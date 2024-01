Israël rejette la souveraineté palestinienne à Gaza, dit Netanyahu à Biden

Benjamin Netanyahu et Joe Biden se sont entretenus au téléphone pour la première fois depuis près d’un mois. (Déposer)

Jérusalem:

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi avoir déclaré au président américain Joe Biden qu’il rejetait la souveraineté palestinienne dans la bande de Gaza, lors d’un appel la veille.

Les deux dirigeants se sont entretenus par téléphone vendredi pour la première fois depuis près d’un mois, Joe Biden déclarant à la suite de l’appel qu’il pensait qu’il était encore possible que Benjamin Netanyahu accepte une certaine forme d’État palestinien.

“Dans sa conversation avec le président Biden, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a réitéré sa politique selon laquelle, après la destruction du Hamas, Israël doit conserver le contrôle de sécurité sur Gaza pour garantir que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël, une exigence qui contredit l’exigence de souveraineté palestinienne. “, a déclaré le bureau de Benjamin Netanyahu dans un communiqué publié samedi.

Jeudi, Benjamin Netanyahu a rejeté la souveraineté palestinienne sur la Cisjordanie occupée, la qualifiant d’incompatible avec le besoin d’Israël d’avoir « un contrôle sécuritaire sur tout le territoire à l’ouest du (fleuve) Jourdain ».

Joe Biden avait déclaré après l’appel de vendredi qu’il était possible que Benjamin Netanyahu parvienne à une forme de solution à deux États, considérée depuis des décennies par les diplomates comme le meilleur moyen d’apporter la paix au Moyen-Orient.

“Il existe un certain nombre de types de solutions à deux États. Il existe un certain nombre de pays membres de l’ONU qui (…) n’ont pas leur propre armée”, a déclaré Joe Biden aux journalistes après un événement à la Maison Blanche.

Un haut responsable du Hamas a rejeté samedi les propos de Joe Biden sur la possibilité qu’Israël accepte la création d’un État palestinien.

“L’illusion selon laquelle Joe Biden prêche sur un État de Palestine et ses caractéristiques ne trompe pas notre peuple”, a déclaré Izzat al-Rishq, membre du bureau politique du groupe islamiste, dans un communiqué.

“Joe Biden est un partenaire à part entière dans la guerre génocidaire et notre peuple n’attend rien de bon de sa part.”

Benjamin Netanyahu s’est engagé à détruire le Hamas et à démilitariser Gaza après l’attaque du groupe palestinien contre Israël le 7 octobre, et il résiste de plus en plus aux pressions américaines en faveur d’un plan incluant toute forme d’État palestinien.

L’attaque du Hamas a fait environ 1.140 morts, pour la plupart des civils, selon un bilan de l’AFP basé sur des chiffres officiels.

