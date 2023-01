Israël rejette la demande américaine de missiles Hawk pour aider l’Ukraine

Israël a rejeté mercredi la demande des États-Unis d’envoyer des missiles Hawk en Ukraine alors que Washington cherche à renforcer les défenses de Kyiv avant une offensive russe imminente.

L’administration Biden a demandé d’anciens missiles anti-aériens Hawk que Jérusalem avait en stock, car la défense aérienne reste une priorité absolue pour l’Ukraine, a d’abord rapporté Axios.

“La politique de l’échelon de sécurité n’a pas changé”, a déclaré un porte-parole du ministère israélien de la Défense à Fox News. “Chaque demande est examinée au fond. Au-delà, nous ne renvoyons pas à des détails supplémentaires.”

LES ÉTATS-UNIS TRANSFÈRENT UN STOCK D’ARMES MILITAIRES D’ISRAËL À L’UKRAINE

Le rejet de la demande intervient une semaine seulement après que les États-Unis ont déclaré qu’ils avaient transféré des milliers d’obus d’artillerie des stocks d’armes en Israël vers l’Ukraine et qu’ils prendraient des mesures similaires en Corée du Sud.

Les États-Unis “recherchent sous chaque rocher” des munitions, a déclaré un responsable à Fox News.

Israël et la Corée du Sud ont juré de ne pas fournir d’aide létale à l’Ukraine, et aucun des deux pays n’a rompu cette promesse – bien que certains craignent que la Russie puisse affirmer que le fait de permettre aux États-Unis de siphonner des armes de leurs stocks constitue une aide, selon certains rapports plus tôt ce mois-ci.

L’Ukraine a également contesté la nouvelle administration Netanyahu après que le ministre des Affaires étrangères récemment nommé par Israël, Eli Cohen, ait eu un appel avec son homologue russe Sergueï Lavrov début janvier et a suggéré que Jérusalem poursuivait un changement de politique en ce qui concerne les relations diplomatiques avec Moscou.

C’était la première fois qu’un ministre israélien des Affaires étrangères actif contactait Lavrov depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022.

L’UKRAINE DÉCRIE ISRAËL, LA RUSSIE DISCUTE ET SUGGÈRE UN “CHANGEMENT DE POLITIQUE” AU MILIEU DU NOUVEL ADMIN NETANYAHU

Le silence d’Israël lorsqu’il s’agit de condamner les actions de la Russie en Ukraine a provoqué une querelle diplomatique entre les deux nations, même si pendant la campagne électorale, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a semblé suggérer que sous son administration, Israël pourrait être prêt à envoyer plus que de l’aide humanitaire à Kyiv.

Cette suggestion semble avoir été subordonnée à la position de l’Ukraine en ce qui concerne la question israélo-palestinienne.

Netaynahu a tenté de consolider l’alliance de Kyiv avec Jérusalem lorsqu’il a demandé au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy de rejeter ce mois-ci une résolution de l’ONU qui demandait à la Cour internationale de justice de fournir un avis juridique sur les ramifications de l’occupation israélienne des terres palestiniennes.

Zelenskyy a repoussé et demandé des garanties sur le soutien aérien d’Israël pour arrêter les frappes russes, ce que Netanyahu aurait dit qu’il envisagerait.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le dirigeant ukrainien n’a apparemment pas été convaincu par la réponse évasive et a plutôt demandé à son diplomate de l’ONU de ne pas assister au vote – une décision qui a contourné la demande de Netanyahu.

Netanyahu aurait été déçu par la décision.