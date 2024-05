Israël récupère les corps de trois otages du Hamas à Gaza, dont le partenaire de Shani Louk

Les corps de trois autres otages tués le 7 octobre ont été retrouvés dans la nuit à Gaza, a annoncé vendredi l’armée israélienne, alors que le plus haut tribunal des Nations Unies se prépare à statuer sur la question de savoir si Israël doit suspendre ses opérations militaires et se retirer de l’enclave.

Les corps de Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum et Orion Hernandez Radoux ont été retrouvés et leurs familles ont été prévenues.

L’armée a déclaré qu’ils avaient été tués le jour de l’attaque au carrefour de Mefalsim et que leurs corps avaient été transportés à Gaza.

Une femme se tient à côté d’un drapeau israélien avec un cœur dessus alors que des manifestants exigent la libération immédiate des otages des terroristes du Hamas à Tel Aviv, Israël, le 22 mai 2024. REUTERS

Cette annonce intervient moins d’une semaine après que l’armée a déclaré avoir retrouvé les corps de trois autres otages israéliens tués le 7 octobre.

Les terroristes dirigés par le Hamas ont tué environ 1 200 personnes, principalement des civils, et en ont enlevé environ 250 autres lors de l’attaque du 7 octobre.

Environ la moitié de ces otages ont depuis été libérés, la plupart dans le cadre d’échanges contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël lors d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre.

Israël affirme qu’une centaine d’otages sont toujours captifs à Gaza, ainsi que les corps d’une trentaine d’autres.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à éliminer le Hamas et à ramener tous les otages, mais il a fait peu de progrès.

Il fait face à des pressions pour qu’il démissionne et les États-Unis ont menacé de réduire leur soutien à la situation humanitaire à Gaza.

Hanan Yablonka, 42 ans, était l’un des otages récupérés par Israël lors d’une opération nocturne. PA

Oryon Hernandez Radoux, 30 ans, a été tué lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre en Israël. On le voit ici avec sa petite amie Shani Louk. Instagram / @shanukkk

Michel Nisenbaum, 59 ans, et les deux autres otages ont été récupérés à Gaza dans la nuit. PA

Vendredi, Netanyahu a déclaré que le pays avait le devoir de tout faire pour rendre les personnes enlevées, tant celles tuées que celles qui sont en vie.

Le pays attend également une décision vendredi après-midi de la Cour internationale de Justice qui statuera sur la demande urgente de l’Afrique du Sud d’ordonner à Israël de cesser ses opérations.

Il est peu probable qu’Israël se conforme à un tel ordre.

Néanmoins, un ordre de cessez-le-feu émanant des juges de la Cour internationale de Justice exercerait une pression accrue sur un Israël de plus en plus isolé.

Concernant les otages, les Israéliens sont divisés en deux camps principaux : ceux qui veulent que le gouvernement mette la guerre entre parenthèses et libèrent les otages, et d’autres qui pensent que les otages sont un prix malheureux à payer pour l’éradication du Hamas.

Les négociations intermittentes menées par le Qatar, les États-Unis et l’Égypte n’ont guère donné de résultats.

La colère grandit dans le pays face à la gestion par le gouvernement de la crise des otages.

Un char de l’armée israélienne retourne dans une zone de transit avancée à l’intérieur de la frontière sud israélienne, près de Gaza, le 22 mai 2024. Jim Hollander/UPI/Shutterstock

Plus tôt cette semaine, un groupe représentant les familles des otages a publié de nouvelles séquences vidéo montrant la capture par le Hamas de cinq femmes soldats israéliennes près de la frontière avec Gaza le 7 octobre.

La vidéo montre plusieurs jeunes soldats ensanglantés et blessés. Dans une scène, un terroriste dit à l’une des femmes terrifiées qu’elle est belle.

La vidéo a déclenché de nouvelles manifestations à travers le pays pour réclamer la libération des otages.

L’armée a déclaré vendredi que les otages avaient été retrouvés lors d’une opération à Jabaliya.

Le porte-parole militaire, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré lors d’une conférence de presse que l’armée avait pu récupérer les corps sur la base de « renseignements critiques » découverts la semaine dernière par les forces israéliennes opérant à Gaza.

Le groupe représentant les familles des otages a déclaré que les corps avaient été restitués à leurs familles pour être enterrés.

Nisenbaum, 59 ans, était un Israélien brésilien originaire de la ville méridionale de Sderot. Il a été pris en otage alors qu’il partait secourir sa petite-fille de 4 ans.

Oryon Hernandez Radoux, 30 ans, était un citoyen franco-mexicain retiré du festival de musique Nova, auquel il assistait avec sa compagne Shani Louk.

Le corps de Louk faisait partie de ceux retrouvés par l’armée il y a près d’une semaine.

Shani Louk, partenaire d’Orion Hernandez Radoux, a également été prise en otage puis tuée par le Hamas. Instagram / @shanukkk

Yablonka, 42 ans, père de deux enfants, a également été retiré du festival de musique.

En décembre, sa famille a déclaré à l’AP qu’il aimait la musique.

La famille de Yablonka n’a eu aucune nouvelle de lui pendant près de deux mois après son enlèvement, sans savoir s’il était vivant ou mort.

L’offensive israélienne depuis le début de la guerre a tué plus de 35 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, et provoqué une crise humanitaire et une quasi-famine.

Shani Louk a été photographiée allongée à l’arrière d’un camion avec des terroristes du Hamas lors de l’attaque du 7 octobre. PA

Même si cela a affaibli les capacités du Hamas, après près de huit mois de guerre, les terroristes se regroupent dans certaines des zones les plus durement touchées du nord de Gaza et reprennent leurs attaques à la roquette sur les communautés israéliennes voisines.

Israël affirme que ses troupes opèrent à Rafah au sud, au centre de Gaza et à Jabaliya au nord.