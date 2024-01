Israël rejette la pression croissante sur l’État palestinien

Le communiqué ajoute aujourd’hui qu'”il est temps pour la communauté internationale d’imposer des sanctions à Netanyahu et à sa coalition” afin de tenir les législateurs israéliens pour responsables du désastre humanitaire qui frappe les Palestiniens et de “l’échec systématique” de Netanyahu.

Le ministère a accusé l’actuelle coalition de droite israélienne de saboter le processus de paix, condamnant les récentes déclarations de Netanyahu sur la question, les qualifiant de colonialisme raciste et « anti-paix ».

Les refus répétés du Premier ministre Benjamin Netanyahu et d’autres ministres israéliens ont incité le ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés à lancer un appel à des sanctions internationales dans un communiqué publié aujourd’hui.

“Pourtant, la situation reste désastreuse et le montant de l’aide entrant à Gaza n’est pas suffisant pour répondre aux immenses besoins”, a écrit Chapagain sur X.

Jagan Chapagain, PDG de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a déclaré que la Société du Croissant-Rouge palestinien avait reçu hier 80 camions.

Au total, 150 camions d’aide et six camions de carburant ont traversé aujourd’hui le terminal de Rafah pour se rendre à Gaza, a déclaré le Dr Khaled Zayed, chef du Croissant-Rouge égyptien, à NBC News.

Au milieu d’une lutte acharnée pour sa réélection, le maire de San Francisco refuse d’opposer son veto à la résolution sur Gaza qu’elle a critiquée

SAN FRANCISCO — Au milieu d’une lutte acharnée pour sa réélection, la maire de London Breed a refusé d’opposer son veto à une résolution non contraignante des autorités de San Francisco appelant à un cessez-le-feu prolongé à Gaza, une mesure qu’elle accuse d’avoir attisé les tensions dans la ville.

La démocrate pour son premier mandat a publié sa décision en ligne vendredi, reprochant au conseil d’administration de s’être orienté vers une politique étrangère dans laquelle ses membres n’ont ni autorité ni expertise légale. Elle a déclaré que le débat sur la résolution avait rendu la ville « plus en colère, plus divisée et moins sûre ».

“Leur exercice n’a jamais eu pour but de rassembler les gens”, a écrit Breed dans un communiqué. “Il s’agissait de choisir un camp.”

Un conseil d’administration divisé a approuvé la résolution au début du mois, qui condamnait également le Hamas ainsi que le gouvernement israélien et exhortait l’administration Biden à faire pression pour la libération de tous les otages et la livraison de l’aide humanitaire. Les partisans du cessez-le-feu présents dans le public se sont mis à applaudir et à scander « Palestine libre ».

Breed avait auparavant critiqué les superviseurs, déclarant : « Le processus au sein du conseil d’administration n’a fait qu’enflammer la division et blesser. »

San Francisco s’est jointe à des dizaines d’autres villes américaines en approuvant une résolution qui n’a aucun poids juridique mais reflète la pression exercée sur les gouvernements locaux pour qu’ils s’expriment sur la question. Guerre Israël-Hamas, maintenant dans son quatrième mois suite à un Attaque meurtrière du 7 octobre par Militants du Hamas.