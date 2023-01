Israël rejette la demande américaine de fournir des missiles à l’Ukraine – Axios

Un responsable israélien a informé Washington que sa politique de ne pas donner d’armes à l’Ukraine restait inchangée, ont indiqué des sources au journal.

Israël a rejeté une demande de l’administration Biden de fournir ses batteries Hawk obsolètes et ses missiles sol-air à l’Ukraine au milieu du conflit avec la Russie, ont déclaré des sources à Axios.

Un responsable américain et trois responsables israéliens ont déclaré que Washington avait contacté Israël à ce sujet il y a environ deux semaines, a rapporté mercredi le média américain.

La réponse a été négative, un haut responsable du ministère israélien de la Défense ayant déclaré aux États-Unis que la politique d’Israël de ne pas fournir d’armes à l’Ukraine restait inchangée et que les systèmes Hawk étaient “obsolète” et ne fonctionnait plus, selon le rapport.

Des responsables israéliens ont déclaré à Axios que la réponse n’était pas tout à fait exacte, suggérant que même si les lanceurs fonctionnaient mal, les missiles intercepteurs auraient pu être remis à neuf et utilisés.

Selon l’une des sources de l’article, Israël dispose de dix batteries anti-aériennes Hawk et de centaines de missiles en stock. Le pays les a achetés aux États-Unis dans les années 1960, alors qu’ils étaient à la pointe de la technologie.

Lire la suite Les États-Unis expédient discrètement des armes d’Israël vers l’Ukraine – NYT

Ces systèmes Hawk ont ​​été mis hors service il y a dix ans, remplacés par une batterie US Patriot et des systèmes défensifs aériens Iron Dome et Arrow fabriqués localement.

Un responsable américain a déclaré que des demandes similaires avaient été adressées à plusieurs autres pays possédant des systèmes Hawk, car l’Ukraine avait du mal à faire face aux barrages massifs de missiles russes ciblant les installations militaires et les infrastructures énergétiques du pays ces derniers mois.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a mentionné les systèmes Hawk dans son discours devant le groupe de pression pro-israélien AIPAC au début du mois. Il a noté que la technologie avait servi Israël dans le passé et a suggéré qu’elle “peut encore aider une démocratie assiégée à se défendre”, référence à l’Ukraine.

Israël a fourni à l’Ukraine une aide humanitaire substantielle, mais est resté réticent à fournir des armes, malgré les pressions de Washington et de Kiev. Selon Axios, Israël maintient une telle position parce que “La Russie détient une énorme influence en Syrie, mais permet à Israël d’opérer librement contre les activités iraniennes là-bas.”

LIRE LA SUITE: Biden fait l’annonce d’un char ukrainien

Eli Cohen, le ministre des Affaires étrangères du nouveau gouvernement israélien dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déclaré début janvier que le pays ferait désormais moins de déclarations sur le conflit en Ukraine, mais a assuré que l’aide humanitaire au gouvernement Zelensky serait maintenue. .