Israël REFUSE d’envoyer des troupes terrestres à Gaza alors que les attaques transfrontalières s’intensifient

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont précisé à l’AFP que ses troupes n’avaient pas pénétré dans la bande de Gaza, accusant un « communication interne » erreur pour la confusion. L’armée israélienne a d’abord déclaré aux médias que ses soldats se trouvaient dans l’enclave palestinienne, mais deux heures plus tard, elle a envoyé une nouvelle déclaration disant qu’il y avait « Pas de soldats » à Gaza, selon l’AFP.

Les médias israéliens ont également rapporté que l’armée israélienne avait nié avoir lancé une invasion terrestre de Gaza après avoir initialement donné l’impression qu’elle l’avait fait. «Il n’y a actuellement pas de troupes dans la bande de Gaza», aurait déclaré un porte-parole de Tsahal.

L’armée israélienne a déclaré que les forces aériennes et terrestres avaient été utilisées pour frapper plusieurs cibles à Gaza liées aux groupes militants palestiniens Hamas et Jihad islamique, qui tiraient des roquettes sur des villes israéliennes. Quelque « 160 unités d’avions, de chars, d’artillerie et d’infanterie » ont été rassemblés le long de la frontière de Gaza pour participer à l’opération contre le Hamas, a indiqué l’armée.

La cible: le système de tunnels «métro» du Hamas à Gaza. L’opération: 160 unités d’avions, de chars, d’artillerie et d’infanterie le long de la frontière, nous avons touché 150 cibles et endommagé de nombreux kilomètres du réseau de métro du Hamas. pic.twitter.com/otn7JKxB9c – Forces de défense israéliennes (@IDF) 14 mai 2021

Environ 2 000 roquettes ont été lancées depuis Gaza vers le sud et le centre d’Israël depuis lundi, a indiqué l’armée israélienne. Certains d’entre eux ont été interceptés et détruits en vol par le système de missiles de défense aérienne Iron Dome, mais d’autres sont tombés sur des zones résidentielles, tuant sept civils et en forçant de nombreux autres à se cacher dans des abris anti-bombes. Le Times of Israel, quant à lui, a déclaré que le nombre de morts israélien était passé à neuf, dont une femme de 50 ans décédée après avoir été gravement blessée alors qu’elle se précipitait vers un abri.

Vendredi, l’armée israélienne a déclaré que trois roquettes avaient été tirées depuis le Liban et étaient tombées dans la mer Méditerranée. Le groupe militant anti-israélien Hezbollah et d’autres petits groupes palestiniens sont basés au Liban.

RUPTURE: Il y a peu de temps, trois roquettes ont été tirées du Liban dans la mer Méditerranée au large des côtes du nord d’Israël. – Forces de défense israéliennes (@IDF) 13 mai 2021

Israël a répondu au barrage de Gaza en larguant des bombes sur l’enclave, qui a rasé plusieurs immeubles de grande hauteur et fait monter de larges panaches de fumée au-dessus de la ligne d’horizon de la ville densément peuplée. Bien qu’Israël affirme qu’il ne cible que les militants du Hamas et leurs infrastructures, les responsables de la santé de Gaza ont rapporté qu’au moins 119 Palestiniens, dont 27 enfants, ont été tués par les frappes aériennes des FDI.

L’escalade transfrontalière a été suivie d’une vague de violence dans les rues arabo-israélienne et d’émeutes dans plusieurs villes à population mixte arabo-israélienne. L’état d’urgence a été déclaré mardi soir dans la ville de Lod, à 15 km de Tel Aviv, après l’incendie de trois synagogues et de nombreux magasins.

Selon les médias israéliens, une autre synagogue a été incendiée à Lod jeudi soir et un soldat israélien de 19 ans a subi une fracture du crâne et des lésions cérébrales après avoir été agressé à Jaffa.

La violence a été précédée par des tensions à Jérusalem-Est, qui ont abouti à des affrontements entre les Palestiniens et la police israélienne dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa dans la vieille ville de Jérusalem.

