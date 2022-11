Israël refuse de coopérer avec l’enquête du FBI sur la mort d’un journaliste

L’enquête américaine sur le meurtre de Shireen Abu Akleh d’Al Jazeera est une “grave erreur”, selon le ministre israélien de la Défense

Israël a mené sa propre enquête sur la mort de la journaliste d’Al Jazeera Shireen Abu Akleh et ne coopérera pas à l’enquête du FBI sur l’incident, a tweeté lundi le ministre israélien de la Défense Benny Gantz.

Les médias ont affirmé que le Bureau fédéral d’enquête (FBI) avait lancé une enquête sur le meurtre d’un travailleur des médias américano-palestinien, qui a été abattu alors qu’il couvrait un raid israélien dans la ville de Jénine en Cisjordanie occupée à la mi-mai. Des responsables américains ont informé leurs homologues israéliens de cette décision au début du mois, ont déclaré des sources au journal Times of Israel.

“La décision prise par le ministère américain de la Justice de mener une enquête sur le décès tragique de Shireen Abu Akleh est une erreur”, a-t-il ajouté. Gantz a écrit sur Twitter en anglais. La version hébraïque du message a été formulée en termes plus durs, étiquetant les actions américaines “une grave erreur”.

Il a déclaré que les Forces de défense israéliennes (FDI) avaient déjà effectué “une enquête professionnelle et indépendante” dans la mort du journaliste d’Al Jazeera, et ses conclusions ont été présentées à Washington.

Lire la suite Israël admet avoir tué un journaliste “accidentellement”

“J’ai fait savoir aux représentants américains que nous soutenons les soldats de Tsahal, que nous ne coopérerons pas à une enquête externe et que nous ne permettrons pas d’intervenir dans les enquêtes internes”, a-t-il ajouté. Gantz a insisté.

Une enquête israélienne a établi qu’Abu Akleh, qui a été abattu alors qu’il portait un gilet marqué “Presse” et un casque bleu, a probablement été touché par une balle tirée par erreur par un soldat israélien. Cela n’a pas non plus exclu la possibilité que l’homme de 51 ans tombe sous le feu des Palestiniens.

Cependant, des responsables palestiniens et la famille d’Abu Akleh, ainsi qu’Al Jazeera, insistent sur le fait que le célèbre journaliste, qui couvrait le conflit israélo-palestinien depuis deux décennies, avait été délibérément pris pour cible par Tsahal.

La mort d’Abou Akleh a provoqué la colère et des protestations au Moyen-Orient et ailleurs, les tensions s’accentuant encore après que la police israélienne a utilisé la force pour disperser les personnes en deuil lors de ses funérailles.