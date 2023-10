Israël REJETTE la demande de visite officielle de Zelenskyy – Twitchy

Avec tout ce qui se passe en Israël, il semble que la guerre en cours entre l’Ukraine et la Russie soit sortie du cycle de l’actualité. Alors que les emojis du drapeau ukrainien sont toujours fièrement affichés par les suspects habituels (principalement à gauche) sur Twitter, il semble que personne ne le soit. parler à ce sujet plus. Le 11 octobre, Axios a rapporté que le président ukrainien Volodomyr Zelensky cherchait à changer cette situation en demandant l’autorisation de se rendre en Israël pour une « visite officielle ». disant de sa demande::

…J’exhorte tous les dirigeants à se rendre en Israël et à montrer leur soutien au peuple. Je ne parle pas d’institutions, mais du soutien aux personnes qui ont souffert des attentats terroristes et qui meurent aujourd’hui.

Aujourd’hui, le média ukrainien Ukrainska Pravda rapporte qu’Israël a répondu à la demande de Zelensky par un rapide «Non merci‘.

« Israël a rejeté une demande du bureau du président ukrainien d’autoriser une visite officielle du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans ce pays à la suite de l’attaque du groupe islamiste Hamas. Les Israéliens auraient expliqué leur refus en disant que « le moment est venu… pic.twitter.com/ts3kUxA8O2 – Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) 16 octobre 2023

Il convient de noter que la Pravda ukrainienne n’est pas affiliée au journal russe « Pravda » ; il s’agit d’une entité distincte fondée en 2000 par les journalistes ukrainiens Georgiy Gongadze et Olena Prytula.

Citant les rapports de Le temps d’Israëlrapporte la Pravda ukrainienne :

Les Israéliens auraient expliqué leur refus en affirmant que « le moment n’était pas venu » pour la visite de Zelensky.

« Le moment n’est pas venu » semble être un euphémisme. C’est certainement agréable d’exprimer sa solidarité avec un peuple aux prises avec les mêmes difficultés, mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a probablement des choses plus importantes à faire en ce moment, et Zelenskyy est certainement devrait avoir des choses plus importantes dans son assiette, pourrait-on penser.

le pauvre gars doit être le centre d’attention -Mary Blackwell (@MaryF_Blackwell) 16 octobre 2023

Zelensky pensait que tout irait bien puisque tout le monde visite l’Ukraine en pleine guerre. -Kelkat (@Tweetytweeter63) 16 octobre 2023

Nous pouvons voir comment il aurait eu cette impression, oui.

Tout à fait d’accord. Zelensky doit rester en Ukraine et y régler ses propres problèmes. Pas besoin d’essayer de prendre une photo en Israël maintenant. – Éric Pistey (@shawnpisteySC) 16 octobre 2023

Cela semble plutôt inapproprié – c’est comme entrer dans une bagarre dans la cour d’école et dire « hé mon pote – reste assis sur ton canapé pendant un moment pour montrer ta solidarité – mais je vais avoir besoin que tu me reconnaisses et que tu me traites comme un VIP – oh au fait mon ma propre maison est en feu’ – Rahul Gangolli (@RahulGangolli) 16 octobre 2023

Il arrivera peut-être un moment et un lieu où les dirigeants étrangers se rendront en Israël pour exprimer leur solidarité avec le peuple israélien, mais si tôt dans cette guerre, cela ne semble être ni l’un ni l’autre. Mais encore une fois, qui peut reprocher à Zelensky de penser qu’être vu avec des acteurs et d’autres politiciens est ce qu’un leader en temps de guerre devrait souhaiter ? Cela a assez bien fonctionné pour lui… jusqu’à maintenant, semble-t-il.

