleimani.

L’affirmation du ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif selon laquelle Israël complotait des attaques contre les forces américaines en Irak afin de déclencher un conflit militaire dans la région était «Absurdité totale», Le ministre israélien de l’Énergie, Yuval Steinitz, a déclaré dimanche. Selon Steinitz, c’était Israël qui devait se méfier d’éventuelles frappes iraniennes.

Le ministre de l’Énergie a déclaré que les remarques de Zarif servaient de « signe d’avertissement que l’Iran vise Israël, cherche des excuses pour s’en prendre à Israël, et par conséquent, nous devons avoir le doigt sur le pouls et être dans l’état d’alerte le plus élevé.

Téhéran a promis des mesures de représailles alors que le pays commémore Soleimani, commandant de la force d’élite iranienne Qods, qui a été tué il y a un an aujourd’hui lors d’une frappe de drone américain près de l’aéroport international de Bagdad en Irak.

Zarif a tagué samedi le président américain Donald Trump dans un tweet dans lequel il a déclaré que «Nouvelle intelligence» d’Irak a suggéré que des agents israéliens prévoyaient de lancer des attaques contre les Américains dans le pays, mettant le leader américain « Dans une impasse avec un faux casus belli. »

Il a exhorté Trump à ne pas tomber dans le « prendre au piège » et a averti que «Tout feu d’artifice se retournera mal.»

Le haut diplomate iranien a fait des déclarations similaires jeudi, mais n’a pas nommé le coupable du complot présumé.

L’Iran a lancé plusieurs attaques de missiles sur des bases irakiennes abritant des troupes américaines à la suite de l’assassinat de Soleimani, mais la République islamique a intensifié sa rhétorique sur de nouvelles représailles à l’occasion du premier anniversaire de sa mort. Les États-Unis ont déjà retiré du personnel diplomatique et des forces militaires de la région par mesure de précaution. Trump a signalé qu’il tiendrait Téhéran pour responsable si « Un Américain est tué » en Irak.

Il y a déjà eu au moins un incident suspect au milieu des tensions accrues. Vendredi, les autorités irakiennes ont confirmé la découverte d’une mine navale retrouvée attachée à la coque d’un pétrolier alors qu’il quittait un port irakien. La cellule semi-officielle des médias de sécurité irakienne a déclaré qu’un « corps étranger » a été repéré sur le navire alors qu’il pénétrait dans les eaux internationales du golfe Persique jeudi après-midi.

